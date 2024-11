La nueva etapa de ClaroVTR al mando de América Móvil

Pese a lo significativo del acto, sólo dos asistentes hubo en la junta extraordinaria de accionistas de Claro Chile del pasado 29 de octubre de 2024: los abogados Juan Pablo Matus y María Jesús Kipreos, ambos del estudio Cariola, quienes representaban a América Móvil y a Liberty Latin America, respectivamente. En esa reunión se aprobaron los tres aumentos de capital mediante los cuales la propiedad de la compañía de telecomunicaciones ClaroVTR cambió para siempre.

En la oportunidad, el grupo mexicano controlado por el magnate Carlos Slim, la mayor firma de telecomunicaciones del continente, tomó oficialmente el control de la empresa fusionada que había nacido de su alianza en partes iguales con la norteamericana Liberty, propiedad del millonario John Malone, que fue anunciada allá por 2021, pero concretada un año después. América Móvil capitalizó una deuda en forma de bonos convertibles que ambos accionistas tenían la opción de ratificar. Pero que sólo la mexicana llevó adelante.

América Móvil, que en Chile actúa bajo la denominación Sercotel S.A de C.V., suscribió las emisiones de acciones que llevaron el capital social de Claro Chile, el nombre legal de ClaroVTR, desde $2.323.637.931.338 -equivalente a US$2.395 millones al dólar actual, dividido en 459.699.098 acciones- a un total de $3.505.671.537.473 (equivalente a US$3.614 millones, dividido en 2.741.604.176 acciones), según los documentos oficiales.

Las acciones emitidas fueron suscritas y pagadas mediante “la capitalización de los créditos que Sercotel tiene en contra de la sociedad, por la suma total de $77.664.461.635″, unos US$80 millones en pagarés convertibles. De este modo, la participación accionaria de América Móvil llegó al 91,62%, mientras que la de Liberty, representada en la sociedad por LLA UK Holding Limited, se diluyó sustantivamente hasta un 8,38%.

Ese día, entonces, partió una nueva etapa en ClaroVTR, donde la administración estará en manos de América Móvil.

Y ya no será como en la década pasada, cuando la mexicana sólo controlaba Claro, la tercera operadora móvil del país, y que ha enfrentado déficits todos los años. Ahora también tendrá que hacerse cargo de una red de internet fija que, pese al duro descenso en clientes que sufrió a contar de la pandemia, sigue siendo la que posee más abonados en Chile. Pero que también ha arrojado pérdidas en los últimos cuatro años.

Ahora, el nuevo controlador recibe a una compañía que ha ido mejorando ligeramente sus números, después de tocar fondo en los últimos dos años.

“Desde el punto de vista financiero, las condiciones actuales de ClaroVTR son sustancialmente mejores respecto a cómo partimos a fines del 2022, año en que se inició la fusión”, aseguró Alfredo Parot, gerente general de ClaroVTR, mediante respuestas por escrito a Pulso. “Lo primero es que logramos revertir la pérdida de clientes e ingresos en un plazo muy acotado: a partir del segundo semestre del año pasado quebramos esa tendencia y estamos creciendo tanto en clientes como en ingresos”, agregó.

Según las últimas estadísticas oficiales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a junio de este año, el número de conexiones de internet fija de VTR era de 1.082.835 en enero y bajó a 1.079.068 en junio, pero las de Claro subieron de 308.350 a 315.037, por lo que en el neto de ambas empresas fusionadas crecieron de 1.391.185 a 1.394.105. Esto significa una participación de mercado consolidada de un 30,1%, por encima del 29,3% de Telefónica-Movistar, su más cercano perseguidor.

Y en telefonía móvil, si en enero Claro contaba con 4.730.062 clientes, aumentó a 5.002.937 a mitad de año, y VTR subió de 305.516 a 345.098 en igual periodo. De este modo, ambas en conjunto suman una porción del mercado del 19,89%, lo que aún los mantiene en el cuarto lugar después de Entel (30,78%), Movistar (28,1%) y Wom (20,47%). “Este año hemos liderado la portabilidad móvil durante 9 de los 10 meses que van del año y en los últimos 12 meses hemos crecido más de un punto de market share en clientes pospago”, sostuvo.

Los mejores datos financieros de VTRClaro han provenido de las sinergias por la fusión, según Alfredo Parot, gerente general de la empresa.

Mejora financiera

Al analizar las finanzas, los datos también son halagüeños. Aunque el primer reporte financiero completo de su nueva filial lo tendrá que dar a conocer América Móvil cuando informe sus resultados del cuarto trimestre, el CEO de ClaroVTR reveló algunas cifras de su gestión en el último bienio.

Comentó que en el primer año de operación como ClaroVTR, el margen Ebitda mejoró en 9,4 puntos porcentuales y las pérdidas operacionales disminuyeron un 27% al comparar el cuarto trimestre del 2023 con igual lapso del 2022 (su primer trimestre de integración). Y aseguró que, en el segundo año de fusión, el margen Ebitda subió 6,7 puntos porcentuales y las pérdidas operacionales cayeron un 20% al evaluar las cifras acumuladas a septiembre de este año. Los mejores números también han provenido de la captura de sinergias por la fusión, que han estado en línea con las expectativas: las calculan en US$ 140 millones hasta ahora, aunque debieran extenderse hasta el próximo año. “Seguimos con pérdidas operacionales en una industria muy competitiva y con márgenes muy estrechos. Mejorar nuestros resultados financieros es uno de nuestros principales desafíos y estamos trabajando para ello”, dijo Parot.

Respecto a la operación misma, el gerente afirma que han focalizado sus esfuerzos en la calidad de servicio, uno de los elementos que golpeó más significativamente a la empresa, sobre todo en su red de internet fija durante la pandemia, cuando el encierro obligó a que las actividades laborales y educativas fueran desde el hogar vía internet, y dado que gran parte de su red era de tecnología antigua de cable coaxial, no fue capaz de soportar la demanda y lideró las tasas de reclamo. La compañía ha apostado fuerte en inversión en fibra óptica para mejorar su oferta de conexión fija y en la modernización de su red móvil.

“En el corto plazo vamos a terminar la renovación completa de nuestra red móvil, de Arica a Punta Arenas, con la que reemplazaremos nuestra antigua red por una de última generación, que incluye más de 1.000 sitios nuevos para mejoras de cobertura y el despliegue de 5G a lo largo del país. Con esta renovación, el próximo año contaremos, sin duda, con una de las mejores, si no la mejor, red móvil de Chile”, explicó. “En el negocio fijo, en tanto, en menos de dos años logramos eliminar la crítica desventaja competitiva y tecnológica de Claro y VTR, debido a la obsolescencia tecnológica de sus redes de tecnología HFC (…) Hoy contamos con la más grande red de fibra óptica al hogar del país, con más de 4,3 millones de hogares factibles de conectar”, añadió.

Estas inversiones les han traído réditos no sólo en participación de mercado, sino también en su relación con los clientes: “Las tasas de reclamos en estos dos primeros años han bajado un 28% en nuestros servicios fijos y un 30% en nuestros servicios móviles”, aseguró Parot.

En cuanto a la estructura de personal, esta ha debido enfrentar un proceso de fusión entre dos empresas con tecnología y cultura distintas, lo que, según el ejecutivo, también muestra mejoras. “Tenemos una organización totalmente integrada (…), muy focalizada en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que nos hemos definido: mejorar la experiencia y la calidad de servicio que entregamos a nuestros clientes; acelerar nuestro crecimiento, y mejorar nuestra rentabilidad”, dijo. Sin embargo, no quiso descartar la posibilidad de nuevos cambios de ejecutivos o despidos en la compañía, pese a que “los principales cambios de estructura ya se realizaron en estos dos primeros años de fusión”. “Esta es una industria altamente competitiva y desafiante, lo cual nos obliga a estar siempre atentos y trabajando para tener una organización muy competitiva que nos permita alcanzar nuestros objetivos”, agregó.

Parot no se refirió a los objetivos que tendrá América Móvil como controlador, aunque sí se atrevió a señalar que se trata de una visión “de largo plazo y de liderazgo”, pues es un operador que en la mayoría de los mercados donde compite es líder. “Yo no veo razón para que en el mediano plazo no lo seamos en Chile”, advirtió, apuntando a un plazo de dos a tres años.