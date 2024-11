Klaus Kaempfe, de Credicorp: la Fed “continuará la baja de tasas en diciembre, y luego va a entrar en un período de pausa”

Una jornada marcada por la euforia de las bolsas y el riesgo de un mundo con mayor inflación y tasas más altas, se vivió la mañana de este miércoles luego de que se oficializará el triunfo de Donald Trump, quien se convertirá nuevamente en presidente de EEUU.

Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital, señala que el escenario de alza en las bolsas y el mercado de renta fija es normal dada la coyuntura pues “la subida de las bolsas implica tasas más altas por la expectativa de que el crecimiento traerá consigo mayor inflación, lo que obliga a la Fed a tomar medidas contracíclicas, y los inversionistas busca anticiparse a la Fed y las tasas, por tanto, suben”.

¿Hubo sobrerreacción de los mercados?

-Los mercados cuando abren suelen tener menor liquidez y luego van decantando lo que está pasando. El mercado partió incorporando 100% Trump, con las dos cámaras, y luego fue suavizando ese escenario, e incorporando crecimiento pero sin tanta inflación. En las primeras operaciones vimos que la renta fija de EEUU subió fuertemente y luego se moderó. Eso tiene dos escenario implícitos, uno es que el mercado está viendo un crecimiento sin tanta inflación. Ese crecimiento con mayor inflación golpea la renta fija pero impulsa la renta variable, la reducción de la incertidumbre, ya teniendo un presidente efectivamente electo, ayuda a que las tasas de interés bajen en el margen, entendiendo que Trump sigue siendo bastante impredecible.

¿Cómo queda el escenario para la reunión de la Fed de este jueves?

-Seguimos esperando que la Fed siga su curso de baja de tasas con un recorte de 25 puntos básicos, pero efectivamente esta elección se la pone bastante más difícil, y la subida de las tasas de interés largas podrían anticipar que el mercado está perdiendo la fe en que la Fed sea capaz de controlar la inflación de mediano plazo. Creo que, además de bajar la tasa, la Fed dará un discurso muy data-dependiente, continuará la baja de tasas en diciembre, y luego va a entrar en un período de pausa para ver cómo la economía está reaccionando a ese nivel de tasa de interés.

¿Cómo impacta este escenario para los activos chilenos?

-En los activos chilenos estamos viendo resultados mixtos: se está empinando la curva, las tasas de interés están subiendo más a largo plazo que a corto plazo, eso puede tener que ver con un posicionamiento importante que tenían las AFP en la parte larga de la curva, y tal vez un movimiento de salida de partícipes del fondo E, que podría llevar a que las tasas continúen subiendo en el margen.

En la renta variable, Trump apunta a fortalecer la industria de EEUU y nosotros estamos fuera de EEUU, y una guerra comercial con China puede terminar impactando. Pero el hecho de que las bolsas suban implica un sentimiento que impulsa a tomar mayor riesgo. Ese es un sentimiento positivo hacia los activos de riesgo y eso compensa el hecho de no estar dentro de Estados Unidos, lo que impulsa la bolsa local. Sin embargo, en el dólar vimos una rápida devaluación a inicios de la jornada y luego una normalización, entendiendo que el escenario de un crecimiento de EEUU podría terminar beneficiándonos. Pero hacia adelante no descartamos ver al peso chileno en torno a $980, ni se puede descartar que llegue a los $1.000, si es que China no anuncia medidas adicionales de crecimiento que le ponga un piso al cobre.

¿Cuál es el escenario más riesgosos para Chile tras esta elección?

-Que se produzca una guerra comercial más desatada, más fuerte, y que China efectivamente tenga una desaceleración económica que no pueda manejar. Si se da ese escenario, probablemente los activos chilenos estarían en mayores dificultades. Otro de los escenario donde hay que tener cuidado es que las tasas de interés en Estados Unidos suban demasiado rápido porque la economía americana se acelere muy rápido, y empuje a las tasas de interés en Chile, y pueda ahogar de alguna forma la recuperación del sector inmobiliario.