Las ambiciosas cifras que Prize presentó en la SEC en su camino por llegar al Nasdaq

hace 17 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Packing de cerezas

La empresa espera un Ebitda de US$ 43 millones para la temporada 2022-2023 que se acaba de iniciar. La última temporada logró US$ 20 millones. La valorización estimada para debutar en el Nasdaq se basa en la primera cifra, lo que no es bien visto por algunos inversionistas que analizan el negocio.