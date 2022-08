Mercados operan al alza tras dato de inflación en Estados Unidos menor a lo esperado

Los principales índices de Wall Street subían casi un 1% el miércoles, después de que datos mostraron una inflación menor a la esperada en julio, lo que llevó a los operadores a recortar sus apuestas a una tercera subida consecutiva de 75 puntos básicos de las tasas de interés en septiembre.

Los precios al consumo en Estados Unidos no subieron en julio en comparación con junio, lo que supone la menor inflación mensual en más de dos años, gracias a que los valores de los combustibles bajaron.

El mercado valora ahora una probabilidad de un 37,5% de que las tasas de interés de los fondos federales suban 75 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre, frente al 67,5% de antes de los datos.

Los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaban en las primeras operaciones, con el consumo discrecional, la tecnología de la información y los servicios de comunicación ganando entre un 1,7% y un 2,6%.

“La señal de ralentización de la tasa de inflación ofrece la esperanza de que las subidas de tipos de la Fed no tengan que ir tan lejos como se pensaba”, dijo Mike Owens, operador de ventas globales de Saxo Markets.

En concreto, el Promedio Industrial Dow Jones sube un 1,67%, el S&P 500 avanza 1,88 y el Nasdaq gana 2,63%.

Tras un duro comienzo de año, el índice de referencia S&P 500 ha subido casi un 15% desde su mínimo de mediados de junio, en gran medida por las expectativas de que la Reserva Federal sea menos agresiva de lo previsto en sus esfuerzos por lograr un aterrizaje suave a la economía.

Los valores tecnológicos de alto crecimiento, cuyas valoraciones son vulnerables al alza de los rendimientos de los bonos, subían al mismo tiempo que los rendimientos de los bonos del Tesoro caían bruscamente en todos los ámbitos. Apple Inc , Alphabet Inc y Amazon.com Inc avanzaban más de un 2%.

“El aumento de los rendimientos reales, debido al compromiso de la Fed de luchar contra la inflación, ha sido un enorme problema para las valoraciones en 2022, por lo que cualquier inclinación a relajar la política monetaria es vista como positiva por el mercado de valores, en particular para las empresas de mayor valor”, dijo Oliver Blackbourn, gestor de carteras multiactivas de Janus Henderson Investors.

Por otro lado, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla Inc. subía un 3,4% después de que su presidente, Elon Musk, vendió acciones de la empresa por valor de 6.900 millones de dólares.

Musk dijo que los fondos podrían utilizarse para financiar un posible acuerdo con Twitter si pierde una batalla legal. Las acciones de Twitter se revalorizaban un 3,3%.

Panorama local

Los mercados de la región también se contagian del optimismo de Wall Street y operan al alza. En el caso de Chile, la Bolsa de Santiago gana 0,52% respecto a la joranda de ayer, donde cerró con una caída de 0,46%.

Entre las acciones más premiadas del día destacan Salfacorp (4,69%), Enjoy (2,62%) y Besalco (2,49%). Mientras que, los papeles de Latam, tras reportar resultados en la jornada de ayer, ganan un 0,52%.