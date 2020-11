Nuevo proyecto para retirar el 10%: gobierno ingresa iniciativa para acotar el retiro y Comisión despacha a sala proyecto paralelo

Fue un día clave para la tramitación del segundo retiro del 10%, pero las cartas ya estaban echadas, por lo que tal como se esperaba, este miércoles la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general y en particular el proyecto sin grandes sorpresas, más allá de que se aprobó acortar el plazo de los pagos desde 30 días hábiles a 15 días hábiles. Así, la iniciativa que está en su segundo trámite, finalmente fue despachada a sala.

El gobierno está intentando cambiar la suerte en lo que resta de tramitación. Es por esto que mientras la Comisión de Constitución votaba el proyecto entre las 10:00 y 15:30, los ministros se desplegaron en reuniones presenciales en Valparaíso, para alinear a los parlamentarios de su coalición. El objetivo era convencerlos de que no aprueben esta moción en la sala, y que apoyen el proyecto que el gobierno finalmente ingresó por la noche al Congreso con discusión inmediata, acotando el universo de beneficiarios.

Es por esto que, entre otros parlamentarios, el ministro de Hacienda, Igancio Briones, se reunió con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y el senador José Miguel Durana (UDI). En paralelo, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se juntó con los senadores David Sandoval (UDI) y Ena von Baer (UDI). En tanto, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, se reunió con el senador Iván Moreira (UDI).

También hubo un almuerzo de los tres ministros con senadores de ChileVamos y de oposición. Entre estos últimos, figuraban los DC, Jorge Pizarro y Carolina Goic; Juan Pablo Letelier (PS); la presidenta del Senado, Adriana Muñoz y Ricardo Lagos, ambos PPD.

El acuerdo al que habría llegado el gobierno para ingresar esta nueva iniciativa sería solo con parlamentarios de ChileVamos, comentan fuentes del oficialismo, es por esto que el miércoles desplegaron intensas gestiones con su sector. Esto ocurre porque el Ejecutivo veía que aún cuando enviaran un nuevo proyecto, podían existir senadores oficialistas que apoyaran la moción parlamentaria que corre con ventaja en paralelo.

De todas maneras, el gobierno planea seguir en conversaciones con la oposición para conseguir un acuerdo más amplio, donde también se podría incluir la reforma previsional, señalan fuentes conocedoras. El plan del gobierno que ha sido conversado con parlamentarios del oficialismo, es llevar el proyecto de la oposición al Tribunal Constitucional haya o no un acuerdo, para así sentar un precedente.

El proyecto del gobierno

El proyecto que ingresó anoche el Ejecutivo, y que va a ser tramitado en las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo, establece el derecho a hacer “por única vez y de forma excepcional” el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, con un mínimo de UF35 ($1 millón) y máximo UF100 ($2,9 millones). Si el saldo retirado es inferior al mínimo, se puede retirar todo. Esto se compara con las UF 150 máximas que establece la moción parlamentaria.

Eso sí, el retiro no es universal. En primer lugar, se establece que todo el que tenga ahorro voluntario debe sacar primero esos fondos y, lo que falte, lo puede retirar de su ahorro obligatorio en la AFP. También están impedidos de retirar fondos quienes en el mes anterior hayan registrado una cotización por una remuneración igual o sobre UF100. Tampoco podrán retirar dinero los funcionarios del artículo 38 bis de la Constitución, es decir, autoridades políticas.

Por otro lado, se establece que la entrega del dinero será hecha en dos cuotas, la primera corresponde a la mitad de los fondos retirados y se efectuará en un máximo de 60 días hábiles. La otra mitad es en los 10 días posteriores al primer pago. Esto es diferente a lo que aprobaron este miércoles los senadores, donde se establece que el pago es en una sola cuota y máximo en 15 días hábiles desde que se ingresa la solicitud.

Otra novedad que trae esta iniciativa, es que establece el deber de reintegrar los fondos retirados mediante una cotización adicional que será fijada por la Superintendencia de Pensiones, previo un estudio del regulador, y “tendrá el carácter de cotización previsional obligatoria”. Esto se diferencia con el reintegro voluntario que establece el proyecto de los parlamentarios, con una cotización de 5% si así lo desean quienes retiran.

En tanto, el mensaje del proyecto señala que los retiros “constituirán renta para todos los efectos legales”. Sin embargo, como las personas que retirarían tendrían bajas rentas, probablemente no necesitarían tributar.

Ante la presentación del proyecto, el ministro Briones explicó: “Este proyecto busca enrielar la forma de legislar, hacerlo en el seno de las atribuciones que en un régimen presidencial tiene el Presidente en materia de seguridad social, fiscal y tributaria, tres elementos que la modificación constitucional afecta. Eso no es aceptable”.

Reacciones

El senador Francisco Chahuán (RN) señaló que “nosotros esperamos que esto se ligue con la reforma previsional, porque es necesario que esta sea la oportunidad para despejar el acceso focalizado a un segundo retiro, y además posibilitar el sacar adelante la reforma a las pensiones”.

La senadora Ximena Rincón (DC) dijo que “no sé con quién negoció el gobierno, pero la verdad es que no logro entender qué tienen en la cabeza. Lo digo con profunda molestia. La verdad es que el Presidente no entiende que en la familia uno puede tener trabajo y ayudar al que no lo tiene. Presidente qué pretende enviando un proyecto inferior en calidad al que se había aprobado”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Jorge Pizarro (DC) descartó que exista un acuerdo con el gobierno y aseguró que conoció el proyecto cuando se presentó y se analizará en su mérito. “Es un proyecto relacionado con materia previsional y el gobierno tiene facultad para presentarlo. El gobierno tendrá que decir por qué lo presenta ahora y por qué no lo hizo antes. Lo importante es que hay un reconocimiento de que es necesario un retiro del 10%”.

Asimismo, el senador Ricardo Lagos (PPD) sostuvo: “El proyecto tal cual ingresó es muy difícil, por no decir imposible, que avance dado el nivel de restricciones que se han colocado a la posibilidad del retiro de fondos previsionales. La aprobación del segundo 10% se realizará, pero sin ese nivel de restricciones”.

El otro proyecto

Con todo, este miércoles se despachó a la sala del Senado la moción parlamentaria para retirar el 10%, ya que fue aprobado por la Comisión de Constitución con tres votos a favor y dos en contra. Los votos en contra fueron de Luz Ebensperger (UD) y Rodrigo Galilea (RN); mientras que los votos favorables los dieron Pedro Araya (independiente), Francisco Huenchumilla (DC), y el presidente de la Comisión, Alfonso de Urresti (PS).

Uno de los cambios que aprobaron los senadores, es que las AFP hagan el pago del dinero retirado en una sola cuota y con un máximo de 15 días hábiles desde que una persona presenta la solicitud en su AFP. Esto se compara con los 30 días que establecía hasta ahora el proyecto, según lo aprobó la Cámara de Diputados. Antes de dar el visto bueno a esta indicación que presentó el senador independiente Carlos Bianchi, el mismo presidente del Banco Central, Mario Marcel, había pedido a los senadores extender el plazo de 30 días, porque señaló que era muy poco tiempo y que podría generar un desafío operacional mayor y presiones de liquidez en los fondos (ver nota relacionada).

También se aprobó que en caso de deudas de pensiones alimenticias, el acreedor podrá solicitar directo a la AFP que se retire el monto que le adeudan, siempre que esté dentro del 10% que establece el proyecto. Esto, porque los parlamentarios argumentaron que hubo personas que no solicitaron el 10% anterior, porque tenían deudas de este tipo.