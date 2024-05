Ministra Jara critica dilatación de votación de la idea de legislar la reforma de pensiones en el Senado

hace 30 minutos

"Aquí lo que se vota no es el fin del proyecto de ley sino que solamente la idea de si queremos o no que haya una reforma previsional, por eso no se entiende la dilatación que se hace en este tema", comentó la ministra Jara en medio de los llamados de la oposición a tener más tiempo para discutir el proyecto.