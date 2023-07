IPSA continúa con su racha alcista y alcanza nuevos máximos

La bolsa de Santiago sigue imparable y vuelve a alcanzar nuevos máximos históricos. La jornada ha estado marcada por una serie de datos de relevancia desde Estados Unidos.

El IPSA sube un 0,33% a 6.217,84 puntos a esta hora.

“Hoy, en EE.UU., se publicaron varias referencias macro de relevancia donde destacan: Índice del Mercado Inmobiliario del NAHB de julio subió a 56 puntos (vs 55e); Ventas Minoristas mensuales de junio, en tasa general +0,2% (vs +0,5%e); Ventas Minoristas Subyacentes 0,2% (vs 0,3%e). Por último, la producción industrial mensual de junio -0,5% (vs +0,0%e)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Las ventas minoristas en EEUU fueron más débiles de lo esperado, mientras que los inversionistas estadounidenses siguen muy de cerca la temporada de resultados corporativos que ya se inició.

En medio de este escenario, Wall Street opera nuevamente con ganancias, y el Dow Jones avanza por séptima jornada consecutiva.

“Los datos anteriores fueron relativamente bien recibidos por el mercado estadounidense, donde los principales índices tales como el Dow Jones y S&P sube un 0,72% y 0,15% respectivamente. Los datos macro se van incorporando en el mercado a la espera de la próxima reunión de la FED el próximo 26 de julio, donde se espera que se suba la tasa de política monetaria en 0,25%, pero por última vez en el año”, agregó Araya.

Los mercados europeos por su parte, también suben en medio de una temporada de resultados empresariales.