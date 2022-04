Ministra del Trabajo y votación de este lunes: “Esperamos que la iniciativa del quinto retiro amplio sea rechazada”

A pocas horas de la votación en la sala de la Cámara de Diputados, este lunes, de dos proyectos de ley que posibilitarían un quinto retiro de fondos previsionales, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), manifestó su rechazo a la propuesta parlamentaria, versus la iniciativa más acotada que presentó el gobierno.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, la secretara de Estado sostuvo que “nuestro gobierno ha estado en permanente conversación con parlamentarios de nuestra coalición, como con todos los parlamentarios presentes de la Cámara de Diputados. Esperamos que la iniciativa del quinto retiro amplio, universal como le llaman, sea rechazada”.

“A estas alturas debieran estar estas posiciones más definidas. Aquí hay que mirar esto en una perspectiva de mediano y largo plazo, no es sólo una contingencia ni sólo un minuto. Para que nos hagamos cargo de las transformaciones que queremos hacer como gobierno, se necesita también una coalición que esté programáticamente adherida al proyecto transformador que encabeza el gobierno del Presidente Gabriel Boric”, añadió.

Consultada sobre si el Partido Comunista está alineado con la idea de La Moneda de acotar el quinto retiro, respondió: “Todos los partidos de Apruebo Dignidad, así como también el Socialismo Democrático, PS, y PPD hemos desarrollado diálogos que son muy fructíferos, que tienen sus tensiones, que es evidente, pero si ponemos en el centro la reforma que debemos implementar en el sistema de pensiones, no me cabe duda que vamos a contar con las voluntades”.

“El retiro no es tan universal porque más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar”, resaltó.

“No hemos tenido un sistema de seguridad social. Lo que hemos tenido es un sistema privado de pensiones. Es como si uno tuviera un seguro complementario de salud privado de manera individual. Eso ha estado durante 40 años”, sostuvo, y agregó que “no es una tarea fácil, pero el tema de fondo es cómo transformamos un sistema que ha estado presente durante 40 años y que las personas han conocido sólo desde una lógica individual y que además tiene activos que son representativos por un porcentaje altísimo del PIB”.

Respecto de lo mismo afirmó que “la industria de las AFP no es una industria indiferente. No es una industria que no tenga intereses creados, ni tampoco es una industria que vaya a hacer lo que sea posible para que los cambios no cursen y no pierdan su espacio de negocio”, complementó. A su parecer, la política de retiro de fondos previsionales viene a ser beneficiosa a las AFP, debido al efecto del encaje.

Proyecto de salario mínimo

La ministra del Trabajo también detalló que en los próximos meses enfocará su gestión en dos proyectos que vienen a ser emblema de la gestión del gobierno y promesas de campaña. Se trata de la iniciativa que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y la propuesta que busca incrementar el salario mínimo.

“Primero estamos abordando salario mínimo, que tiene que ingresar antes del 30 de abril y por eso no lo hemos ingresado todavía, porque estamos en la negociación con la CUT por la gradualidad y el acompañamiento de las pymes, porque efectivamente habrá un incremento salarial importante, precisamente por los temas de inflación que ha habido”, añadió.

“Tenemos un primer escalón comprometido de $50.000 de aquí a diciembre de 2022. Estamos poniéndonos de acuerdo, conversando con las pymes y la CUT. Ese salario mínimo se va a legislar y comenzará a regir durante el mes de mayo. Lo más probable que es que se pruebe unos días después del 1 de mayo, pero rige retroactivamente con los subsidios que lo van a acompañar y luego vamos a seguir avanzando con dos tareas prioritarias la implementación de los diálogos tripartitos para la reforma previsional y avanzar con la mesa técnica de las 40 horas y comenzará a funcionar en junio. Estamos ahora en una ronda de invitaciones a las pymes para que se sumen a este diálogo. Son empresas que dan mucho empleo en nuestro país”, concluyó.