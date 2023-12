La División Anti-Carteles de la Fiscalía Nacional Económica investiga a 226 agentes económicos

Es uno de los órganos del Estado más importantes en el resguardo del libre mercado, y sus investigaciones son mantenidas bajo estricta reserva, pero esta semana, a través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) detalló a Pulso los focos que concentran su atención.

La institución, que encabeza el fiscal Jorge Grunberg Pilowsky, quien fuera nombrado por el Presidente Gabriel Boric, elaboró por primera vez un catastro sobre los agentes económicos que actualmente indaga en el marco de sus facultades. La FNE informó que actualmente investiga a 346 empresas o entidades y detalló el número por cada división interna. Antimonopolios (93); Fiscalización y Cumplimiento (17); Fusiones (10) y Anti-Carteles (226).

Según cuentan entendidos en materias de libre competencia, el número de agentes económicos investigados por la Divisón de Anti-Carteles revela que el foco de preocupación de la FNE está puesto en el combate de las colusiones. Sin embargo, difícilmente todas esas empresas y entidades indagadas serán perseguidas en eventuales acusaciones: “Un porcentaje relativamente acotado de las investigaciones de colusión de la FNE culminan en requerimientos ante el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC)”, dijeron desde la Fiscalía. Coincide con ello el exfiscal nacional económico Felipe Irarrázabal: “La relación entre las investigaciones efectuadas y las investigaciones que llegan a resultados concretos -requerimientos, consultas, cambios de comportamiento o acuerdos extrajudiciales- es una tasa relativamente baja, en Chile y el mundo. Esto es porque la Fiscalía está permanentemente investigando. Toda investigación sigue una huella que no siempre termina en un caso concreto”.

En su respuesta, la FNE mantuvo en reserva los sectores económicos investigados por colusión. “Revelar la existencia de investigaciones en curso o su contenido puede afectar severamente el cumplimiento de la labor de la FNE, así como la eficacia de la eventual investigación y persecución del delito de colusión, pues la ley contempla la posibilidad de que se utilicen herramientas de investigación que serían completamente ineficaces si la FNE se viese obligada a revelar la existencia de investigaciones en curso”, explicó en el oficio la subfiscal nacional económica (s), Mónica Salamanca.

Con todo, la cifra de 226 agentes económicos investigados por eventuales actos de colusión no implica que la División Anti-Carteles, que encabeza el abogado Juan Correa, mantenga actualmente el mismo número de casos. De hecho, esto puede deberse a que actualmente la FNE investiga colusiones en industrias muy atomizadas. Por ejemplo, en mayo de 2018 la Fiscalía presentó un requerimiento por colusión ante el TDLC contra la Asociación Gremial de Cirujanos de la V Región y contra 111 médicos con especialidad en cirugía de la misma zona del país.

Fachada Fiscalia Nacional Economica

Otro ejemplo más cercano es la denuncia que presentó en agosto de este año el Ministerio de Agricultura por un eventual acuerdo de coordinación en los precios de venta de papa al consumidor final: es un mercado con una innumerable cantidad de actores e intermediarios y probablemente es parte de las indagaciones que la FNE mantiene abiertas.

Nicole Nehme, socia de FerradaNehme, dice no estar sorprendida con el número de investigaciones sobre posibles conductas coordinadas. “La Fiscalía tiene un deber de diligencia, y frente a posibles señales externas, busca discernir hipótesis de colusión de hipótesis de paralelismo de conductas que no son colusión. Por eso, el que esté investigando un posible cartel no significa necesariamente que haya un cartel, pues la FNE lo puede terminar descartando”. La abogada recuerda además que la Fiscalía inicia una gran cantidad de investigaciones en mercados masivos por denuncias de particulares o de parlamentarios, especialmente en épocas específicas del año -precios de productos del mar en Semana Santa o precios de pasajes de bus en Fiestas Patrias, por ejemplo- y que la entidad no investiga solo a las empresas, sino también a sus ejecutivos, lo que tiene un efecto multiplicador en el número total de investigados.

Lorena Pavic, socia de Carey, expone un matiz. “Es difícil sacar conclusiones en base al número de empresas que están siendo actualmente investigadas por la división de carteles. No tengo datos de otros años contra qué compararlo. Sería interesante revisar un periodo de tres años y compararlo con el número de casos que llegan a requerimientos, en cuantos existe delación compensada y en cuantos se autorizaron medidas investigativas intrusivas (allanamientos, interceptación de llamadas telefónicas). Esta información permitirá sacar algunas conclusiones interesantes sobre las medidas más efectivas para desbaratar carteles”, añadió.

Los abogados sí coinciden con que la colusión es una de las prioridades de la FNE. Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados, opina que “la información da cuenta del especial énfasis que la Fiscalía le ha dado a la colusión en los últimos años, por lo que ha centrado sus esfuerzos y recursos en dicha clase de conducta. Sin embargo, con el nuevo fiscal, que también valora los casos de abuso, es posible que dicha tendencia se equipare en los próximos meses”.

Antimonopolios: sector transportes

Sobre las otras tres reparticiones internas, la FNE entregó más detalles. En esa línea, la División de Antimonopolios, mantiene investigaciones a 93 “empresas o entidades”, de las cuales 83 están siendo indagadas por una eventual conducta de abuso de posición dominante. Los principales cinco sectores económicos investigados son: transportes (25); otros servicios (22), servicios financieros (17) reservado (10) y tecnología (8).

La División de Fiscalización y Cumplimiento investiga actualmente a 17 empresas o entidades, cuyos sectores son principalmente industria y agrícola (6); otros servicios (3); telecomunicaciones (3) y reservado (3).

En tanto, la División de Fusiones investiga a agentes económicos que están ligados a los sectores de: servicios financieros (2); industria y agrícola (2); telecomunicaciones (2); transportes (2) y comercio (2).