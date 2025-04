Matriz de Google reporta ganancias mayores a las esperadas y lo atribuye a su “enfoque integral único para la IA”

Alphabet, la empresa matriz de Google y YouTube, informó sus ganancias del primer trimestre de 2025 este jueves, después del cierre del mercado durante una conferencia telefónica, anunciando que superó en gran medida las estimaciones de ingresos iniciales, lo que hizo subir las acciones en más de un 4%.

Las acciones de Alphabet subían un 4,41 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado este jueves. Esto fue luego de que los papales cerraron con un alza del 2,38% a US$ 161,47 en la jornada regular.

Alphabet reporta ganancias mayores a las esperadas y lo atribuye a su “enfoque integral único para la IA” Andrew Kelly

Las ventas del primer trimestre, excluidos los pagos a socios, ascendieron a US$ 76.500 millones, según informó la empresa el jueves en un comunicado. Los analistas esperaban una media de US$ 75.400 millones, según datos recopilados por Bloomberg. En tanto, el beneficio neto fue de US$ 2,81 por acción, frente a la estimación de Wall Street de US$ 2,01.

Los ingresos totales alcanzaron los US$ 90.230 millones, un 12 % más que los US$ 80.540 millones del mismo período del año anterior. Los ingresos operativos de la compañía aumentaron un 20 % interanual, hasta los US$ 30.610 millones, mientras que los ingresos netos aumentaron un impresionante 46 %, hasta los US$ 34.540 millones de dólares.

Las ganancias diluidas por acción aumentaron un 49 %, hasta los 2,81 dólares, desde los 1,89 dólares del primer trimestre de 2024, según informó el sitio web Investing.

Publicidad digital e IA

Alphabet se benefició del crecimiento constante en su negocio de publicidad digital, lo que ayudó a compensar el crecimiento moderado en su unidad de computación en la nube, informó la agencia Reuters.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, dijo en un comunicado que los “sólidos resultados del primer trimestre de la compañía, que reflejan un crecimiento saludable y un impulso en todo el negocio”, reflejan su “enfoque único de pila completa para la IA”.

Alphabet reporta ganancias mayores a las esperadas y lo atribuye a su “enfoque integral único para la IA” DADO RUVIC

“Este trimestre fue sumamente emocionante con el lanzamiento de Gemini 2.5, nuestro modelo de IA más inteligente, que está logrando avances en rendimiento y constituye una base extraordinaria para nuestra innovación futura”, declaró Pichai en el informe de resultados.

“La búsqueda experimentó un sólido y continuo crecimiento, impulsado por la interacción que observamos con funciones como AI Overviews, que ahora cuenta con 1500 millones de usuarios al mes”.

Los inversionistas que siguen la actividad también están atentos a las novedades sobre el negocio de la nube de Alphabet, que se ha convertido en un vehículo para sus inversiones en inteligencia artificial, dice el medio económico Business Insider.