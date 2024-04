IPSA alcanza nuevos máximos en medio de un repunte de SQM y Latam

La bolsa de Santiago vivió una positiva jornada y se empinó a nuevos máximos, en medio de un repunte de las acciones de SQM, que fueron las segundas que más subieron en el día. Latam también cerró con ganancias.

El IPSA avanzó un 1,01% a 6.669,76 puntos, lo que supone un nuevo máximo histórico del selectivo. Las acciones de SQM subieron un 3,20% y las de Latam un 2,61%.

“Latam Airlines (LTM) dio a conocer sus cifras operacionales de marzo donde el RPK (pasajeros kilómetros rentados) subió un 22,2% (22,3% acumulado), es decir, se mantiene muy firme. En tanto, como el ASK (asientos kilómetros disponibles) aumento sólo un 17,8% en marzo (17,5% acumulado), esto llevó a que el factor de ocupación aumentó en 3,0% en marzo (3,4% acumulado). En carga, las toneladas kilómetros rentadas subieron un 17,6% en marzo (13,0% acumulado) y las toneladas kilómetros disponibles un 15,5% (13,1% acumulado)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Wall Street vivió una jornada de cautela donde se conocieron algunas cifras, pero la atención se centra en el dato de IPC que se publicará este miércoles en EEUU. Los indicadores finalizaron la jornada con números mixtos.

“En EE.UU., se dio a conocer el índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas de marzo, el que bajó a 88,5 puntos (vs 89,8e y 89,4 anterior). Asimismo, se informó el Índice Redbook de ventas minoristas (anual) 5,4% (vs 5,2% anterior), además del Índice de optimismo económico IBD/TIPP 43,2 puntos (vs 44,2e y 43,5 anterior)”, agregó Araya.

Los mercados europeos retrocedieron esta sesión previo al dato inflacionario en EEUU, y con expectación previo a la reunión que sostendrá este jueves el Banco Central Europeo (BCE).