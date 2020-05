Mazda Motor busca US$2,8 mil millones en préstamos para superar la pandemia

Mazda Motor Corp ha solicitado préstamos por un total de aproximadamente 300 mil millones de yenes (US$2,8 mil millones) de los tres megabancos y otros prestamistas de Japón para superar la epidemia de coronavirus, dijo el sábado una fuente con conocimiento directo del asunto.

Los megabancos: Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho Financial Group, junto con el Banco de Desarrollo de Japón, Sumitomo Mitsui Trust Holdings, y otros están de acuerdo, y algunos ya han extendido los préstamos, dijo la persona, que se negó a ser identificada porque la información no es pública.

Los tres megabancos declinaron hacer comentarios sobre la solicitud de préstamo, que informó el diario de negocios Nikkei temprano. Mazda no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Mazda, como la mayoría de los otros fabricantes de automóviles, ha reducido o detenido la producción en fábricas de todo el mundo durante los últimos meses a medida que los gobiernos intentan limitar la propagación del nuevo coronavirus.

Las ventas de automóviles y el balance de Mazda habían sido débiles incluso antes de que el virus frenara la demanda, con una deuda que devenga intereses de 650 mil millones de yenes superando con creces su efectivo y equivalentes de efectivo, según el Nikkei.

Mazda tiene previsto anunciar sus resultados financieros para el año que finalizó en marzo el jueves.