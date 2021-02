Los precios de la madera alcanzan récords en EEUU por auge de la construcción y remodelación

Los precios de la madera se han disparado a nuevos récords, desafiando la desaceleración invernal normal en las ventas de productos de madera, una señal de que el auge de la construcción por la pandemia está llegando al 2021.

Se han establecido registros en especies, productos y grados, según el servicio de precios Random Lengths. Nunca ha costado más comprar tableros de fibra, conocidos como OSB por sus siglas en inglés y utilizados para paredes, pino amarillo del sur, que se prefiere para cercas y terrazas, o pino ponderosa, que es popular en gabinetes y molduras de interiores.

Muchos productos de madera de ingeniería utilizados en nuevas construcciones, como las vigas en L, escasean y las plantas están atrasadas con pedidos hasta bien entrado marzo, dijo el servicio de precios. La semana pasada, su precio compuesto de madera para marcos de longitudes aleatorias aumentó a US$ 966 por mil pies tablares, superando el máximo de US$ 955 establecido en septiembre.

Los futuros de madera han subido un 47% en las últimas tres semanas, a unos pocos dólares de los récords establecidos en septiembre. La madera para entrega en marzo finalizó el viernes a US$ 982,10 por mil pies tablares, más del doble del precio del año anterior.

Muchos compradores se han apresurado a firmar contratos para la entrega en mayo, que finalizó el viernes en US$ 830,90. Los futuros más baratos y distantes, para la madera en marzo de 2022, comienzan en US$ 695, mayor que el récord alcanzado antes de la pandemia con un valor de US$ 639.

“No esperamos estos precios para siempre, pero lo que estamos viendo es un poco de aceptación de que, en el futuro, el nivel de precios puede ser diferente de lo que ha sido en el pasado”, dijo Chris Virostek, jefe de finanzas de West Fraser Timber Co., el mayor productor de madera de América del Norte.

Las acciones de West Fraser, que adquirió Norbord Inc., fabricante líder de OSB, a principios de este mes, se han más que cuadruplicado desde que los papeles tocaron fondo en marzo pasado cuando la economía se cerró para desacelerar la propagación de Covid-19. El S&P 500 ha ganado un 75% en el mismo lapso.

Las plantas cerraron y ahogaron la producción al inicio de la pandemia, con el razonamiento de que la pérdida generalizada de puestos de trabajo acabaría con lo que parecía una primavera prometedora para la construcción de viviendas. Estaban equivocados.

Los estadounidenses atrapados en casa emprendieron proyectos de mejoras para el hogar. Los constructores se enfrentaron a una estampida hacia los suburbios, provocada por tasas hipotecarias récord y personas que buscaban más espacio para vivir. Los bares y restaurantes de la ciudad de Nueva York construyeron asientos al aire libre para poder permanecer en el negocio. Los precios de la madera se dispararon a nuevas alturas.

West Fraser y rivales como Weyerhaeuser Co. e Interfor Corp. no se han puesto al día, a pesar de que las fábricas están recuperando su capacidad.

En otoño, los precios bajaron por otra suposición errónea: que la temporada de construcción estaba terminando. Los precios volvieron a subir en noviembre debido a que los constructores de viviendas sufrieron un clima templado.

Las viviendas iniciadas, así como los permisos de construcción para unidades residenciales de propiedad privada, aumentaron en diciembre a sus niveles más altos desde 2006, cuando un boom de fondos inmobiliarios que duró años estaba cayendo.

Ahora, una fuerte ola de frío que se instaló en gran parte del continente está interrumpiendo las entregas de madera de Canadá, mientras que los distribuidores y minoristas se abastecen para la primavera. Los fuertes precios de la madera en Europa han evitado que una avalancha de importaciones sofocara la subida de los precios internos.

La asequibilidad de la vivienda es la principal amenaza para el repunte de la madera, dijo recientemente a los inversores el presidente ejecutivo de Weyerhaeuser, Devin Stockfish.

Los precios de las viviendas están en su subida más rápida desde el período previo a la crisis inmobiliaria de hace 15 años. El frenesí ha ayudado a los constructores a proteger sus márgenes de beneficio aumentando los precios de todo, desde casas móviles hasta McMansions.

“Este es un proceso disruptivo y difícil para las plantas, los distribuidores y los compradores de viviendas finales”, dijo William Boor, director ejecutivo de Cavco Industries Inc., una firma de Phoenix que construye casas modulares. “Hasta ahora hemos podido mantenernos al día”.

El precio promedio de las 7.056 casas que PulteGroup Inc. vendió en el cuarto trimestre fue de US$ 462,000, un 7% más que en el mismo período en 2019, y los ejecutivos de la constructora dicen que los precios están subiendo debido a los costos de la madera.

AvalonBay Communities Inc. dijo que tiene US$ 750 millones en nuevos apartamentos sobre la mesa. Que el desarrollador suburbano comience todos ellos depende de los costos de la madera.

“Si los precios de la madera no se ajustan a donde esperaríamos, algunos de esos proyectos pueden estar en duda”, dijo Matthew Birenbaum, jefe de inversiones de AvalonBay.

En otro frente, los estantes de Lowe’s y Home Depot, los altos precios de las viviendas están apoyando los altos precios de la madera. El aumento de los valores de las propiedades tiende a alentar a los propietarios a emprender renovaciones. El valor agregado de la vivienda se puede tomar prestado para pagar patios y cocinas nuevas.

Los propietarios de viviendas estadounidenses con hipotecas ganaron colectivamente alrededor de US$ 1 billón en valor neto de la vivienda en los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre, según la firma de datos inmobiliarios CoreLogic Inc.

“Los balances de los hogares son bastante espectaculares en este momento, y hay algunos ingresos disponibles que no se destinan a cruceros y vacaciones”, dijo Bart Bender, vicepresidente senior de ventas y marketing de Interfor. “Sí, la madera cuesta un poco más, pero ciertamente parece que hay una cantidad de personas que están bastante enfocadas en mejorar sus hogares”.