Juan Hurtado, socio de Entel, y crisis de Wom: “Llegaron bajando los precios, pero se les acabó la bencina”

En una de sus escasas apariciones públicas, Juan Hurtado Vicuña, presidente de Entel desde hace más de dos décadas, se refirió este martes, en la junta anual ordinaria de accionistas de la compañía, a la crisis financiera de su competidor Wom; al magro estado de la industria de las telecomunicaciones y al caso de interlocking del que lo acusa la Fiscalía Nacional Económica.

“Yo creo que Wom llegó a Chile, un país chico, donde ya había tres operadores. Y se equivocaron donde llegaron. Partieron con mucha fuerza, llegaron bajando los precios, pero se les acabó la bencina. O sea, se acabó todo. Aquí y en Colombia”, sentenció el empresario.

Wom llegó a Chile en 2015 y cuatro años más tarde se expandió a Colombia. En Chile, según los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), tiene una participación de mercado en telefonía móvil de un 21%, ocupando el tercer lugar, mientras que Entel lidera la industria con más de 32%, y encabeza los segmentos tanto de prepago como de pospago.

El gerente general de Entel, Antonio Büchi, reforzó el argumento de Hurtado: “hoy un mercado como el chileno, con cuatro operadores, está con una tremenda competencia. Si ustedes piensan en la OCDE, el promedio es 3,3 operadores por país, siendo que el promedio de tamaño de los países es de 50 millones de habitantes, o sea, países mucho más grande que el chileno”.

“Nosotros estamos preocupados de nuestros servicios, de nuestros clientes, de dar el mejor servicio como siempre, mantener nuestro liderazgo, esos son nuestros focos. No nos vamos a andar distrayendo por lo que esté pasando en el mercado (...) Nosotros nos focalizamos en mantener nuestro liderazgo, mantener las inversiones y la calidad de servicio. El resto va cayendo en la medida que uno hace bien las cosas”, agregó Büchi.

Más allá del escenario actual de la compañía del grupo Novator Partners, ambos directivos de Entel concordaron en la situación en el mercado de las telecomunicaciones está en problemas.

Juan Hurtado afirmó que, en la actualidad, “es un sector que está muy competitivo. Está muy regulado. Por ejemplo, en el concurso del espectro, la última vez nosotros tuvimos que comprometernos en el programa de inversión para dar una cierta cobertura. Y además tuvimos que pagar por el espectro, cosa que no había sido así antes. La industria se ha ido apretando, los costos han ido subiendo, las regulaciones han ido aumentando”.

23 Abril 2024 Junta Accionistas Entel, encabezada por su director Juan Hurtado. Foto: Andres Perez

“Chile es un mercado muy maduro, el crecimiento ya es bajo y la competencia es muy alta. El regulador en vez de estar exigiendo y exigiendo, debería facilitar las cosas a los operadores (...) Es un fenómeno mundial la madurez de la industria, el alza de costos. Es una ecuación difícil de resolver si es que el regulador no pone dentro de sus prioridades el dar estabilidad financiera”, mencionó el presidente del directorio.

Hurtado declaró que hasta el momento no en los planes del gobierno una prioridad por el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, también recalcó que la crisis corresponde a una situación generalizada del país, con 10 años de estancamiento y falta de actividad en todos los sectores.

Hurtado apuntó a que la incertidumbre en el país es de carácter tanto político como económico. “Probablemente, la más complicada es la política, porque hay que cambiar el sistema, este sistema no funciona. Está lleno de partidos chicos y es muy difícil lograr acuerdos y después de eso hay que ver como seguimos. Pero el nivel de actividad ahí está destruido”, dijo.

El caso de Interlocking

El empresario también se refirió al caso de interlocking por el que la Fiscalía Nacional Económica lo acusa, en su condición de director de otras dos empresas cuyas filiales compiten en el mismo mercado: Consorcio Financiero, donde también es accionista, y LarrainVial. Por este caso, el ente regulador solicitó una multa de $ 194 millones para Hurtado, de $ 1.539 millones para Consorcio Financiero y de $ 2.215 millones para LarrainVial.

Hurtado aseveró que este caso corresponde a un interlocking horizontal. “Yo soy accionista importante de Consorcio y soy muy amigo de uno de los dueños de LarrainVial, que tenía problemas para seguir en el directorio, por el tema de las cascadas. En consecuencia, me pidió a mí si lo podía acompañar y yo le dije: ‘bueno y yo me metí de director a nivel holding’”, relató.

Según agregó Hurtado, en ambas compañías ocupa un puesto en los directorios de los holding, por lo tanto “yo no tengo ningún inconveniente de participar en dos compañías, porque no son operativas, no hay políticas comerciales, no hay nada. Es la consolidación de una serie de unidades”, afirmó.