IPSA alcanza nuevos máximos en positiva jornada para bolsas globales

Las bolsas globales operan en terreno positivo, en una jornada marcada por datos en EEUU, y a la espera de nuevas cifras de relevancia que se publicarán en los próximos días.

El IPSA avanza un 0,63% a 6.535,01 puntos, y toca nuevos máximos históricos.

“En EE.UU., se acaba de dar a conocer los Pedidos de Bienes Durables en febrero, los que en tasa mensual subieron un 1,4% (vs 1,2%e y -6,9% anterior), los mismos pero subyacente 0,5% (vs 0,4%e y -0,3% anterior). También durante la jornada conoceremos la Confianza del Consumidor de The Conference Board (marzo) (106,9e y 106,7 anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Los indicadores de Wall Street operan con ganancias a esta hora, tras la publicación de algunos datos, y con la vista puesta en cifras inflacionarias y del PIB de EEUU.

“Las bolsas se mantendrán expectantes esta semana al dato que se publicarán el próximo viernes, donde destacan el Deflactor del Consumo Privado Subyacente de Estados Unidos, que previsiblemente confirmará la dificultad de que la inflación continúe moderándose, al igual que hicieron el IPC y el IPP)”, agregó Araya.

Las bolsas europeas también repuntan a esta hora y se contagian del ánimo positivo.