Ley de Eficiencia Energética: con 151 grandes consumidores comenzará el modelo de Sistemas de Gestión de Energía

El pasado 8 de marzo se publicó en el Diario Oficial la resolución del Ministerio de Energía con el “listado de consumidores con capacidad de gestión de energía correspondiente al proceso de reporte de consumos energéticos del año 2022″. En él se definen las empresas que tendrán que implementar un Sistema de Gestión de acuerdo con el Reglamento sobre Eficiencia Energética, las cuales son cerca de mil, considerando la normativa (200 trabajadores o más contratados, e ingresos anuales superior a 1.000.000 UF).

Sin embargo, de las mil empresas sólo un tercio (33%) entregó la información y de ese grupo, 151 tienen la obligación de crear un Sistema de Gestión de Energía (SGE). “Lamentablemente no se ha producido una entrega de información como se esperaba. Al cierre del año pasado la cantidad de empresas que había reportado sus consumos de energía es relativamente baja”, indica el ministro de Energía, Diego Pardow.

Estas empresas, consideradas como grandes consumidores (Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía, CCGE), deberán implementar uno o más Sistemas de Gestión de Energía (SGE) basado en la norma ISO 50.001, el cual tendrá que cubrir al menos el 80% de sus consumos y usos de energía considerando todas las formas. La fiscalización del cumplimiento de los SGE estará a cargo de la Superintendencia de Energía y Combustible (SEC).

Fuentes de la SEC indican que la publicación de los CCGE marca un hito. “La operatividad de la Ley supone un proceso eficiente e interactivo con las empresas, por lo mismo nos hemos preparado, en conjunto con el Ministerio de Energía, generando herramientas digitales o trámites online, por ejemplo, para que el cumplimiento de esta obligación, que se inició con esta nómina, suponga una puesta en marcha óptima para estos grandes consumidores”, sostienen desde el organismo.

En el caso de no entregar la información con respecto al reporte de sus consumos, hay multas asociadas que podrían alcanzar los $ 400 millones, “pero nosotros no queremos recorrer ese camino todavía. Sabemos que el camino que tenemos que tomar con la industria para mejorar la eficiencia energética es una tarea de largo aliento”, afirma Pardow.

Lo que viene

Tal como se anticipó, las empresas del listado corresponden mayoritariamente al rubro minero, de la industria y de alimentos. En el corto plazo, en 30 días hábiles los CCGE deberán comunicar al Ministerio de Energía y a la SEC si implementarán uno o más SGE, y en 40 días nombrar al profesional responsable del SGE, el “Gestor Energético del CCGE”.

En la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) hay cursos y capacitaciones para poder abordar las exigencias de la ley, como por ejemplo, el programa de gestores energéticos, “Industrial Energy Manager”, profesional clave en el cumplimiento de la normativa. Además, cuentan con un reconocimiento en conjunto con el Ministerio de Energía: el Sello de Excelencia Energética, que reconoce a las empresas (grandes, medianas y pequeñas) que son líderes en el país en gestión de la energía. “Una de las brechas que existe en las empresas para realizar un trabajo sistemático de gestión de la energía, acorde con sus metas de excelencia operacional y en línea con la Ley de Eficiencia Energética, es la de contar en sus instalaciones con gestores energéticos. Gremios como Anesco (Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética), poseen experiencia y capacidades profesionales para apoyar a las empresas a avanzar en estas materias, pero se requieren buenas contrapartes en las empresas para sostener estos esfuerzos”, plantea Rosa Riquelme, directora ejecutiva de la AgenciaSE.

Desde la consultora Task Energy, especializada en implementación de SGE, señalan que la Ley de Eficiencia Energética exige que se cuente con objetivos de mejora de desempeño energético, los que deben estar respaldados por inversiones o cambios en la operación en el corto o mediano plazo, " por lo que 12 meses puede ser un plazo corto para las empresas que aún no han iniciado la implementación del SGE”, opina el gerente general de la firma, Michel de Laire.

Además, el uso de la tecnología también permitirá reducir los consumos energéticos y poder alcanzar las metas al 2030. La empresa de gestión energética Smartclarity desarrolló un software llamado Clarity Energy, que obtiene datos sin cortes de la operación en una industria, cifras de cualquier medidor de energía y también agua, para después gestionar. “Buscamos en la optimización energética de las empresas convertirnos en verdaderos aliados, donde el core de su negocio sea la productividad, competitividad y mejora continua, de manera eficiente”, apunta Patricia Vélez, gerente Comercial y Sustentabilidad.

La Ley de Eficiencia Energética apunta a promover un mejor uso de la energía, trayendo beneficios ambientales y económicos, y así poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr las metas al 2030 para llegar a la carbono neutralidad el 2050. Para ello, las empresas y organismos públicos deberán declarar los consumos y someterse a un constante análisis energético en sus procesos y, las de mayor consumo, deberán implementar un SGE.

Pese a la baja reportabilidad de las empresas, desde el ministerio señalan haberse comunicado con todas las que aún no entregan sus reportes (2/3 del total) , por otro lado, desde la SEC indican que al 80% se le ha informado sobre su situación y sobre cómo cumplir con el segundo periodo de reporte que corresponde al año 2022, además de las posibles sanciones a las que se exponen en caso de no cumplir nuevamente con esta obligación. No obstante, hay una disposición por parte de las empresas de informar para este periodo, aclaran desde la superintendencia.