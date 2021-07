Los ocho supermercados de Chicureo que analizó la Fiscalía Nacional Económica

La Fiscalía Nacional Económica autorizó esta semana una transacción pequeña, pero significativa: dos establecimientos de Inmobiliaria Santander podrán ser arrendados por Walmart, una de las mayores cadenas de supermercados en el país. Los locales -uno en Chicureo, otro en Calera de Tango- eran operados por Supermercados Montserrat y cerraron en marzo, por la crisis de esta última cadena. Para autorizar la transacción, la FNE analizó la estructura de ambos segmentos y consideró un supuesto básico: en la industria de los supermercados, el mercado geográfico es fundamentalmente local, ya que los costos de desplazamiento limitan la sustitución. Para su estudio, la Fiscalía consideró radios delimitados por tiempos de viaje en automóvil de hasta 15 minutos.

En el caso de Chicureo, comuna de Colina, el local de Montserrat era uno de los ocho considerados por el organismo como competidores en ese mercado. Cencosud tiene tres -dos de ellos marca Jumbo-; Tottus, dos, un Lider y un Erbi. El Lider Express de Piedra Roja es el más lejano, a 15 minutos. Y aunque la FNE dice que aquello podría formar parte de un mismo mercado, ambos están a una “considerable distancia”, de 9 kilómetros. El jefe zonal de Jumbo, Darwin Yáñez, declaró que el local de Montserrat está a siete y cinco kilómetros de los suyos. “Es una cadena que viene con inconvenientes hace tiempo (...) para nosotros no es competencia directa”, dijo.

Más enfático fue José Hevia, abogado de la asociación de industrias proveedoras, quien no consideró riesgosa la compra de Walmart. “Hoy la gente compra por el tiempo que le demora desplazarse. En aquellos lugares que quedan relativamente cerca recurren a esos oferentes. Si desaparece un oferente y no hay nadie que lo sustituya es una pérdida para los proveedores porque no hay nadie que lo sustituya y también es una pérdida para los consumidores porque no hay nadie que la sustituya”, afirmó.

La FNE calculó que, con la operación, Walmart tendría entre el 30% y el 40% del mercado en Chicureo, rango similar al que tiene Cencosud y superior al 10% a 30% de Tottus. Y concluyó que el traspaso no generaría riesgos horizontales aptos para reducir sustancialmente la competencia.