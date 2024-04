lPSA acelera caída, pero acumula sólida ganancia semanal

La Bolsa de Santiago comenzó sus operaciones con cifras negativas, pero acumula sólidas ganancias semanales. Wall Street está a la baja también este viernes, y acumula números mixtas en estos cinco días.

El IPSA cae un 1,19% a 6.646,39 puntos. En la semana avanza un 2,05%, su mayor subida semanal desde principios de marzo.

Wall Street también está en rojo también ante el temor que se ha reavivado en torno a la inflación en EEUU. El IPC de marzo superó las expectativas del mercado, y hay dudas sobre cuándo la Fed realizará la primera baja de tasas.

“En EE. UU. la atención se centrará en los datos preliminares de la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de abril (79e vs 79,4 anterior) y sus componentes: Condiciones Actuales (82,2e vs 82,5 anterior), Expectativas (77,6e vs 77,4 anterior), Previsión de Inflación a 1 año (+2,9%e y 2,9% anterior) y Expectativas de Inflación a 5 años (+2,8%e y 2,8% anterior)”.

Ante las caídas de este viernes, tanto el S&P 500 como el Dow Jones acumulan retrocesos semanales, mientras que el Nasdaq anota una leve subida.

“También en EE.UU., a nivel empresarial el foco de atención estará en el inicio de la publicación de resultados 1T24, partiendo por la banca de inversión (BlackRock, JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup)”, agregó Araya.

Las bolsas europeas avanzan, en una jornada marcada por algunos datos de relevancia en la zona euro.