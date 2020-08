Latam reporta pérdidas por US$3.010 millones en primer semestre y revela que su dotación se redujo en 30%

Latam Airlines muestra números históricamente bajos. En su balance del segundo trimestre, la firma -que se acogió en mayo al capítulo 11 de quiebras de Estados Unidos- reportó pérdidas por US$890 millones, lo que se debe a la crisis sanitaria, que llevó a la actividad aerocomercial a su mayor crisis histórica. Con este resultado, la aerolínea nacional finalizó el primer semestre con pérdidas por US$3.010 millones.

En materia de dotación, la compañía informó que esta se redujo en casi 30%, siendo actualmente de unos 30 mil trabajadores.

“A raíz del impacto de la pandemia, desde principios del segundo trimestre a la fecha, la dotación total del grupo ha disminuido en aproximadamente 12.600 trabajadores, siendo actualmente casi 30.0000 empleados en total”, dijo Latam.

El grupo anotó ingresos totales por US$571,8 millones entre abril y junio, cifra que se traduce en una caída de 76% si se compara con igual periodo de 2019, cuando las ventas llegaron a los US$2.369 millones. El grupo operó apenas 6% de su capacidad en promedio en el segundo trimestre. Eso sí, en julio esa cifra creció a 9,2%.

Latam anotó una reducción de costos operacionales de 46% en el segundo trimestre, totalizando en el periodo US$1.266 millones. “Hemos intentado contener al máximo los costos”, destacó el CFO de Latam Airlines, Ramiro Alfonsin.

De hecho, en medio del proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la aerolínea ya logró dejar sin efecto 23 contratos de aviones y está solicitando a la Corte la aprobación para abandonar otros. En paralelo, alcanzó importantes acuerdos con arrendadores para que no se les cobre por los aviones si estos no son usados.

“En cuanto a los compromisos futuros de flota, los contratos que tenemos con Boeing y Airbus, la compañía tiene que decidir si los rechaza o los mantiene, esa decisión todavía la compañía no la ha tomado, dependerá mucho de cómo avance la curva de recuperación de la demanda y las discusiones con los diferentes arrendadores de flota”, explicó Alfonsin.

Latam reportó a junio una caja por US$1.422 millones, recursos que según el CFO de la empresa, todavía les permite operar con tranquilidad. “Una situación de caja relativamente contenida, pero empezando a verse impactada por la operación y la compañía tomando las medidas de costes para mitigar el impacto de esta caída de demanda tan grande que estamos viendo”, dice Alfonsin.

Por el momento, la empresa está a la espera de la resolución del juez James Garrity -que debiese salir en los próximos días- sobre las propuestas de financiamiento DIP (Debtor In Possesion) que les permitiría obtener fondos por US$2.450 millones.

Alfonsin reconoció que en Brasil están viendo “que se está recuperando levemente” la demanda, pero que la situación “es muy volátil”. “Algunas semanas tiene un repunte importante, otras semanas menos, pero sí estamos viendo una leve tendencia a la recuperación”, señaló.

Por otra parte, dijo que “si la recuperación de la demanda toma un poco más de tiempo, efectivamente nuevos ajustes de costos tendremos que realizar en el corto plazo”.

No hay llamado a junta

Por otra parte, Latam no deberá llamar -por ahora- a junta de accionistas. Así lo dictó un oficio de la CMF en respuesta a una solicitud levantada por AFP Capital el 31 de julio, en la que además de realizar esta petición, también mostraba reparos a cómo se estaba pronunciando el directorio.

Así, el regulador respondió ayer 18 de agosto, señalando que “esta Comisión estima que no habrían circunstancias suficientes para que esta Comisión, conforme al numeral 4) del artículo 58 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, requiera al directorio de Latam que cite a junta extraordinaria de accionistas”.

Además, señaló que de acuerdo a información proporcionada por LATAM a la Comisión, “la Sociedad no cuenta con accionistas que posean al menos el 25% del capital con derecho a voto. Adicionalmente, en respuesta al Oficio N° 33.992 la Sociedad indicó que no existe acuerdo de actuación conjunta de accionistas que llegue a dicho umbral. En consecuencia, considerando los antecedentes con los que, a la fecha, dispone esta Comisión, es posible señalar que Latam Airlines Group S.A. no posee controlador”.