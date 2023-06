Ministra Jara reitera necesidad de acuerdo por reforma previsional y dijo que dilatar discusión es “dejarla morir por muerte natural”

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró la necesidad de llegar a acuerdos respecto a la Reforma de Pensiones, luego de la nueva solicitud de posponer la votación por parte de la oposición. Asimismo, se refirió a los datos sobre desempleo entregados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas, el aporte extraordinario del Bono Inverno y sobre situaciones laborales surgidas tras el sistema frontal.

“Creo que hemos tenido muy buen diálogo, en particular con Renovación Nacional, liderado por el diputado Frank Sauerbaum. Esperamos además tenerlo con la UDI en los días siguientes, pero, a veces, los tiempos no son los más adecuados. Hace 8 meses el Presidente de la República envió el proyecto de ley al Congreso Nacional, pero hasta la fecha no hemos recibido una contrapropuesta de la oposición. Yo diría que recibimos algo así como una especie de lista de deseos. Pero con eso no se logra una Reforma Previsional”, señaló la secretaria de Estado en 24 Horas.

Recalcó la necesidad de sacar adelante el proyecto luego de diez años de espera, y que “seguir dilatando esto, en realidad, es parte de dejar esto morir por casi muerte natural, y yo creo que no se merecen eso las personas que están en sus casas”.

Otro factor que la ministra señaló fue la importancia de llegar a un acuerdo antes del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, ya que, cerca de elecciones de estos tipos “las posiciones dentro de una democracia tienden muchas veces a polarizarse”, y eso dificultaría aún más sacar adelante esta reforma. Y recordó que los problemas no se pueden solucionar “a punta de bonos” como el pago extraordinario del Bono Invierno 2023.

Respecto al alza de 0,7 puntos porcentuales interanuales en la tasa de desempleo, la ministra Jara señaló que han estado atentos al comportamiento del sector, considerando que el país ha experimentado “un ajuste económico importante, con tasas de interés que han sido bastante altas, y que han ido repercutiendo también en otros factores del mercado, como el propio mercado laboral”. Señaló también que otro factor se refería a la estacionalidad y al comportamiento del empleo en los inviernos.

“Los datos nos arrojan que ha habido un alza en los últimos doce meses, pero si uno lo mira respecto al trimestre anterior, se produce una disminución. Entonces sus efectos todavía van siendo acotados dentro de los márgenes esperados”, explicó Jara, para luego recordar el fondo de $50 mil millones que el gobierno entregara a empleadores para la creación de más puestos de trabajo.

Sobre la situación laboral de los afectados por el temporal, la ministra Jara recordó el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, disposición en la cual se incluye no volver a llamar a trabajar, situación de la que ella fue informada en varios sectores, particularmente en Coltauco, donde estuvo hasta anoche.

“Hay normativas, hay un dictamen, pero también hay un sentido de empatía y humanidad muy necesarios en esta circunstancia. Porque, imagínese, sumarle a todo el drama que estas familias están viviendo, además la posibilidad de quedar desempleados es una preocupación no menor”, declaró al respecto.