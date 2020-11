“Me siento desolado”, “la gestión política del gobierno es deficiente”, “el ciclo político debe ser corregido con la Constituyente”: los descargos del líder de los empresarios

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, criticó duramente la situación actual de la política, la cual calificó como terminal, y también la capacidad de gestión del gobierno, en medio del debate por los retiros de fondos de las AFP.

En conversación con radio Universo, el líder de los empresarios dijo que en esta materia la administración de Sebastián Piñera no ha estado a la altura en la conducción de la política y que, en vista del calendario, tiene “baja capacidad de gestión”.

“Hoy día la gestión del gobierno es deficiente. En materia política es deficiente. Puede haber sido muy eficiente en atacar y en lograr -siendo bien justos- resolver los problemas de la pandemia (...) Sin embargo, en materia política yo creo que hay una deficiencia clara. Creo que faltan piernas creo que falta capacidad de negociación, capacidad de bisagra”, dijo el dirigente.

Con todo, Sutil intentó matizar, al decir que el gobierno también se ha encontrado con una oposición más bien intransigente que le ha negado, “como decía Eduardo Frei Montalva, la sal y el agua”.

Más allá de reafirmar su posición de rechazo a los retiros de fondos de las AFP, el timonel de la CPC dijo que los políticos actuales legislan para la galería, con mirada de corto plazo

“Las medidas que estamos tomando van conduciendo a perder certeza jurídica y avanzar más hacia el retroceso típico Latinoamericano más que avanzar al mundo desarrollado”, afirmó.

“Como chileno o presidente de los empresarios me siento bien desolado porque siento que estamos en una posición, como se dice muchas veces en los negocios de deadlock donde no tenemos un camino de encuentro”, dijo.

En ese punto, Juan Sutil dijo que había que entender que este ciclo político está en una fase “terminal” el cual “debe ser corregido en la convención constituyente”.

“Tenemos un sistema proporcional corregido que para mí es totalmente terminal. Chile no puede pretender tener un sistema presidencial con un sistema proporcional corregido (…) Al final vemos que eso no solo en chile, sino que en muchas partes del mundo no funciona”, sostuvo.