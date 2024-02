Licencias médicas y facilidades laborales: los derechos que tienen los trabajadores afectados por los incendios

La Dirección del Trabajo (DT) inició un proceso de fiscalización, en distintos locales comerciales y empresas, como parte de las acciones preventivas para el resguardo de las trabajadoras y los trabajadores que laboran en sectores cercanos a los focos de incendios forestales que azotan a la Región de Valparaíso.

Las inspecciones dieron cuenta de una serie de casos en los que empresas y comercios no acataron la orden de evacuación emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Por ello, el ente regulador divulgó información sobre deberes y derechos de empleadores y trabajadores ante la emergencia.

De partida, señalaron que, cualquier trabajador que esté sufriendo secuelas humanas o materiales, y no cuenten con condiciones seguras de traslado, o se les haga imperioso permanecer en sus residencias, alberges u hogares de familiares, tendrá justificación para no asistir a cumplir sus obligaciones laborales, durante el tiempo que objetivamente permanezcan esas condiciones.

Con respecto al empleador, el servicio indicó que este deberá garantizar, según lo dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, condiciones de trabajo que no pongan en riesgo la vida o la integridad física del trabajador. Para ello, se evaluarán las instalaciones de los recintos comerciales colindantes a la zona de los siniestros, y se determinará si estos han quedado en condiciones de operar sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. En caso de no existir dichas condiciones, el empleador incumpliría gravemente su deber de protección si obligara a sus dependientes a prestar los servicios. Asimismo, debe garantizar la existencia de condiciones mínimas de salubridad, por ejemplo, suministro de agua potable.

Además, en caso de decretarse la evacuación por las autoridades competentes, el servicio indicó que el empleador está obligado a permitir la inmediata salida a sus trabajadores, todo ello conforme los protocolos de emergencia dispuestos. “En caso de incumplimiento de estas obligaciones junto con la aplicación de sanciones por parte de los servicios fiscalizadores se dará cuenta de dicho ilícito a las autoridades administrativas y judiciales que corresponda a fin de que se tomen las medidas del caso”, señaló la Dirección del Trabajo.

Además, el ente regulador compartió un correo por el cual la ciudadanía puede realizar denuncias relacionadas con condiciones laborales asociadas a la emergencia: denunciaincendio@dt.gob.cl.

Licencias médicas ante los incendios

En la misma línea, desde la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) instruyeron a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compín) y a las ISAPRES “que no corresponde rechazar las licencias médicas que pudiesen presentarse fuera de plazo por las y los trabajadores de las zonas declaradas en estado de excepción constitucional de catástrofe, tal como ocurre en las provincias de Marga Marga y Valparaíso, debido a los incendios de los últimos días”.

En la Circular N.º 3804, del 5 de febrero de 2024, el regulador indicó, además, que las sanciones tampoco procederán, en el caso de los empleadores, por el atraso en la tramitación de las licencias médicas.

A su vez, la SUSESO instó a los trabajadores dependientes a presentar la licencia médica al empleador dentro de dos o tres días hábiles según se trate de trabajadores del sector privado o público, respectivamente, contados desde el día hábil siguiente a la fecha de inicio del reposo médico. En cuanto a los trabajadores independientes, deberán presentar la licencia dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de inicio del reposo.

“En caso de que las licencias médicas de papel se hayan destruido debido a los incendios, se emitirán licencias médicas de reemplazo”, señaló el regulador.

Atenciones médicas de las mutualidades

Además, el ente fiscalizador instruyó a las mutualidades de empleadores (ACHS, IST, MUSEG) e ISL otorgar atención médica y/o psicológica de manera presencial o vía telemática para los trabajadores afectados tanto en los centros de atención como en sus respectivos domicilios si así fuere necesario.

La medida se suma a las oficiadas en diciembre pasado, en las que se indicaba que dichas entidades deben disponer de planes de acciones para resguardar la salud integral de los y las trabajadores que se encuentren en las zonas afectadas por incendios forestales y mantener operativos los centros de salud e informar la ubicación de estos centros a los empleadores de manera oportuna.

Asimismo, el ente señaló que se ha solicitado a estas entidades disponer de material informativo, físico y virtual, con medidas de prevención contra accidentes laborales y enfermedades derivadas de la exposición a incendios.

Finalmente, la SUSESO reforzó la medida que señala que, “en situaciones de emergencia declaradas zonas de catástrofe, las Cajas de Compensación pueden suspender el pago de cuotas o dividendos de crédito social para las personas afiliadas de dichas zonas, trasladándolas al término del plazo convenido, sin generar costos adicionales para los afiliados”, señaló el regulador.

¿Qué ha pasado?

Tras recibir una serie de denuncias, funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo encabezados por el director regional del Trabajo, Jorge Andreucic, dieron pie a un proceso de fiscalización, desde el sábado pasado, para garantizar el cumplimiento de las medidas de evacuación.

La primera de las inspecciones se llevó a cabo en los locales Easy y Jumbo ubicados en calle 1 Norte, próximo al sector del Jardín Botánico de Viña del Mar. En el lugar se constató que, pese a existir orden de evacuación por parte de Senapred y Bomberos, aún había presencia de trabajadores, lo que motivó la acción del equipo de fiscalización supervisando el retiro total de quienes se encontraban en ambos recintos.

Frente a la fiscalización, desde Cencosud aclararon mediante un comunicado que los trabajadores decidieron permanecer “de manera voluntaria” en los recintos, y señalaron que “una vez enterados de esta situación se ordenó la evacuación inmediata”.

«La presencia de trabajadores al momento de la fiscalización, se trató de tres colaboradores quienes de manera voluntaria decidieron permanecer en el exterior del local, sin embargo, una vez enterados de esta situación se ordenó la evacuación inmediata», aseguraron desde la empresa.

La segunda acción se desarrolló en el Mall Marina Arauco, lugar señalado en varias denuncias recibidas por redes sociales que indicaban que existían locatarios que decidieron abrir, contraviniendo las órdenes de evacuación. Ahí, los equipos de fiscalización constataron que poco antes de las 17:00 horas se había decretado el cierre del centro comercial.

En la misma línea, este lunes, la dirección suspendió a tres empresas del cordón industrial El Salto, en Viña del Mar. Se trata de Reno Chile S.A., Inversiones Siglo XXI y Comercial Virlazal Bascope, mientras que se ratificó la auto suspensión que ya había aplicado Pinturas Tricolor.

Desde la DT señalaron que en el caso de Comercial Virlazal Bascope la razón de la suspensión fue por riesgo estructural alrededor de la bodega. Además, indicaron que otras tres empresas, fuera del sector El Salto, recibieron sanciones.

La primera es el supermercado Líder Express, en avenida Valparaíso 176, que recibió la sanción por no evaluar riesgos y contratar trabajadores con empresas de servicios transitorios incumpliendo normas legales. Luego, fue el turno de una estación de servicio Copec que no evaluó riesgos de trabajo, no informó riesgos de emergencia y no evacuó inmediatamente a sus trabajadores y trabajadoras. Por último, se trató de una tienda de conveniencia Pronto Copec, en la misma bencinera, que fue sancionado por infracciones como falta de comité paritario y no evacuación inmediata.

Al respecto, el jefe nacional del Departamento de Inspección, Jorge Meléndez, comentó en aquel momento que “desde el sábado último la Dirección del Trabajo desplegó una intensa labor operativa para fiscalizar a las empresas de las zonas afectadas por los incendios. El objetivo fue ordenar los cierres inmediatos de los establecimientos para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Entre ese día y hoy lunes hemos fiscalizado 20 empresas, entre ellas supermercados y otras grandes tiendas, aplicando tres suspensiones y ratificando una auto suspensión. Asimismo, hemos dispuesto ocho sanciones por no adoptar medidas ante los riesgos inminentes que significaban el avance del fuego. Con el refuerzo de un equipo especializado en seguridad laboral proveniente de Santiago seguiremos fiscalizando para evitar cualquier riesgo y proteger los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras”.

En paralelo, desde la Dirección del Trabajo aseguraron en un comunicado pasado “que ha dispuesto por medio de los canales de difusión institucionales la información relacionada con deberes y derechos de empleadores y trabajadores ante la emergencia que actualmente afecta a una serie de regiones del país. Además, se han difundido los derechos laborales de bomberas y bomberos que colaboran con la emergencia”.

Adicionalmente, el servicio público señaló que “se está gestionando la presencia en la Región de Valparaíso de un equipo de fiscalización de la Región Metropolitana que apoyará las labores inspectivas y que colaborará con elementos de protección personal para los funcionarios”.