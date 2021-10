Líderes, factor clave para que la corresponsabilidad se instale en la cultura de las empresas

Según el Código Civil, la “corresponsabilidad” es el principio por el cual ambos padres, vivan juntos o separados, pueden participar de forma activa equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.

Pero “del dicho al hecho hay mucho trecho” y, justamente la importancia de pasar del lenguaje a una cultura de corresponsabilidad fue el tema principal del Encuentro Red+Activa realizado la semana pasada y titulado: “Corresponsabilidad: un cambio cultural desde la organización”.

El evento online, contó con la participación de Carolina Dell´Oro, Licenciada en Filosofía; Hans Eben, CEO Westfalia Agricom; y Pablo Gómez, Socio Área Personas y Organizaciones PwC_Chile como panelistas. la conducción estuvo a cargo de Francisca Jünemann, Presidenta Ejecutiva Fundación ChileMujeres; y Daniel Fajardo, Editor LT-Pulso.

La conversación comenzó con un punto clave: definir qué es la corresponsabilidad. “Habitualmente, lo que pasa hoy en día es que el lenguaje se desconectó del concepto, transformándose muchas veces en un slogan, sin tener necesariamente claro el contenido”, comentó Dell’Oro, quien además agregó: “La clave está en entender que la codependencia es muy fuerte en dos momentos de la vida: en la infancia y en la vejez. En la primera, los niños y niñas necesitan crecer y desarrollarse con padre y madre, vivan o no juntos, para ser personas que aporten en la sociedad. Y en la vejez, es importante porque esa persona, que ya ha sido un aporte para la sociedad, requiere de apoyo y cuidado. Por lo que lo primero que quiero dejar instalado es que la corresponsabilidad no es solo un concepto antropológico humano, sino que en esos momentos de la vida es absolutamente necesario”.

Por esta razón es fundamental que las empresas incorporen este tema a su forma de trabajar y de ver a sus colaboradores. Según Eben, “si vamos a implementar herramientas para esto dentro de las organizaciones, no se deben mirar desde el beneficio que les damos a los empleados, sino más bien de las facilidades que la empresa tiene que entregarles para poder fortalecer esa corresponsabilidad en el más amplio sentido de la palabra” Incluso, el CEO Westfalia Agricom insiste en que “cuando uno define la palabra familia, de cualquier tipo, es un concepto muy amplio, así como se vive. Por lo que no hay que dar una pastilla, hay que hablar de facilidades”.

En la misma línea, Jünemann señaló: “Muchas veces la corresponsabilidad se ve como algo externo, como algo ajeno. Pero la idea es plantearnos cómo sobrellevamos estas cargas diarias para que la sociedad funcione mejor. Por eso que tenemos que asumirlo como una carga propia, de la naturaleza y necesaria para nuestra propia felicidad”, indicó la presidenta de ChileMujeres.

En este aspecto, los líderes son una bisagra para generar esta cultura, por eso que Gómez explicó que es muy difícil que las personas cambien su manera de pensar si no se manifiesta en el comportamiento. “Si el líder no se comporta de cierta manera todo será solo un discurso lo que hace difícil que se logre una transformación cultural. No es necesario que los líderes estén convencidos de esto (corresponsabilidad), sino que simplemente, lo hagan. Por eso que el alineamiento es clave. Los líderes tienen que hacer lo que se debe hacer, aunque internamente no lo tengan como una convicción y es ahí donde debemos trabajar”, concluyó el Socio Área Personas y Organizaciones PwC_Chile.

