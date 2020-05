Minería busca reactivar inversión y sugiere agilizar trámite ambiental

Desde la llegada del Covid-19 al país la industria minera ha seguido operando, eso sí, con una dotación 35% menor y con una baja en la producción de cobre. En esta línea, el gobierno conformó una mesa público privada con diversos gremios, en la que también participa el Consejo Minero, institución que presentó una serie de sugerencias para reimpulsar la inversión en el sector.

En concreto, el gremio propuso que, para los proyectos que están en evaluación o tramitación, se agilicen determinados procesos frente a algunas instituciones o reparticiones públicas. Esto, porque han demostrado en el último tiempo bastante tardanza en resolver, aseguró el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Por otro lado, manifestaron su preocupación por diversos proyectos de ley que están en el Congreso -como el de glaciares o royalty-, pues si esos continúan sus tramitaciones en los términos actuales, no se reactivará la inversión ni se decidirá hacerlo con nuevas iniciativas, porque constituyen obstáculos para su ejecución.

“Nosotros lo que le hacemos ver al gobierno, es cuáles son los requerimientos para poder tener esa continuidad operacional con cuarentena, sin cuarentena, con aduana, sin aduana. Lo que hemos pedido, es que coordinemos adecuadamente cómo se aplican esas restricciones a un sector que tiene que seguir operando y que no está definido por el gobierno dentro de los servicios esenciales, pero que le interesa que funcione, porque también está empeñado en que se reactive la actividad económica del país”, señaló Villarino. Agregó que se debe hacer un balance entre las medidas de resguardo a la salud con los permisos para el desplazamiento de trabajadores.

En relación a las medidas administrativas para destrabar proyectos que signifiquen acelerar la inversión, el Consejo Minero sostuvo que es importante mantener operando el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incluidas las participaciones ciudadanas y la consulta indígena. “En eso hay que apoyar la idea del gobierno de que el sector público tiene que volver a trabajar, porque es indispensable para que el resto del país pueda funcionar, tomando todas las medidas de seguridad.”, dijo Villarino.

Otro punto que criticó el Consejo Minero, fue en que debe haber una mejora en los permisos otorgados por servicios públicos, haciendo hincapié en la Conaf, SAG y Consejo de Monumentos Nacionales. Respecto a este último, el presidente del Consejo Minero, manifestó que “hoy es el cuello de botella más llamativo que estamos viendo. Esto, porque hace bastante tiempo no se cumplen con los plazos previstos en la ley para permitir su pronunciamiento y porque nisiquera se reúnen con los que tienen que reunirse. Tienen evidentemente pocos recursos o no tienen los suficientes para enfrentar la demanda de proyectos y también hemos visto un sesgo ideológico un poco contrario al desarrollo de proyectos en el país, no solo respecto al sector minero”.