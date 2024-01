Jorratt por informe de evasión: “Todas las críticas que hacen no tienen mucho fundamento”

En un seminario organizado por el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Michel Jorratt abordó nuevamente las críticas que distintos actores han realizado al informe de cumplimiento tributario que realizó junto al equipo de estudios del Servicio de Impuestos Internos.

Este análisis arrojó que la tasa de evasión para el impuesto de primera categoría era del 51,4%, lo que ha sido cuestionado especialmente por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el Colegio de Contadores Auditores y la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit).

Frente a esos reparos, Jorratt subió el tono para responder: “Ninguno de los tres organismos que lanzaron curiosamente las críticas de forma simultánea, se acercó a mí para consultarme. A pesar de que uno de ellos hizo algunos sondeos a través de terceras personas, y yo siempre manifesté disponibilidad para juntarme, pero nunca lo hicieron”.

Esta semana la CPC solicitó a Hacienda que se revisara la metodología utilizada en el informe de cumplimiento tributario, y que se realizara una comisión técnica, a lo que Jorrat manifestó no estar a favor. “Lo que ocurre es que todas las críticas que ellos hacen no tienen mucho fundamento. Entonces basarse en esas críticas, con poco fundamento, para tomar una decisión tan relevante como armar una comisión, no me parece. Si los argumentos fueran otros, bien podría ser.”, comentó el exdirector del SII a Pulso.

Uno de los cuestionamientos hechos hacia el informe tiene que ver con que este se realizó con el método descendente. Lo que planteaba la Fesit era que una mejor metodología era el ascendente. Ante esto, Jorrat defendió la metodología utilizada, y se respaldó con un informe de la Comisión Europea del 2018, donde se indica que “la elección de método de estimación depende de la disponibilidad de datos, de los recursos y de los propósitos de la estimación”.

Además, Jorratt agregó que con el método descendente se puede obtener una estimación de evasión por informalidad. Sobre el ascendente, mencionó que “no es un estudio que se pueda hacer en dos meses. Probablemente tomaría más de un año en poder lograr tener algún resultado con ese método”.

Acerca de las pérdidas registradas, la CPC indicó que estas podrían contener duplicaciones de empresas operativas y sociedades matrices. A lo que Jorratt respondió que “no es posible, porque se suman las pérdidas declaradas por los propios contribuyentes, no son pérdidas teóricas”.

Otra de las criticas que respondió el ingeniero civil industrial fue la realizada por el Colegio de Contadores la que apuntó al monto que plantea el informe de las pérdidas, lo cual correspondería a decir que el 63% de las empresas tuvieron resultados negativos. “Lo que indica el Colegio es que el resultado contrasta con la información financiera del IPSA, que expone que solo un 25% de las empresas registraron pérdidas y la verdad es que si, en el año 2020, que fue un año de pandemia, el 61% de las empresas declararon pérdidas tributarias”.

Respecto al problema de razonabilidad que planteó la CPC - que cuestionó una evasión del 50% por ser superior al 15% de la OCDE-, Jorrat tomó un tiempo extendido para abordar el tema, y explicó que los impuestos en Chile se aplican sobre bases distintas, además haber diferencias en la composición del PIB.

En la CPC también cuestionaron la diferencia del 31% de evasión el 2009, respecto del 51,4% en el último informe, esto fue aclarado por parte de Jorratt como resultados que no son comparables, ya que la serie de estimación sube a medida que pasan los años. Su respuesta la ejemplificó comparando los porcentajes de evasión registrados entre el 2003 y el 2009, y cómo los registros variaron luego de los años - el 2007 registraron una evasión del IVA de un 8,8%, y cambió al 18,5% en la estimación hecha el 2013-.

Pagos electrónicos

Dentro del seminario, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, planteó en más de una ocasión la necesidad de que en Chile se potencien los pagos electrónicos, como medida para contrarrestar la evasión de impuestos.

“Podría ayudar en temas de delitos y en temas tributarios, prohibir en Chile cualquier transacción en billetes de más de un millón de pesos. Todo el resto debería ser documentado”, indicó el académico, y agregó que el delito de evasión se verá perjudicado cuando todos los pagos se realicen de forma electrónica. “El día que todo el dinero sea digita, obviamente los libertarios se van a preocupar, porque van a decir que les siguen las transacciones y van a pillar todas las maldades que hacen”, expresó.