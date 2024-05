IPSA y Wall Street se encaminan a sólida ganancia semanal

Las bolsas viven una positiva jornada marcada por un dato de empleo en EEUU, que se ubicó por debajo de lo esperado. La creación de empleos en abril se ralentizó, lo que anima a los inversionistas a apostar por un recorte de tasas de la Fed.

El IPSA avanza un 0,56% y acumula un alza semanal de 2,21%, la mayor subida desde comienzos de marzo.

“En Estados Unidos ya fueron publicadas la Nóminas no Agrícolas de abril 175.000 (vs 238.000e y 315.000 anterior); Nóminas Privadas No Agrícolas 167.000 (vs 181.000e y 243.000 anterior); Ingreso Medio por Hora interanual 3,9% (vs 4,0%e y 4,1% anterior), y mensual 0,2% (vs +0,3%e y 0,3%anterior). Finalmente, y quizás el más importante de todos, la Tasa de Desempleo de abril 3,9% (vs 3,8%e y 3,8% anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Tras el informe de empleo, los indicadores de Wall Street repuntan y acumulan subidas semanales. Los operadores estiman que la Fed podría realizar recortes de tasas este año, luego que las mantuvo en su última reunión.

La semana en EEUU también ha estado marcada por resultados corporativos, donde se conocieron los de Amazon y Apple.

“Los datos macro de EE.UU., son relevantes para las decisiones de una Fed que necesita mayor confianza respecto a la consecución del objetivo de inflación del 2% para empezar a bajar tasas. Recordamos que el consenso de mercado espera entre 1 y 2 bajadas de tasas en 2024, la primera hacia septiembre (o a fin de año), y los datos serán los que manden (inflación y sus expectativas, mercado laboral, desarrollos financieros e internacionales)”, agregó Araya.

Las bolsas europeas también suben por datos de relevancia en EEUU.