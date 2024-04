“Estamos preocupados de este inmovilismo, porque los tiempos son muy acotados para el nivel de reforma que se está planteando. Y por eso nuestro planteamiento es que podamos avanzar en aquellas cosas donde hay acuerdo transversal”. Eso es lo primero que menciona el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, al momento de hablar de la reforma previsional que el gobierno está impulsando y que desde el mes pasado se está tramitando en el Senado.

Bajo este escenario, Munita plantea que se pueda avanzar en “una ley corta donde se podría perfectamente aprobar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y aprobar el 3% de cotización adicional (a cuenta individual) que hoy día es transversal, están todos de acuerdo en eso. Entonces, por qué no avanzar en una ley corta donde se apruebe eso y seguir discutiendo paralelamente todo el resto de la reforma que sí requiere más análisis técnico, escuchar a los técnicos de las implicancias que tiene, incorporar nuevas cosas como puede ser régimen de inversión, que no está”.

Jaime Munita y reforma previsional: “Estamos preocupados de este inmovilismo”

Enfatiza que “hoy día tenemos un régimen de inversión que tiene 40 años y no está incorporando nuevas cosas que requiere, porque un 1% más de rentabilidad mejora la pensión entre un 20% y un 25%. Entonces sí es súper importante incluir ajustes a los régimen de inversión que esta reforma no tiene. Entonces cuando uno mira esta mega reforma, y ves que hay cosas en que sí están de acuerdo, que es aumentar el 3% de cotización (a cuenta individual) y llevar la PGU a $250 mil, hagámoslo ya, a través de una ley corta, y el resto sigámoslo discutiendo. Pero lo que pasa es que si queremos discutirlo todo, los tiempos no van a dar”.

Pero hay consenso para el gobierno en que el vaya a 3% cuenta individual siempre y cuando algo vaya al seguro social...

Está bien, pero primero, hay un consenso en un 3% a capitalización. Entonces bueno, avancemos en eso y después discutamos el otro 3%, si es necesario, porque recordemos que la PGU en $250 mil se está haciendo cargo de los segmentos más vulnerables, y en consecuencia tú sí estás de alguna manera resolviendo el tema de mejorar las pensiones para ese segmento de los pensionados actuales (...) Todos sabemos que vienen las elecciones municipales y eso se toma la agenda, y las cosas se vuelven más complejas, y después vienen las elecciones presidenciales. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa es que vemos los tiempos, para este tamaño de reforma, están demasiado acotados. Creemos que es importante tratar de llegar a un acuerdo en eso, y no quedarnos aquí inmovilizados, discutiendo una cosa que es compleja, que es muy grande. Además, estamos esperando las nuevas indicaciones del gobierno. O sea, lo que queremos ver ahora es cuál es la nueva propuesta, después de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que el gobierno va a plantear como algo que sea razonable para poder aprobar. Porque si seguimos insistiendo en lo mismo, claramente no va a haber reforma.

Pero seguir subiendo la PGU podría incentivar también la informalidad.

Sí, pero lo que pasa es que ahí lo que se puede hacer es diferenciar la PGU. Entonces, uno podría decir, voy a mejorar la PGU para aquellos cotizantes en el sistema que lleven tanto tiempo, uno puede decir 20 años, etcétera, y para el resto es una PGU más básica. Y con eso yo sí incentivo la cotización en el sistema, al mejorar la PGU para aquellos que sí estuvieron cotizando.

Entonces, la división de la industria y todo ese debate lo dejaría para otra oportunidad.

Si se quiere discutir, no hay problema, que se discuta con los técnicos correspondientes. Que se evalúe si tiene sentido hacerlo. Que se evalúe si la concentración hacia solo un ente, sea estatal o público, tiene sentido. Evaluemos la inestabilidad que eso le puede generar al sistema, pasar de siete entidades a una, con los técnicos correspondientes. Pero no perdamos la oportunidad de mejorar las pensiones hoy y de empezar a crear más ahorro para los futuros pensionados, que ya llevan mucho tiempo esperando esta discusión.

Tal como está el proyecto hoy con toda su extensión, ¿cree que no es posible que salga del Congreso en este gobierno?

Es difícil porque son muchos temas que se quieren discutir y son muy refundacionales. Y para hacer una buena reforma, hay que convencer efectivamente a los parlamentarios que tiene sentido avanzar en eso. Y hay cosas que nosotros vemos que no tiene sentido. Por ejemplo, concentrar las acciones de back office en un solo organismo, nos parece que, primero, no está probado que existan economías de escala. Segundo, le genera una inestabilidad al sistema que hoy día no tiene. Y prueba de ello es que hoy día las AFP siguen procesando la PGU donde el Estado no fue capaz de hacerlo. Desde el inicio de la PGU, se le solicitó a las AFP, en una primera instancia, poder pagarla, y en una segunda instancia, procesarla. Y seguimos exactamente en lo mismo. Creo que hay poca comprensión de la complejidad operativa de las AFP. Y eso es algo preocupante, porque cuando se habla con esa liviandad de la concentración o separaciones, claramente no se tiene mucho conocimiento ni entendimiento de la complejidad operativa de las AFP hoy en día. Acá hay inversiones en tecnología, el proceso de muchos años, y nuevamente, concentrarlo solo en una entidad hoy tiene grandes riesgos y tampoco están probados los beneficios.

El superintendente de Pensiones dijo que las AFP cobran 20 veces más que la AFC. Y la Asociación de AFP dijo que en realidad no es comparable lo que hacen. ¿Por qué no es comparable?

No es comparable porque, primero, la AFC tiene solo un servicio, que es el pago del seguro de cesantía. Las AFP tienen múltiples servicios. Y la masividad es bien distinta. La administración de fondos es 20 veces lo que hoy en día tiene una AFC. Nosotros hoy en día estamos pagando múltiples tipos de pensiones, con la complejidad que eso tiene. Estamos pagando pensiones de vejez, anticipadas, de invalidez. Estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con los procesos de invalidez. Es complejo. También estamos a cargo de todo lo que dice relación con el pago de pensión de alimentos, que ha sido complejísimo, con los tribunales de justicia. Entonces, querer comparar la AFC con las AFP, me parece que no es entender bien el rol que hoy en día está jugando las AFP y su complejidad operativa, y me parece altamente riesgoso minimizarlo, porque aquí el llegar a tener un problema en el pago de pensiones, producto de que no me funcionó el sistema o algún problema operativo, es de alto impacto.

Y si no es comparable, entonces, a su juicio ¿el superintendente de Pensiones está haciendo una comparación que no es técnica y es política, como dijo la Asociación de AFP?

Me parece que la comparación no es correcta, y eso es una realidad. Uno puede comparar los procesos operativos de una u otra, y vamos a ver que son nada que ver. Los macro procesos que tienen las AFP son mucho más complejos que los que tiene la AFC y me parece que no son para nada comparables.

Desde el punto de vista del el ente estatal que se crea para gestionar inversiones, y que sería un competidor de las futuras AFP. ¿Este ente estatal está bien formulado o cree que no opera bajo las mismas reglas del juego?

La primera pregunta es ¿quién asume los costos de ese ente estatal? El Estado. Y en consecuencia, nuevamente, podemos estar mostrando que hay economías de escala, pero hay costos que el Estado los está asumiendo y no se reflejan. Entonces, ahí hay una buena prueba de que, desde el punto de vista de la estructura que se está planteando, no necesariamente hay economías de escala y va a tener menores costos para los afiliados, porque se crea un ente estatal para administrar las inversiones, donde los costos los asume el Estado.