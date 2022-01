Los sectores de los ETF más atractivos para que los inversionistas apuesten en 2022

Muchos inversionistas se preparan para un mercado de valores más volátil este año, ya que las tasas de interés, la inflación, la pandemia, las tensiones geopolíticas, el petróleo y los cuellos de botella en la cadena de suministro continúan generando incertidumbre.

Pero esos desafíos también podrían dar lugar a oportunidades en fondos negociados en bolsa enfocados en sectores específicos, dicen algunos profesionales financieros.

Más de US$ 100.000 millones ingresaron hacia los ETF del sector de renta variable en 2021, frente a los US$ 70.000 millones en 2020, según datos de Morningstar Inc. Ahora hay 494 fondos de este tipo con un total combinado de US$ 806.000 millones en activos, por arriba de los 370 ETF del sector de acciones, que con sus activos combinados resultaban en US$ 346.000 millones en 2016.

“Una de las grandes consecuencias de la pandemia que afectaron a la inversión, es que las personas buscan exposiciones más específicas, ya sea dentro de sectores o entre sectores”, afirma Jay Jacobs, vicepresidente senior y jefe de investigación y estrategia de Global X ETF.

Al evaluar los ETF sectoriales, “los inversionistas deben observar las 10 posiciones principales de un fondo para determinar su pureza dentro de un sector o tema, y su relación de gastos para determinar su costo”, afirma Jeff Spiegel, director de Estados Unidos de iShares para ETFs de Megatrend (Megatendencias), Internacionales y Sectoriales de BlackRock. Los inversionistas también deben buscar fondos que se centren en empresas con “acciones de mayor calidad y alto rendimiento, ya que hay muchos riesgos en el mercado”, afirma Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de la firma de investigación CFRA.

Entonces, ¿qué sectores tienen más probabilidades de beneficiarse de la confluencia de factores que sacuden la economía?

A continuación, cuatro sectores que los analistas de investigación predicen estarán de moda y que además tienen pronósticos de alto crecimiento de ganancias por acción para 2022, según las estimaciones de consenso de S&P Global Market Intelligence.

1. Cine y entretenimiento

Esta industria tiene una de las expectativas de crecimiento más altas para 2022, y los analistas esperan que las ganancias por acción aumenten un 57,5% con respecto al año pasado, según datos de S&P Global al 31 de diciembre. La industria alcanzó un punto bajo en Estados Unidos el 2020, con el cierre de las salas de cine en medio de la pandemia y las cuarentenas. Pero los ingresos de taquilla están a punto de recuperarse, según PricewaterhouseCoopers, que predice una tasa de crecimiento anual compuesta del 37,3% para los ingresos hasta 2025.

“La combinación de la reapertura de las salas de cine y la demanda de streaming de entretenimiento está impulsando un resurgimiento”, afirma Stovall.

Entre los fondos de este sector se encuentra Communication Services Select Sector SPDR (XLC), que tiene unos US$ 14.000 millones en activos y participaciones importantes en empresas como Meta Platforms Inc. matriz de Facebook, Alphabet Inc matriz de Google., AT&T Inc., Netflix Inc. y en Walt Disney Co. El fondo, que rindió un 16% en 2021, tiene un índice de gastos del 0,12%.

Riesgo a la baja: el crecimiento de las ganancias podría estancarse si la variante Omicron del covid-19 continúa apareciendo en Estados Unidos, lo que retrasaría la disposición de los consumidores a ir a las salas de cine. Una desaceleración en los suscriptores de contenido de streaming también perjudicaría a los proveedores. Según Deloitte, se prevé que la tasa de abandono de suscriptores de servicios de video on-demand en 2022 sea del 30% a nivel mundial.

REUTERS/Bryan Woolston

2. Aeroespacial y defensa

Se espera que las ganancias por acción de este sector crezcan un 25,2% en 2022, según las estimaciones de consenso de los analistas. Todas las áreas de este mercado están listas para el crecimiento, según la “Perspectiva de la industria aeroespacial y de defensa para 2022″ de Deloitte.

“Algunas de las cosas más emocionantes para ver en 2022 son los vuelos espaciales, los esfuerzos para descarbonizar la industria de la aviación, el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y el surgimiento de aviones de elevación vertical (esos que pueden partir, flotar y aterrizar verticalmente)”, afirma John Coykendall, líder aeroespacial y de defensa global para Deloitte.

El mes pasado, el presidente Biden promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que autorizó un aumento del 5% en el gasto militar, llegando a US $768.000 millones. Y aunque la última variante de Omicron desafiará los viajes a corto plazo, Deloitte dice que cree que tanto los viajes nacionales como los internacionales seguirán recuperándose en el transcurso del 2022. Eso impulsará la demanda de aviones comerciales.

Los fondos enfocados en este sector incluyen iShares US Aerospace & Defense (ITA), que tiene alrededor de US$ 2.500 millones en activos netos y participaciones principales en Raytheon Technologies Corp., Boeing, Lockheed Martin Corp., Northrop Grumman Corp. y General Dynamics Corp. Retornó 9,4% en 2021 y tiene un índice de gastos de 0,42%.

Riesgo a la baja: la preocupación número 1 es que el aumento de Omicron podría desencadenar cuarentenas y ralentizar la recuperación del tráfico aéreo. Los continuos cuellos de botella en la cadena de suministro y la escasez de semiconductores y productos electrónicos también podrían perjudicar a los fabricantes y al mercado de repuestos. La escasez de mano de obra es otro factor de riesgo.

REUTERS/Amit Dave/File Photo

3. Ventas de retail online

Los analistas predicen un crecimiento de las ganancias de un 25,9% para el sector del marketing directo y de Internet del retail (minorista). La firma de investigación eMarketer prevé que las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos aumenten a casi US$ 1,2 billones para 2023, lo que representa el 19% de todas las ventas minoristas de EE. UU., por sobre los US$ 909.000 millones, o el 15,5% de todas las ventas, en 2021.

“Creemos que las compras online seguirán siendo una fuerza impulsora y se expandirán”, afirma Todd Rosenbluth, jefe de investigación de ETF y fondos mutuos en CFRA.

El año pasado, la amenaza de tasas de interés más altas hizo que los inversionistas obtuvieran ganancias en áreas como el consumo discrecional y la tecnología, dice Stovall de CFRA. Pero el crecimiento de EPS para 2022, combinado con tasas de interés aún relativamente bajas, debería reavivar el interés en sectores con fuertes perspectivas de crecimiento, dice.

ProShares Online Retail (ONLN) tiene alrededor de US$ 620 millones en activos netos. Sus principales participaciones se encuentran en Amazon.com, Alibaba Group Holding, eBay y DoorDash. El fondo, que bajó un 25% en 2021, tiene un índice de gastos del 0,58%.

Riesgo a la baja: Amazon es el gorila de 800 libras (el que puede arrasar con los demás) en el comercio retailer online. Se han presentado proyectos de ley antimonopolio en el Congreso dirigidos a Amazon y las Big Tech por su dominio del mercado. Si alguno de esos es aprobado este año, este titán de la industria podría tropezar, y eso podría perjudicar las acciones minoristas online, dicen los analistas de acciones.

Foto: Jacob Ford/Odessa American via AP

4. Exploración y producción de petróleo y gas

Se pronostica que la exploración de petróleo y gas aumentará este año, y se espera que el sector registre un crecimiento de ganancias del 39%. El aumento de la demanda nacional y mundial por encima de los niveles previos a la pandemia debería beneficiar a la industria, dicen los analistas. El huracán Ida dañó la producción de petróleo y gas en alta mar de Estados Unidos y las empresas ahora se apresuran a volver a poner en funcionamiento las instalaciones a medida que los precios del gas natural y el petróleo se disparan. En noviembre, el presidente Biden aprovechó las reservas estratégicas de petróleo de la nación para aliviar las preocupaciones sobre el suministro.

“Creemos que el mercado ha estado sobreestimando la disminución a largo plazo de la demanda de petróleo y productos derivados del petróleo y este sector ofrece oportunidades de inversión este año, especialmente en servicios de exploración y producción de yacimientos petrolíferos”, afirma Dave Sekera, estratega jefe de mercado de Estados Unidos de Morningstar.

Stewart Glickman, analista de acciones de energía de CFRA, predice que empresas como Exxon Mobil, Chevron y Pioneer Natural Resources “gastarán entre un 15% y un 17% más en exploración y desarrollo en 2022″.

Entre los ETF, iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production (IEO) tiene más de US$ 320 millones en activos netos y sigue el índice Dow Jones U.S. Select Oil Exploration and Production. Sus principales participaciones incluyen Conoco Phillips, EOG Resources y Pioneer. El ETF aumentó un 76% el año pasado. Tiene un índice de gastos de 0,42%.

Riesgo a la baja: Otra recaída relacionada con el covid podría desacelerar la economía, reduciendo la demanda de energía. La OPEP también podría perder su disciplina de suministro y comenzar a producir demasiados barriles por día por encima de sus objetivos de producción, debilitando los precios del petróleo.