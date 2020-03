MOP ajusta cartera de concesiones y modifica cronograma de proyectos hospitalarios

Cuatro proyectos que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tenía previstos para licitar este año fueron aplazados, tres de ellos para 2021 y uno para 2022. Esto, debido a que los llamados a licitación que estaban planificados para 2019, finalmente no se concretaron durante el año pasado.

Si bien el MOP se puso como meta licitar 11 obras en 2019, el objetivo resultó más complejo de lo esperado y hoy sólo cuatro proyectos considerados en el plan inicial están con un proceso de licitación abierto. El retraso en los llamados a licitación significó, a su vez, que gran parte de las iniciativas fueran reprogramadas para este año, lo cual provocó cambios en toda la cartera de proyectos de obras públicas concesionables que la autoridad fijó para su mandato.

El plan de inversiones previsto para 2020 contempla 11 proyectos. En conjunto las iniciativas suman inversiones por US$2.516 millones. Mientras que el cronograma para 2021 considera 14 iniciativas, por un monto total que asciende a los US$2.625 millones.

Los proyectos que están siendo licitados actualmente, con un proceso en curso, son la Red Aeroportuaria Austral, que incluye el Aeródromo Balmaceda y el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas; el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5; el Aeropuerto La Florida de La Serena; y el primer grupo de hospitales, denominado Red Maule, que considera los recintos de Cauquenes, Constitución y Parral. Estas licitaciones comprometen inversiones en torno a US$ 1.070 millones.

De este grupo, tres llamados se realizaron en el último trimestre de 2019, lo que da cuenta del lento ritmo de licitaciones que se observó durante el año pasado.

Los hospitales, que representaban el 41% de la cartera anunciada para este ejercicio en término de volumen de recursos. El gobierno también realizó modificaciones en la forma cómo se licitarán. A diferencia de lo planificado inicialmente, la licitación del grupo III de hospitales de la zona centro sur se dividió en dos procesos, lo que significa que se desarrollará un concurso para los recintos Buin y Paine, y otro para los de Pichilemu y Rengo.

Los montos asociados a estas obras totalizan unos US$236 millones.

La licitación del grupo IV, denominado Red Coquimbo, también se llevará a cabo en dos procesos; uno para el hospital de Coquimbo y otro para el de La Serena. La inversión de ambos totaliza US$489 millones.

Los otros proyectos son Acceso Vial AMB (US$34 millones), Aeropuerto Región de la Araucanía (US$68 millones), la concesión de Paraderos Digitales (US$32 millones), la Ruta Longitudinal Chiloé (US$ 410 millones), la Autopista Santiago-San Antonio en la Ruta 78 (US$ 437 millones) y el tramo Caldera-Antofagasta en la Ruta 5 (US$ 512 millones).

Por otra parte, los proyectos que estaban previstos para 2020 y se reprogramaron para 2021 son la red de hospitales de Los Ríos (US$146 millones), la concesión Orbital Sur Santiago (US$171 millones), y la del Hospital Metropolitano Norte (US$187 millones). En tanto, la licitación de la Ruta del Villarrica (US$296 millones) se aplazó para 2022.

En el ultimo informe trimestral (octubre-diciembre), la Dirección General de Concesiones (DGC) señaló que “en el cuarto trimestre de 2019 se presentaron importantes avances en la cartera de licitación de proyectos, no siendo alterada por los sucesos posteriores al 18 de octubre, lo que ocurre también con la preparación de los llamados a licitación que están contemplados para el año 2020”. En cuanto a los proyectos en fase de construcción, la DGC indicó que durante el mismo periodo todos avanzaron conforme a lo previsto por la autoridad.