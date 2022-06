Metlife se reúne con Christian Larraín y Marcel responde a las AFP

Los controladores de las AFP en Estados Unidos la semana pasada pidieron al Presidente Gabriel Boric una mayor interlocución con la autoridad a raíz de la reforma de pensiones, y para ello el jefe de Estado mandató al subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, para encabezar dichas reuniones. Este viernes se realizó la segunda de ellas, y la próxima semana viene la tercera, pero lo cierto es que hasta ahora no se ha producido el diálogo que esperaban.

Este jueves los máximos ejecutivos de AFP Cuprum en Chile se juntaron por más de una hora con el subsecretario y el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. Estuvieron presentes José Antonio Llaneza, country head de Principal Chile; Pedro Atria, presidente de AFP Cuprum, y Martín Mujica, gerente general de la misma administradora de fondos de pensiones.

Y este viernes llegó hasta las dependencias de la subsecretaría la máxima plana ejecutiva de Metlife, donde se reunieron con la autoridad por poco más de una hora Gregorio Ruiz-Esquide, country manager de Metlife Chile; Andrés Merino, presidente de AFP Provida; y Roberto Matus, head of Latam Government Relations de Metlife.

En la previa de esta última reunión, no cayeron nada bien entre las AFP las declaraciones que hizo el subsecretario de Previsión Social el jueves, cuando dijo que “obviamente que hay un espacio para que los privados puedan participar, en la medida que encontremos diseños adecuados para los privados que puedan ser funcionales al objetivo de tener un buen sistema, que dé buenas pensiones, que proteja a los individuos de los vaivenes del mercado del trabajo y de los mercados financieros”.

Ese mismo día, Larraín mencionó que están “completamente abiertos también a que los privados puedan participar. Si las AFP dentro de su marco de operación tienen una contribución que hacer sobre la base de un nuevo modelo, también estamos abiertos a que eso se converse. Lo que no está dentro del espacio de la conversación es el diseño que tenemos hoy día, donde tenemos las AFP como eje estructurante del sistema. Y eso no va a pasar, porque creemos que eso no contribuye a los objetivos de un sistema que dé buenas pensiones”.

Respecto del flujo de cotizaciones futuras, el subsecretario reiteró, tal como lo ha hecho anteriormente, que no hay posibilidad de que pueda ser administrado por las AFP con el mismo protagonismo que tienen hoy. “Eso está cerrado”, recalcó.

A continuación, la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, reaccionó así a los dichos del subsecretario: “Hace una semana, el Presidente Gabriel Boric abrió una nueva instancia de diálogo con el propósito de escuchar las inquietudes y propuestas de las AFP. Sin embargo, luego de una primera reunión, el subsecretario Christian Larraín declaró que la decisión sobre las futuras cotizaciones ya está tomada y ella no considera la participación de las actuales administradoras, reinstalando la duda sobre la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, su carácter heredable y la decisión de elegir libremente si quieren que su actual AFP siga administrándolos”.

Durante este viernes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió al gremio y dijo que el futuro rol de las administradoras aún no está definido. “Estamos en un proceso preparatorio de mostrar la reforma en su conjunto, ese es un proceso que está en marcha, de hecho, los diálogos sociales están recién terminando, y, por lo tanto, creo que en lugar de seguir profundizando sobre una declaración respecto de un aspecto de la administración del sistema previsional, es mejor que esperemos a ver la propuesta en su conjunto”, dijo Marcel.

En este sentido, recordó que la iniciativa será enviada al Congreso en agosto.

Marcel enfatizó que “como sabemos esto fue producto de una reunión con representantes de administradoras, él (Larraín) se refirió a las administradoras tal como hoy día existen, pero, por supuesto, lo que venga en la reforma previsional, en lo que contemple roles para el sector privado, lo vamos a conocer cuando se presente esa propuesta”.

Consultado sobre la respuesta que dio la Asociación de AFP, Marcel sostuvo que “la verdad es que quizás tendría que ser la propia presidenta de la Asociación de AFP la que explicara esa relación, porque a mí me cuesta entenderla”.