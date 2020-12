Mario Marcel: jugando un rol más allá de lo estrictamente monetario

Su estilo pausado y postura inalterable son las características más mencionadas por quienes habitualmente dialogan con Marcel. Con esa impronta, el presidente del Banco Central ha dirigido al organismo en esta convulsionada economía con pandemia, siendo un actor protagónico, diseñando medidas poco tradicionales y entregando opiniones técnicas en temas de gran debate como el retiro del 10%.

Vittorio Corbo, expresidente del Banco Central

“El Banco Central y las autoridades fiscales y regulatorias han enfrentado en los últimos 15 meses un escenario muy complejo, que comenzó con el estallido social de octubre del 2019 y su violencia asociada, y siguió luego con la pandemia y sus efectos en la actividad mundial y en la actividad y el empleo chileno. A esto se le suman numerosos shocks internos en el lado político, incluyendo la aprobación de los dos retiros de los fondos de pensiones.

En medio de esta difícil situación, el Banco Central, bajo el gran liderazgo de Mario Marcel, ha jugado un rol fundamental en introducir políticas para mitigar los efectos de estos shocks en los hogares, empresas y sector financiero. Sus acciones han contribuido a facilitar la expansión del crédito y de la liquidez, y evitar cambios abruptos de precios financieros que pudieran poner en riesgo la estabilidad financiera y de precios. Para cumplir estos propósitos, tuvo que introducir numerosas innovaciones en sus políticas, lo que ha estado a la altura de los principales bancos centrales del mundo. Pero no solo eso, en numerosas ocasiones diferentes comisiones del Congreso le han solicitado al Banco Central su opinión con respecto a reformas con implicancias en la estabilidad económica y financiera, ocasiones en que, con el respaldo de la gran capacidad técnica del organismo, Marcel ha presentado con gran autoridad y profesionalismo la visión técnica del BC”.

Jorge Pizarro, senador DC, presidente Comisión de Hacienda

“Mario Marcel siempre se ha caracterizado por su seriedad y rigurosidad en sus planteamientos. Muy sencillo en su forma de ser, no es de esos economistas que creen que todo lo saben y son portadores de la verdad. Su carácter se asemeja mucho a lo que se piensa como sobriedad y discreción, y ello lo hace ser muy creíble. Como sus juicios son ponderados, cuando da una información y observa que la situación es más preocupante, uno sabe que es así. No es su estilo decir de más ni de menos.

El Banco Central en esta etapa de pandemia, y antes con el estallido social, ha debido generar políticas distintas a las tradicionales, que en ciertas ocasiones lo ha llevado a salirse de sus esquemas para anticiparse a situaciones relevantes y diferentes en la economía. En todo ello ha sido muy importante la impronta de Marcel, muy potente, con un tipo de liderazgo acorde con la situación, manteniendo una actitud cauta, planteando las razones de tal o cual medida y explicando cuáles serían los problemas si no se adoptaban medidas. La relación con los senadores de la Comisión de Hacienda es muy buena. Él se da el tiempo de llamar por teléfono, de explicar e informar, entrega su opinión y escucha. No parte desde la idea de “pasar la máquina”, en el sentido de que si el BC decide algo, no se le puede decir nada. Ha sido muy criterioso en estos años como presidente, lo cual se revela más aún en estos tiempos difíciles”.

Manuel Marfán, exvicepresidente del Banco Central

“Este año quedará en la memoria: partimos con un escenario inédito por el estallido social; el mundo y Chile enfrentan la pandemia más globalizada de la historia, y hubo un plebiscito para cambiar la Constitución. La economía se ha visto fuertemente afectada (1,5 millones de personas ocupadas menos que hace 12 meses), la política se ha desordenado (solo el 7% de aprobación del Presidente, mientras el Parlamento abusa de resquicios para, mediante reformas constitucionales espurias, aprobar materias que son ley simple) y el malestar social sigue latente. En este contexto, el BC aprueba con la calificación máxima, yendo más lejos de lo esperable. El IPoM de 2019 recopiló información fuera de las fuentes habituales para complementar el análisis de las implicancias económicas del estallido. Luego elaboró un plan de acción para cuando llegara el Covid-19 a Chile, lo que le permitió actuar en forma rápida e ingeniosa. También criticó abiertamente que se aprobaran nuevos retiros de los fondos de pensiones, con argumentos propios del quehacer del BC. No da lo mismo quiénes están en el consejo del BC. Sus miembros, liderados por Mario Marcel, son economistas talentosos y audaces (”un fuera de serie” dije cuando se nominó a Mario). Qué pena que el BC sea una excepción, más que la regla en el Chile actual”.

Juan Antonio Coloma, senador UDI, integrante Comisión de Hacienda

“De un inicio más bien tímido, Mario Marcel ha pasado a tener un rol mucho más activo en implementar políticas públicas razonables dentro de las funciones del BC, lo cual es muy importante y habla bien de todo el consejo. El BC ha entregado razones a la altura de las circunstancias, pero no necesariamente ha sido bien oído por los constructores de la política pública que algunas veces han preferido improvisar, que ver más allá de la coyuntura. Muchas veces en el mismo Parlamento se ha solicitado al BC que haga un esfuerzo adicional para ir más allá y adelantarse, y así ocurrió con el retiro del 10%, ya que -y hasta uno podría sonreír al pensar que fueron demasiados eficientes- ni se percibió el efecto del desahorro, gracias a las políticas implementadas por el BC para la liquidez. Se reconoce en Marcel y el consejo esa capacidad de ir un poco más allá sin abandonar sus funciones, pero sí teniendo opinión cuando sería más cómodo no tenerla. Cuando conocí a Marcel era director de Presupuestos, medio impenetrable al igual que muchos en su cargo, pero podría decir que él era más inescudriñable que todos, con su imagen seria. Valoro que con el paso del tiempo ha ido adquiriendo más confianza en la Comisión de Hacienda, destaco su rol activo en la política pública y su trato humano. No puedo obviar que cuando llegó a la presidencia del BC tenía algunas dudas, pero ha terminado de sorprenderme y para bien”.