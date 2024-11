Los bonistas mejoran su oferta y quedan solos en la carrera por Wom

El plazo para presentar ofertas vinculantes terminó el pasado 15 de noviembre. Wom, en búsqueda de su continuidad operacional, presentó este martes en una audiencia en el Tribunal de Quiebras de Delaware la propuesta más atractiva recibida en el proceso de reestructuración. Según pudo constatar Pulso, la también conocida como stalking horse bidder sigue siendo de los bonistas, el Grupo Ad Hoc.

Recientemente el Grupo Ad hoc, asesorado por el ex CEO de Wom, Chris Bannister, puso sobre la mesa una oferta mejorada, tanto en financiamiento como en estructuración, pero no se conocen mayores detalles al respecto. De acuerdo a fuentes cercanas al proceso, esta corresponde a la oferta más atractiva puesto que establece un alto estándar en continuidad operativa y estabilidad financiera para Wom, maximizando el valor de la empresa para todas las partes relacionadas.

Así lo ratificó la propia empresa este martes. “Wom Chile continúa avanzando en la negociación de la propuesta vinculante para formalizarla en su versión definitiva, lo cual espera lograr en los próximos días. La transacción está sujeta a la finalización de la documentación y a la aprobación del Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware”, dijo la firma, que agregó que hasta el 15 de noviembre no había recibido “otras ofertas calificadas para la adquisición de la compañía. “En consecuencia, y de acuerdo con los procedimientos de ofertas, la compañía a la fecha no espera llevar a cabo un proceso de subasta”, agregó.

Entre el grupo de acreedores que pretenden quedarse con el control de WOM están la estadounidense BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo; Amundi Asset Management la mayor gestora de Europa; la chilena Moneda Asset Management; y la británica Man GLG Partners.

Los principales acreedores de la empresa de telecomunicaciones presentaron una oferta antes de noviembre en la que propusieron una inyección de nuevos fondos para el operador móvil de cerca de US$500 millones, a través de una oferta de derechos completamente respaldada, en una propuesta que valorizó la compañía en unos US$1.600 millones. Esto ya era más alto de lo que había ofrecido en primera instancia, durante el periodo de las ofertas no vinculantes.

La oferta comunicada el 1 de noviembre ya permitía el pago total y en efectivo del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) de US$210 millones de la compañía, además de que “reduciría significativamente el apalancamiento de su balance y generaría una recuperación sustancial para los acreedores no garantizados, en forma de efectivo, deuda recuperada y/o acciones de la compañía reorganizada”, explicó anteriormente Wom.

Según comentaron fuentes a Pulso, Wom decidió no alargar el plazo para poder recibir ofertas vinculantes, con el fin de no dilatar el proceso de reestructuración y lograr una salida exitosa del Capítulo 11 a principios del 2025. No obstante, mientras el acuerdo entre los bonistas y WOM no esté aprobado por el Tribunal, aún pueden ingresar nuevas ofertas.

La próxima audiencia, en la que se debería aprobar el acuerdo, está fijada para el 20 de diciembre, pero las partes involucradas estiman que se moverá para después de Navidad. Pese a ello, esta instancia no pasaría de Año Nuevo. Con esto Wom podría cumplir con su cometido de encontrarse libre del proceso, en el mejor de los escenarios, entre febrero y marzo del 2025.