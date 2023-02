No solo reforzar Fonasa: gobierno se abre a presentar un proyecto para que no caiga el sistema de isapres

La semana pasada las isapres golpearon el tablero y decidieron congelar el diálogo con el gobierno en el marco de una mesa de trabajo que habían establecido con la ministra de Salud (Minsal), Ximena Aguilera, el director de Fonasa, Camilo Cid, además de otras autoridades ligadas al sector, como la Superintendencia de Salud.

Se salieron de la instancia porque veían que la decisión que tomó el gobierno es que, en caso de que las instrucciones que dicte el regulador sobre el fallo de la tabla de factores que dictó la Corte Suprema impliquen la caída de una o más isapres, no se hará nada para evitarlo. Y un claro indicio de esto, aseguraban, es que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley que presentará en marzo al Congreso con el objetivo de fortalecer Fonasa.

Sin embargo, este viernes cambió el escenario. La ministra de Salud sostuvo una segunda reunión con los parlamentarios de las comisiones de salud, y allí el gobierno se abrió no solo a discutir en marzo el proyecto que fortalece Fonasa, sino también, a generar durante febrero una mesa de trabajo con asesores de los diputados y senadores para poder acordar una iniciativa, a ser presentada durante la primera semana de marzo en el Congreso, donde se planteen medidas para que no caiga el sistema de isapres. Al menos eso es lo que sostuvieron los parlamentarios que asistieron a la reunión.

El senador Juan Luis Castro (PS) comenta que “todos calificaron de positiva” la reunión, “en cuanto a mostrar la disposición del gobierno de salir de la crisis”. En esa línea, el senador PS plantea que allí se consensuó “que hay que darle un sentido de urgencia, y se acordó que se va a trabajar prelegislativamente en febrero con los asesores de los parlamentarios, para presentar la primera semana de marzo la o las iniciativas”.

Al respecto, comenta que una de esas iniciativas puede ser la nueva modalidad de Fonasa que propone el gobierno, pero también otra podría ser sobre “cómo se interviene el precio base de los planes de salud de las isapres”. Sobre esto último, Castro puntualiza que el gobierno planteó que lo “van a evaluar, pero ellos tienen claro que es por ley, no por vía administrativa, según lo que dijo la Corte Suprema”.

Así las cosas, concluye que el gobierno va a concretar “al menos dos inciativas de ley que busquen resolver la crisis del sistema, sabiendo que nunca esa solución va a ser con aumento del gasto fiscal. No va a haber subsidios desde el Estado a las isapres, no va a haber aumento del gasto fiscal para hacer salvataje a las isapres. Es un cambio de reglas, pero lo que va a ocurrir no es un traspaso de dinero”.

Añadió que “tengo confianza en que esto tenga un cause, dado que todos los sectores, salvo las isapres, que todavía siguen atrincheradas, pero todos los sectores desde el punto de vista político estamos dispuestos a colaborar en la solución necesaria y obligada para que nadie de esos 3 millones de beneficiarios quede abandonado, ese es el propósito y así esperamos que se concrete en los primeros días de marzo”.

El senador Felipe Kast (Evopoli) dice que “el gobierno hoy día, afortunadamente, a diferencia de lo que fue la semana pasada, asumió que tenía un rol que jugar y que, de no hacerlo, podía generar un colapso improtante en el sistema, tanto privado como público, por lo tanto, acordamos realizar una mesa de trabajo con los distintos actores, donde de aquí a las próximas semansas pudiéramos elaborar un proyecto de ley que nos permita avanzar en evitar el colapso del sistema de isapres. Esperamos que el goboierno cumpa con esta promesa que nos ha hecho hoy, de asumir ese liderazgo”.

Kast agregó: “Tenemos claro que el sentido de urgencia es total, se lo hicimos ver a la ministra, valoramos que asumieran, por primera vez públicamente con nosotros, la necesidad de liderar un cambio legislativo. Obviamente creemos que esto se debió haber hecho antes, pero por lo menos van a contar con nosotros, con la oposición, para todo lo que sea necesario en materia de proteger la libertad de las personas a elegir cuál es el seguro para ellos y para sus familias”.

Consultado respecto de si se va a trabajar sobre la misma inciativa que el gobierno les presentó la semana pasada para crear una nueva modalidad en Fonasa, o si será una nueva, Kast dijo que “son dos temas distintos, uno es el tema de la agenda del gobierno que tiene en materia de Fonasa, y esa es una dimensión de los intereses que tiene el gobierno. Y otra dimensión es cómo nos aseguramos de que las isapres efectivamente sean sustentables y no que sigan con esta realidad donde es inminente la posible quiebra de varias de ellas producto de que sus ingresos son inferiores a sus gastos”.

El senador Iván Flores (DC) señala que “siempre en las reuniones se puede tener una conclusión positiva, siempre es bueno conversar. No obstante, yo esperaba que hubiese una propuesta ya pretrabajada desde el Ministerio, y no la hubo, pero en todo caso, el Ministerio se abrió a compartir un diagnóstico que distintos sectores políticos teníamos”.

Una vez que intercambiaron sus puntos de vista del diagnóstico, Flores explica que plantearon sus preocupaciones tanto de cómo se va a resolver el mandato judicial de la Corte Suprema, y esto es, cuánto deben pagar las isapres, cómo deben pagarlo, y cómo va a ser la modalidad de pago.

Y detalla que “lo que sí quedó claro, es que el mandato judicial expresa que la Superintendencia debe tener en mayo una propuesta de cómo se va a resolver esto, pero eso no significa que tengan las isapres que pagar el 1 de junio, sino tener la cancha rayada sobre cuánto y cómo se va a devolver y en qué plazo”.

Asimismo, agregó que “se va a buscar un plazo y una fórmula para que efectivamente puedan pagar, acá no hay un salvataje a las isapres, no va a haber ningún peso público, acá lo que va a haber es una fórmula para que puedan pagar”.

Por otro lado, dijo que “está el convencimiento de todos que hay que reforzar el sistema público de salud, y particularmente a Fonasa, porque hoy contiene muchos más usuarios que los que ha tenido históricamente (...) Se habló de un tercer tema, esto es, si el Ministerio de Salud y el gobierno en general está o no disponible para enfrentar una reforma integral a la salud, y esto significa enfrentar el mundo privado y público”.