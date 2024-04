Marcel plantea que movimientos sociales “deben estar presente” en la discusión de reformas y afirma que “nadie gana” si no se resuelve el tema previsional

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró este domingo que los movimientos sociales “deben estar presente” en la discusión legislativa de las reformas promovidas por el gobierno, esencialmente en la previsional y aseguró que, al no resolver las pensiones, afecta a todos los actores del sistema.

Las declaraciones de la autoridad se dieron en Tolerancia Cero, de CNN Chile, luego que su par del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, dijo “extrañar” la actividad del movimiento social durante este gobierno, en entrevista con Pulso de La Tercera.

“Al movimiento social le ha faltado una presencia más activa durante este período. Nuestro gobierno tiene una alianza estratégica con el movimiento social y si hay algo que podemos hacer mejor, lo tenemos que corregir”, remarcó la secretaria de Estado.

Consultado respecto a la actuación de los movimientos sociales en apoyo a las reformas del gobierno, el ministro de Marcel, planteó que “la voz de los movimientos sociales tiene que estar presente” y agregó que “para eso lo que es el proceso legislativo existen los espacios para que ello ocurra y los parlamentarios también, al momento de convocar, tienen que escuchar a los actores sociales”.

El jefe del Erario fiscal señaló que “sobre el proceso legislativo y en este caso de reformas importantes, se vuelcan muchos intereses y muchas presiones. Pensemos en el caso de la reforma previsional, ¿cuántos años llevan haciendo campaña las AFP, día tras día, respecto del tema de la libertad de elegir, de tener todos los recursos en la cuenta de capitalización individual? Esa es una forma de ejercer presión”.

Requerido sobre si cree que surten efectos las campañas desarrolladas por las AFP respecto a que la cotización extra debe ir a las cuentas de capitalización individual, Marcel sostuvo que “lo que hago es comparar las presiones que se vuelcan sobre el proceso legislativo. Creo que todo lo que se ha invertido en el tema de concentrar todos los esfuerzos en la capitalización individual, sin duda alguna han tenido un efecto en la ciudadanía”.

En ese sentido, afirmó que el sistema de pensiones debe preocuparse de, al menos, tres aspectos que actualmente no están cubiertos. Por ejemplo, Marcel mencionó que un sistema debiera hacerse cargo de prevenir el riesgo de pobreza en la vejez; continuidad de ingresos respecto de la vida laboral y también de ser capaz de mitigar los riesgos propios de la vida laboral y de las personas.

Respecto a la aprobación de la reforma previsional, Marcel se mostró “optimista” aseverando que “veo, por ejemplo, que finalmente se logró la aprobación en la Cámara de Diputados, se aprobó en general, se aprobó una buena parte en particular. Quedó con varios vacíos que hay que llenar en el Senado”.

Aseguró además que el gobierno “ha flexibilizado sus posiciones” y que “sin embargo, todavía estamos entrampados en esta discusión de cómo se distribuye el 6%, que es del empleador, no es de la cotización de los trabajadores”.

“Nadie gana con dejar este tema pendiente. No hay ningún actor que gane y quien más pierde es la ciudadanía”, manifestó.

Aspiraciones presidenciales de Mario Marcel

A su vez, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado respecto a sus posibles aspiraciones presidenciales, las cuales descartó de plano.

Cabe recordar que tal posibilidad fue deslizada a inicios de año por el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien en entrevista con Radio ADN, señaló que su candidato es “una persona que no figura en las encuestas y que nos podría representar espléndidamente en las próximas elecciones presidenciales”.

En ese sentido, Marcel apuntó que “no es que no tenga ganas, lo que tengo que hacer es dedicarme a mi pega”.

Requerido para profundizar en su respuesta, el jefe de la billetera fiscal aseguró que “yo no estoy en eso, ni pretendo estarlo y con seguridad hay mucho mejores alternativas”.

“Creo que hay dos cosas que afectan mucho a un político: primero, cuando se le mete en la cabeza el sueño de ser presidente y segundo lugar, cuando empieza a pensar en su legado y eso distorsionan mucho las decisiones, distorsiona mucho como actúan los demás”, sostuvo.

“Yo necesito que me dejen hacer mi pega que me encomendó el Presidente Boric y eso lo voy a hacer todo el tiempo que sea posible. Entonces, no es un tema que esté en mi imaginario, ni en mis planes ni en mis deseos”, cerró tajante.

A su vez, descartó “presidencializar” a algún miembro del gabinete, como a las ministras Jeannete Jara y Carolina Tohá. “Todo eso habrá tiempo para verlo más adelante”, señaló.