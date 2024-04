La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, planteó que no existe espacio para dar pie a la propuesta de aumentar la edad de jubilación en el actual proyecto de reforma previsional que está impulsando el gobierno del Presidente Gabriel Boric. La secretaria de Estado arremetió contra esta idea tres que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) lo plantearon en la última Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, instancia donde las AFP y la ministra tuvieron un cruce.

“La Asociación de AFP fue a presentar un largo listado de críticas al proyecto, pero ninguna de sus propuestas fue para hacer cambio en su propia industria, que mejoren el sistema de pensión. La propuesta, yo diría, más visible que hicieron fue que se suba la edad de jubilación (...) El gobierno no va a acoger esa propuesta”, dijo la ministra Jara en entrevista con Radio Universo.

Ministra Jara vuelve a arremeter contra las administradoras de fondos y llama a “pensar en los pensionados más que en las AFP”

Sobre por qué no avanzar en la edad de jubilación, la secretaria de Estado apuntó a que, “sabemos que muchos técnicos lo han propuesto, pero también sabemos que nuestro sistema lo que hace es habilitarla para que se pueda jubilar. No la obliga a jubilar. Por tanto, si uno ve el informe de la OCDE, que emite todos los años, a fin de año, se va a dar cuenta que en realidad la edad efectiva de jubilación es mucho más tarde en nuestro país. Y con esa edad efectiva de jubilación tenemos las pensiones insuficientes que tenemos, entonces los cambios tienen que ser un poco más integrales, no seguir cargándose solamente la mano al afiliado o afiliada”,

Mientras que, la ministra Jara también aprovechó la instancia para volver a arremeter contras el rol de las AFP en el manejo de las pensiones: “A mí me llama la atención que las AFP propongan medidas para todos, menos para ellos”.

Por otro lado, la ministra Jara reconoció que avanzar con el proyecto es difícil, pero estimó que todavía ve espacio para que la iniciativa vea la luz. Pese a la negativa de la oposición de llegar a acuerdos en los puntos que plantea el gobierno y en la antesala de procesos eleccionarios que son caracterizados polarización política, la secretaria de Estado también apeló a la demanda de mejor seguridad social que existe: “Cuando fue el estallido social, el tema de las pensiones fue uno de los temas principales”.

“Nos va a pasar la cuenta como país porque más que al gobierno, a este gobierno, al gobierno que venga o a los gobiernos anteriores, el problema lo tienen los pensionados. Y eso genera una falta de cohesión social importante en la sociedad”, apuntó Jara en su reflexión.

Además, Jara estimó que ve en parlamentarios disposición para avanzar en el tema de pensiones y valoró lo ya conseguido en la Cámara de Diputadas y Diputados: “La eliminación de la AFP se aprobó, el aumento de la PGU se aprobó, se aprobó el régimen de inversiones, se aprobó los fondos generacionales, cambio de comisión por sueldo al saldo, para que las personas no paguen de una manera justa cuando sus fondos previsionales rentan negativo. Entonces hubo muchas cosas que se aprobaron”.

Ministra Jara vuelve a arremeter contra las administradoras de fondos y llama a “pensar en los pensionados más que en las AFP”

“(La oposición) se ha jactado de decir que salió vacío (el proyecto), y yo creo que más que vacío lo que hay es que el tema medular es el que no se ha logrado resolver. Y ese tema medular no dice relación con tecnicismo, dice relación con si queremos mejorar las pensiones hoy de los actuales jubilados o no. Es una convicción que hay que tener”, resaltó.

En tanto, la ministra Jara apeló a que lo importante aprobar una reforma de pensiones también se va en que la gente le dé una legitimidad al sistema de pensiones. “Un sistema de pensiones tan deslegitimado como el nuestro, que requiere, no el pilar solidario, la PGU y todo eso, sino que la parte contributiva. Se requieren hacer cambios que le den certeza a las personas. Como se puede pensar que se va a solucionar el sistema de pensiones siguiendo con el mismo modelo. Entonces, que la gente trabaje hasta que ya no dé más para que siga cotizando. El problema es que los sistemas de pensiones no se basan en el esfuerzo exclusivamente individual”, alertó.

“La voz de los pensionados muchas veces está invisibilizada. Entonces se conversa de varios temas, pero no de quienes viven en un sistema que no les entrega pensiones dignas. Entonces no vamos a quedarnos en esfuerzo, vamos a seguir trabajando en esto. Sabemos además que dentro de la oposición hay distintas voces, hay distintas sensibilidades, y vamos a seguir trabajando para ojalá construir con ellos un acuerdo que sea integral y no solo sobre algunos temas”, dijo.

La secretaria de Estado también estimó que esta discusión, a diferencia de la reducción de la jornada semanal de 45 a 40 horas labores, ha tenido mayor dificultad por estar relacionada a un sector: “La diferencia es que esta reforma no toca los intereses económicos de una industria que tiene la gran mayoría de las ganancias del país, que gana más del 100% en utilidad, entonces ahí hay una gran diferencia (...) lo que nos toca ahora es pensar más en los pensionados más que en las AFP, y ese es el llamado a todos los que estamos en política”.