La controversia entre Hacienda y los emprendedores por el número de empresas que quedarán al margen de los créditos preferenciales de la banca

Ayer, justo después que se detallara el marco de condiciones establecido por el gobierno para la gestión del programa de créditos con garantías estatales, la Multigremial de Emprendedores liderada por Juan Pablo Swett advirtió que unos 800 mil emprendedores no iban a poder acceder al a las líneas de crédito preferenciales que acordó la autoridad con la banca.

Pero hoy el Ministerio de Hacienda salió al paso de esas estimaciones y pidió al gremio rectificar esas cifras.

“Ese número es incorrecto. Hay un error y así lo hablé con ellos para que ojalá puedan rectificar estos números”, dijo el ministro Ignacio Briones, en conversación con Infinita.

La autoridad explicó que, de acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), hay aproximadamente un millón de pymes, y que en la cartera de los bancos hay otros 200 mil clientes que son personas jurídicas.

“Por eso, la conclusión que se sacaba es que habían 800 mil que no iban a estar”, comentó.

No obstante, para aclarar “la confusión”, Briones indicó que, de ese millón de pymes clasificadas como empresas, hay 650 mil personas naturales que son empresas monopersonales, pero que para todos los efectos prácticos son pymes.

“En resumen, el que sean personas naturales no quiere decir que no sean consideradas como empresas ni que no tengan algún grado de bancarización", precisó.

Por eso, hizo hincapié en precisar el cálculo porque a su juicio, puesto de esa manera, suena que “uno aborda un 20% del universo y la verdad es que no es así, y así se lo dije a los emprendedores. Les hice llegar los datos del SII y sostuvimos una conversación”.

Sin embargo, y pese a lo anterior, reconoció que hay emprendimientos que no están bancarizados, y reconoció que “habrá que pensar en soluciones para ese mundo”.

Tras estas declaraciones, Juan Pablo Swett conversó con Pulso y si bien reconoció que finalmente son cerca de 600 mil los que quedarían por fuera de este beneficio, indicó que “ayer ni siquiera tenían claro este número” y que “recién ayer a las diez de la noche empezamos a depurar la cifra”.

En todo caso, sostuvo que los datos fueron tomados de la presentación que hicieron los bancos en el Senado, la cual revela que hay 127 mil clientes pymes que atiende la banca, sumado a los 600 mil que atiende BancoEstado.

“Por eso la cifra de 800 mil, pero luego, la Multigremial testeó esos datos con la exgerenta de Banco Estado, Soledad Ovando, y fue finalmente que se dio con que el número era menor", indicó Swett.

Para el dirigente, el debate de fondo radica en que es muy distinto tener una cuenta corriente a ser sujeto de crédito, y que un banco perte el dinero.

“Con los números enviados anoche por el ministro, estimamos que 400.000 mipymes están bancarizadas pero seguimos con 600.000 que nunca han recibido prestamos del sistema financiero", sentenció.