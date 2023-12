La nueva etapa que se aproxima para el presidente ejecutivo de LarrainVial, Fernando Larraín

En dos meses, el 3 de febrero, el presidente ejecutivo de LarrainVial cumplirá 65 años. Fernando José Larraín Cruzat es hoy el principal rostro del banco de inversión controlado por su familia y la de Leonidas Vial Echeverría. Lleva en el grupo desde 1988, ha sido su gerente general por décadas y es su presidente ejecutivo desde hace 10 años. Pero una norma interna de LarrainVial podría gatillar un rediseño de funciones en la mayor gestora de inversiones del país: los gerentes de la empresa cesan en sus labores ejecutivas a partir de los 65 años.

Ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de Harvard Business School, Fernando Larraín Cruzat es hijo de Fernando Larraín Peña y Josefina Cruzat Infante. Su padre, que cumple 90 años en enero, fue el creador en los 80 del mayor grupo económico local, que lideraba junto a su cuñado Manuel Cruzat. Tras la intervención de 1983, dividieron aguas y Larraín Peña conservó algunas empresas. Entre ellas, LarrainVial, fundada en 1934 por los hermanos Fernando y Leonidas Larraín Vial. El primero era el abuelo del actual presidente ejecutivo, quien nació en 1959.

“Para los que tengan dudas, LarrainVial no fue fundada por mí, no soy tan viejo”, decía con una amplia sonrisa Larraín Cruzat en un video colgado en la página web de la empresa hace un año.

La familia del actual presidente ejecutivo tiene directamente el 47,16% de la matriz, LarrainVial SpA., a través de la sociedad Chacabuco S.A. Las familias de los dos hermanos de Fernando Larraín Peña tienen el 4,57% cada una: Inversiones San Roque pertenece a los herederos de Francisca Larraín Peña, ya fallecida, e Inmobiliaria Fontecilla está vinculada al exsenador y expresidente de RN Carlos Larraín Peña. Así, los tres Larraín Peña suman el 56,3%. El segundo accionista relevante es Leonidas Vial, con el 35,13% a través de Rentas ST Limitada. Por último, una veintena de ejecutivos son dueños del 8,57% a través de LV Asociados SpA desde hace ocho años.

“Cuando yo entré a trabajar a LarrainVial el año 1988 éramos 28 personas, hoy día somos 850 personas. Teníamos 100 clientes, 150 clientes, hoy día tenemos 50 mil clientes. La empresa prácticamente no tenía activos bajo administración y hoy día estamos sobre US$ 23 mil millones, una cifra que nos quita el sueño, porque va acompañado de muchísima responsabilidad”, describía gráficamente en el video corporativo.

Justo el año en que cumplió 80 años de existencia, en 2014, LarrainVial sufrió una brusca transformación. Ese año, presionado por el caso cascadas, donde fue uno de los multados por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, Leonidas Vial (71 años) dejó la presidencia de la gestora, tras 40 años en la compañía. “Entendemos su decisión como un gran gesto de generosidad hacia la empresa, y solo me cabe agradecer su liderazgo, visión y compromiso con LarrainVial”, escribió en la memoria de ese año Fernando Larraín, quien en abril de 2014 asumió la presidencia ejecutiva que se creó entonces. Hubo otros cambios: se agregaron al directorio dos miembros externos, el empresario Juan Hurtado Vicuña y el ingeniero Fernando León, para reforzar “nuestro gobierno corporativo”, apuntó Larraín. En 2014, la mesa la completaban el propio Larraín Cruzat, su hermano Aníbal, y su padre, que dejó LarrainVial en 2016.

El rol y posición futura de presidente ejecutivo no están claros. La norma de los 65 años, dicen cercanos al grupo, no está escrita en piedra y, mal que mal, siempre puede haber excepciones a la regla, sobre todo para alguien cuya familia es la accionista mayoritaria de la mayor gestora local. Personas que han conversado con Larraín dicen que el presidente ejecutivo pretende bajar su ritmo de trabajo y redefinir sus tareas, alejándose del intenso día a día. La empresa tiene una veintena de comités y Larraín participa en la mayoría de ellos. El más relevante es el comité ejecutivo, que se junta “semanalmente para tratar hechos relevantes, resultados y presupuesto. Está compuesto por socios y ejecutivos del holding y es liderado por el presidente ejecutivo”, describe la memoria 2022 del holding. También hay comités de acciones, renta fija, auditoría, compensaciones y varios otros.

Una fórmula, dicen cercanos, sería que Larraín siga como presidente de directorio, pero ya no en carácter de ejecutivo, lo que obligaría a delegar en otros parte de sus funciones. Pero un reemplazo claro no existe hoy. No hay sucesión interna definida y no asoma entre los varios socios de la gestora alguien que combine el liderazgo interno y el carácter de Larraín Cruzat. “Fernando reúne un conjunto de habilidades distintas que pocos reúnen”, dice un ejecutivo del sector financiero que no cree que la gestora busque a un reemplazante fuera de LarrainVial, ajeno a la cultura corporativa del grupo. Por lo mismo, todos creen que no dejará el grupo y que más bien será una redefinición de su rol. Además, a su edad puede seguir plenamente activo. Leonidas Vial a sus 71 años sigue yendo frecuentemente a las oficinas de El Bosque Norte. Andrónico Luksic dejará la presidencia de Quiñenco ahora, poco antes de los 70 años. Roberto Angelini preside su grupo a los 74. El rol de presidente es la que todos asignan al futuro de Fernando Larraín.

Un socio destaca además su pensamiento estratégico y su aporte teórico, además de un dominio indisputado del mercado de capitales. En el video de 2022, Larraín destaca tres operaciones en las que participó: las aperturas a Bolsa de Falabella, D&S, ahora Walmart, y Lan Chile, hoy Latam Airlines.

Larraín no respondió consultas de este medio. “No hay nada que comentar al respecto, dado que esto es materia del directorio”, respondieron desde LarrainVial a Pulso. Y ese directorio se divide hoy entre los Larraín y los Vial. Los socios A.

Oficinas de LarraVial

Cómo se gobierna LarrainVial

Constituida formalmente en 1980 como Inversiones Elqui, LarrainVial S.A. se transformó en noviembre de 2015 en una sociedad por acciones. La junta de accionistas de esa fecha fue presidida por Fernando Larraín Cruzat, quien justificó la transformación así: la sociedad, dijo, encabezaba un grupo de entidades que operan separadamente en distintas áreas específicas del mercado de valores, un sector dinámico en el que para mantenerse competitivo, requería “adoptar un tipo societario que, por su flexibilidad ayuda, entre otras, a armonizar adecuadamente los intereses de los inversionistas pasivos con los de aquellos que, junto con enterar el capital financiero, crean valor para el conjunto de sociedades del grupo”, según el acta de esa reunión revisada por Pulso.

La conversión en una SpA trajo otras modificaciones. La más relevante fue la incorporación de un grupo de ejecutivos a la propiedad de LarrainVial. Hasta entonces, las ramas de la familia Larraín Peña y Leonidas Vial eran los accionistas exclusivos. Esos socios aprobaron en 2015 aumentar su capital desde $ 9.426 millones a un nuevo monto de $ 17.600 millones. Los accionistas antiguos, las familias Larraín y Vial, mantendrían el 91,42%, y serían los únicos dueños de la nueva serie A de acciones. Los ejecutivos entrarían con el 8,57%, pero tendrían la totalidad de las acciones serie B, aportando $ 8.174 millones en un plazo de cinco años. El patrimonio de la matriz ascendía en agosto de 2014 a $ 83.753. Al cierre de 2022, el patrimonio de LarrainVial SpA y filiales llegaba a $ 158.472 millones.

En 2015, ambas series tenían los mismos derechos políticos y había pequeñas variaciones en los derechos económicos, pero en 2017 se hizo otra variación: “Excluir la facultad de las acciones serie B de votar para la designación de los directores de la sociedad”, según el acta de otra junta de accionistas de LarrainVial SpA. Ese año se decidió también subir de cinco a siete el número de integrantes de la mesa.

El directorio lleva hoy -salvo un integrante- solo los apellidos Larraín y Vial. Es presidido por Fernando Larraín Cruzat, y están sus hermanos Aníbal, Borja y Santiago, todos ingenieros comerciales de la UC. Santiago Larraín es también gerente general de Viña Santa Carolina.

El grupo de Leonidas Vial ha escogido como directores a su hijo Leonidas, ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, y Manuel Vial Claro, abogado de la Universidad de los Andes, además del director externo, el único de LarrainVial SpA, Francisco León, quien trabajó por 20 años en Citigroup y ha sido director de empresas.

Los ejecutivos socios que lista LarrainVial en su página web, y quienes participan en la propiedad de LV Asociados, dueña del 8,47% de la matriz, suman 26 ejecutivos, además del propio Fernando Larraín. Entre ellos hay otros dos que cumplen 65 años en 2024 y cuyo rol deberá, entonces, ser redefinido: Juan Luis Correa, hoy gerente general de LarrainVial SpA, hasta 2014 director de operaciones, y Leonardo Suárez, economista jefe y director de LV Research. El precedente es otro ejecutivo que, al cumplir los 65 años, dejó de ser socio de LV: Guillermo Undurraga Echeverría, quien había entrado a la firma en 1980 y fue director comercial desde 1985. Dejó el cargo al cumplir la edad límite, pero se mantuvo como presidente de la corredora de Bolsa de LarrainVial hasta ahora.

La lista de ejecutivos socios de LarrainVial incluye a varios otros históricos del grupo: el director ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Bulnes; el gerente general de la corredora, Andrés Trivelli, el gerente general de LarrainVial Asset Management, Ladislao Larraín; el gerente general de gestión patrimonial, Gonzalo Córdova; el director de finanzas corporativas, Felipe Porzio; el director de inversiones de LarrainVial Asset Management, José Manuel Silva; y el gerente de finanzas corporativas, Raimundo Silva, quienes integran el comité ejecutivo que se reúne con Fernando Larraín todos los lunes. En la lista de socios hay dos mujeres: Andrea Larraín, gerente de gestión y planificación, y Soledad Almarza, gerente de distribución de productos a terceros Latam.

Un equipo que dirige Fernando Larraín Cruzat, hoy de 64 años.