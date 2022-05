Juan Sutil y propuesta de Constitución: “No me parece que vaya a generar estabilidad”

La Convención Constitucional está trabajando en las normas transitorias, y se acerca el plazo para entregar la propuesta que será sometida a plebiscito en septiembre. Muchos organismos ya han entregado su visión sobre el borrador de nueva Carta Magna. El presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que así como va el texto, no va en línea de generar estabilidad.

“Estoy esperando que esta cuestión termine. Como va no me parece que vaya a generar estabilidad, una Constitución como la que está acá que permita llevar a Chile al desarrollo en el largo plazo. Por ejemplo, habla de las autonomías de las entidades territoriales, y tienen autonomía política, administrativa y financiera. Pueden crear empresas públicas, se pueden endeudar. El país va a quedar desmembrado. Yo digo bueno en la comisión de armonización, todavía hay espacio para arreglar muchas de estas cosas me imagino. Veremos que es lo que pasa”, dijo el líder gremial en Radio Pauta.

“Asimismo indicó que “cuando dices que la autonomía financiera de las autoridades territoriales en el artículo octavo, gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos es jodido. Tenemos la experiencia de Argentina que tiene mucha inestabilidad porque tiene un país federado. Me preocupa lo que está ocurriendo ahí”.

Varios bancos de inversión han dado a conocer su visión en torno a la propuesta de nueva Constitución. Algunos de ellos han puesto el foco en que de aprobarse el texto el 4 de septiembre, podría generar incertidumbre para las inversiones en nuestro país.