Nicolás Imschenetzky, Marina del Sol: “Los casinos fabricamos más impuestos que dinero para los accionistas”

Ni generación de caja ni flujos para hacer frente a los compromisos con trabajadores, proveedores, cargas tributarias y deudas tiene hoy la industria de casinos. Por eso es que solicitaron al Ministerio de Hacienda suspender el pago al impuesto al juego por un año o bien, la reducción en 50% durante el mismo plazo. También pidieron una prórroga de las actuales licencias, de los plazos para iniciar operaciones de proyectos y de los procesos de licitación que se están por iniciar, por un período de 5 años. El presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, cuenta cómo se mantiene la industria sin fuentes de ingresos y con financiamiento externo restringido. Todo, cuando el mayor actor del sector, Enjoy, inició un proceso de reorganización judicial para evitar caer en quiebra.

¿Por qué solicitan extender la vigencia de las actuales licencias y suspender por un año el impuesto al juego?

-Solicitamos plazo para poder diluir el bache que tenemos ahora en más años. Pongo un ejemplo: si tuviera una panadería y tengo que mantener un montón de cosas y no tengo mis ingresos, lo único que hago es dilatar el pago de mis inversiones en más años, y en este caso, nosotros no podemos porque tenemos el tope de los años. Pedimos, por otro lado, el aplazamiento de los pagos de los impuestos. No es que no queramos pagar, la generación de impuestos de esta industria es altísima y ¿cómo se paga eso? Vía flujos, pero cuando a ti te cortan la liquidez y tu pago más importante es el impuesto, no los puedes pagar.

El impacto que tuvo el estallido social, ¿cómo fue, en relación al que está teniendo esta emergencia sanitaria?

-No tiene ningún punto de comparación, porque el estallido social te puede generar más o menos ingresos, que tengas un par de días al mes cerrado, pero tú sigues siendo un actor en la industria de la entretención, la gente necesita salir a relajarse y sigue funcionando, y tú te puedes ir adaptando, si es que va más o menos gente, pero cuando tienes un cierre de un día a otro, que es justificado, es una medida sanitaria bien tomada, te bajan los ingresos radicalmente, a cero, pero gran parte de los costos fijos se mantienen.

¿Qué plazo es el adecuado para extender las licencias?

-El cálculo que hicimos todos en la industria, y que se puso en la carta, son cinco años. Y eso implicar aplazar el proceso (que está en marcha) porque la interpretación que hacen hoy de la ley es que tienen que llamar (a licitación) dos años y medio antes de que se venzan las licencias. Pero cuando estaba la ley vigente con la cual nos entregaron a nosotros nuestros certificados de operación, era un par de meses antes. Y, obviamente, ese llamado a licitación hoy, cuando tú tienes que endeudarte, te genera un ruido inmenso.

Hoy vemos el caso de Enjoy, que inició un proceso de reorganización judicial. ¿Cuánto más da la espalda financiera de Marina del Sol?

-Es una pregunta muy compleja en este minuto, es un tema que está absolutamente en análisis. Hemos hablado con la mayoría de nuestros proveedores para pedirles que no nos cobren, nosotros hoy no estamos en condiciones de pagar toda la cartera de facturas, proveedores, ni menos pagar todos los sueldos e imposiciones, no es un tema de querer o no querer, es un tema de poder, no tenemos los recursos.

¿Es urgente que Hacienda les dé una solución?

-Nosotros esperábamos respuestas bastante más rápidas, porque ya tuvimos que pagar el impuesto específico del juego y el IVA, eso se pagó el 13 de abril, y ahora tenemos que pagar el impuesto a la renta a fin de este mes y la liquidez no está. Ya estamos todos metiéndonos las manos al bolsillo para pagar porque tenemos consecuencias legales muy duras y también para ser responsables con nuestros trabajadores, que son fundamentales para una industria como esta, de servicios y entretención, que sin gente no funciona.

¿Están recibiendo algún tipo de ingreso?

-Tenemos todo cerrado y con cero ingresos, solo costos. Y hay mucha gente que nosotros no podemos suspender laboralmente, porque la misma ley nos obliga a tener ciertas funciones básicas activas. Todo el equipo de control de cámara y guardias está funcionando.

¿Ustedes también se acogieron a la Ley de Protección del Empleo?

-Nos acogimos a la Ley de Protección del Empleo, con más de 1.000 trabajadores.

¿Cómo fue tomar esa decisión?

-Al principio cuesta entender, porque todo el mundo ve que los casinos son una máquina de fabricar dinero y lo que fabricamos son más impuestos que dinero para los accionistas y propietarios, y como es una empresa que genera tanto impuesto, es una empresa que requiere liquidez, entonces costó al principio que se entendiera. Estoy hablando desde semanas antes, ni siquiera ahora que tomamos la decisión y que estaban las circulares necesarias de la Superintendencia para poder hacerlo. Pero hoy, tiendo a pensar que la mayoría de nuestros trabajadores entiende por qué lo hicimos, cómo lo hicimos y cuándo lo hicimos.