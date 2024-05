Mercado Libre registra alza de ventas y ganancias trimestrales, gracias a Brasil y México

Con mayor crecimiento en Brasil y México, la compañía e-commerce Mercado Libre anunció sus resultados del primer trimestre, con ingresos netos que anotaron un 36% de crecimiento interanual, alcanzando un total de US$ 4,3 mil millones. La utilidad proveniente de las operaciones llegó a los US$ 528 millones, cifra 29% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, mientras que la ganancia neta tuvo un alza del 71% interanual, con US$ 344 millones durante el primer trimestre.

“El comienzo del año de nuestro 25º aniversario no podría ser más promisorio. Estamos muy contentos con los resultados del primer trimestre. Como compañía líder en América Latina de e-commerce y plataforma fintech, tenemos una posición única para capitalizar los cambios estructurales que están transformando el comercio y los mercados de servicios financieros de la región. El primer trimestre es un ejemplo de nuestro éxito continuo a la hora de aprovechar estas oportunidades de manera rentable, con un aumento del 71% interanual de los ingresos netos, que alcanzaron los $344 millones gracias a excelentes resultados en Brasil y México”, declaró el CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos.

En detalle, desde Mercado Libre evidencian un aumento de la demanda y en engagement de las operaciones commerce, donde los ingresos netos de dicha área subieron en 49%, llegando a US$2,5 mil millones. Los compradores únicos llegaron a los 53,3 millones en el primer cuarto del año, con un aumento del 16% interanual. Así, la cantidad de artículos vendidos creció en un 25%, donde se destaca un crecimiento del 32% en Brasil, y del 28% en México.

Aún con las altas cifras alcanzadas en el primer trimestre del 2023, el valor bruto de las mercancías creció un 26% en Brasil y un 42% en México. Desde la compañía reconocen una penetración de la red de fulfillment por encima de la marca, que llegó al 52% este trimestre, además, destacan que el programa de lealtad Meli+ está llevando a sus usuarios a gastar más, hacer más comprar con mayor frecuencia y a comprar en más categorías, comparado a su historial previo a la membresía.

Fintech

Los ingresos netos provenientes de Mercado Pago alcanzaron los US$1,8 mil millones, lo que implica un aumento del 22% respecto del primer trimestre del 2023. En cuanto al volumen total de pagos (TPV), la compañía anotó un crecimiento interanual del 35%, con US$ 40,7 mil millones.

La cantidad de usuarios activos mensuales, durante este primer periodo, creció un 37%, llegando a los 49 millones. En tanto, los activos bajo gestión crecieron en un 90%.

Un importante crecimiento de 94% se registró en la cantidad de productos de inversión; en Argentina esta cifra se duplicó, mientras que en México se triplicó.

Otra alza se observó en la cartera de crédito, la que cerró el primer trimestre con US$ 4,4 mil millones, es decir, un alza del 46% interanual, explicado con el buen rendimiento de la tarjeta de crédito de Mercado Pago en Brasil y en México. En cuanto a los préstamos dudosos (NPL), desde la empresa indican que se mantuvieron bajo control gracias a la ventaja competitiva de Mercado Libre en Emisión.