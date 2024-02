El Ministerio de Hacienda informó cual es su plan de las licitaciones para el primer trimestre de 2024. El calendario informado por la cartera considera el primer trimestre de este año y con colocaciones por $3,05 billones, mediante la licitación de dos Letras con vencimiento en 2024, según informó la cartera.

“En esta oportunidad, y acorde al programa de emisiones previamente informado, el Fisco colocará Letras de Tesorería durante los meses de febrero y marzo”, añadió la cartera por medio de un comunicado.

En el detalle, la cartera de Hacienda informó que, las licitaciones del monto a ser colocado en el mercado local durante el primer trimestre de este año se iniciarán a través del SOMA (Sistema de Operaciones de Mercado Abierto) del Banco Central, mediante la licitación de dos Letras con vencimiento en 2024.

Ministerio de Hacienda da conocer el calendario de licitaciones para la primera parte del año. En la foto: la fachada del Ministerio de Hacienda.

“Una de ellas tiene vencimiento el 25 de octubre de 2024, y la otra, el 26 de noviembre de 2024. En el primer caso, el lunes 5 de marzo se realizará una licitación en pesos por $700 mil millones y otras dos, el 19 y 26 de marzo, por $500 mil millones cada una, sumando $1.700 miles millones entre las tres operaciones”, agregó el ministerio.

Mientras que, en el caso de las letras con vencimiento el 26 de noviembre, las subastas se concretarán el 27 de febrero ($750 mil millones) y el 12 de marzo ($600 mil millones). De esta manera, así se da por completado el calendario anunciado este miércoles, que contempla la licitación de $3.050 mil millones.

Desde el Ministerio de Hacienda también explicaron que estas Letras, con vencimiento en el mismo año presupuestario, y de conformidad con la Ley de Presupuestos, “no se consideran dentro del margen de endeudamiento, y por tanto no se incluyen en el cómputo de emisiones por US$ 16.500 millones anunciado previamente”.

Por otro lado, la cartera de Hacienda matizó que la calendarización y plan de licitación están “sujetos a los trámites y autorizaciones respectivas, asimismo, podrían estar sujetos a modificaciones en caso de que hubiese cambios en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno, todo lo cual se informará oportunamente”.