Monto de inversión extranjera se desacelera en el primer semestre de 2022 y sube sólo 3,3%

El panorama económico global y de Chile, por cierto, es complejo. Las perspectivas para el crecimiento de los principales países del mundo pasó de 3,1% a 2,6%, mientras que para Chile se sitúan entre 1,5% y 1,7%. Para el próximo año, el escenario interno es menos auspicioso, puesto que las previsiones se ubican entre -0,1% y -0,5%.

En este contexto, las complicaciones globales pos pandemia se comienzan a sentir en algunos indicadores. Uno de ellos es la inversión extranjera directa. De acuerdo a InvestChile, la cartera que administra esta agencia de promoción aumentó en 22% en el número de proyectos pasando de 372 en el primer semestre de 2021 hasta 453 entre enero y junio de este año, no obstante, el monto de estos proyectos se elevó apenas 3,3% pasando de US$23.976 millones a US$24.762 millones.

Esa cifra se compara con el alza de 28% en el monto de las iniciativas que se registró entre enero-junio de 2021, frente al mismo periodo de 2020, tras alcanzar los US$ 23.976 millones. (US$ 18.764 primer semestre de 2020)

A nivel de sectores, la cartera estuvo liderada nuevamente por Energía, con 51 proyectos por US$10.835 millones; seguida por Servicios Globales y Tecnología, con US$5.655; y Minería y proveedores con US$3.885 millones.

Al analizar los sectores que más crecieron por montos, Investchile muestra que en Energía destacan los proyectos de generación solar y generación eólica; en Servicios Globales, los asociados a data centers y externalización de procesos TI; en Misceláneos iniciativas ligadas a la industria farmacéutica y al retail; y en el sector Financiero los proyectos de fintech y venture capital.

Entre las empresas que cuentan con proyectos apoyados por InvestChile, destacan Amazon Web Services (Estados Unidos), Sinovac (China), Microsoft (Estados Unidos), Citibank (Estados Unidos), China Railway Construction Corporation (China), ODATA (Brasil), Scala Data Center (Brasil).

En términos de los principales países presentes en la cartera de proyectos, la lista es encabezada por China, con 28 proyectos que suman US$ 7.057 millones. Le siguió Estados Unidos con iniciativas por US$ 3.666 millones y en tercer lugar lo ocupó Irlanda, con proyectos por un monto total de US$ 2.342 millones al cierre del primer semestre de este año.

La directora de InvestChile, Karla Flores, destacó que “el aumento en la cantidad de proyectos habla no sólo del interés de las compañías extranjeras, sino también del trabajo del equipo de InvestChile tanto para detectar y atraer esas iniciativas, como para apoyar su desarrollo. Esto se da en un contexto en que la situación económica global hace que el trabajo de atraer capitales sea sumamente desafiante”.

12 DE JUNIO DEL 2020 FOTO PANORAMINA SANTIAGO DESPEJADO LUEGO DE LA LLUVIA FOTOS: LUIS SEVILLA FAJARDO

Las preguntas de los inversionistas

¿Hay preocupación por el clima político entre los inversionistas extranjeros? Para Flores, más que preocupación, “lo que vemos normalmente es mucho interés”. Si bien afirma que “los inversionistas extranjeros están solicitando más información sobre los procesos que vive el país, lo que es natural, especialmente en lo que se refiere a plazos, la presentación del proyecto de reforma tributaria por parte del Ministro de Hacienda fue una buena noticia, porque sirve para dar más certezas a los inversionistas respecto de lo que viene”.

De todas maneras, sostiene que “hay que considerar que cada sector tiene sus propias necesidades de información e intereses, por lo que gran parte de las consultas se refieren más bien a temas prácticos para la instalación de operaciones en el país”.

Perspectivas para 2022

Las complejidades del escenario económico global anticipan un impacto en la inversión extranjera directa. “Las proyecciones internacionales hablan de un año en que la inversión, en el mejor de los casos, debería mantenerse en el nivel del año anterior globalmente, con tendencia a la baja”, sostiene Flores.

En ese escenario, la directora de la agencia de promoción de inversión añade que “en el caso de InvestChile, no hemos visto una baja en el interés de las compañías extranjeras, y el dinamismo de nuestra actividad con los inversionistas sigue siendo alto. Hoy estamos abocados a atraer proyectos que no sólo sean importantes en términos de montos, sino que aporten de manera decidida a nuestro desarrollo”.

Estas perspectivas van en línea con la visión que se tiene para la inversión total. De acuerdo al Banco Central, se prevé una caída de esta variable para 2022 y 2023 de -4,8% y -2,2% respectivamente.