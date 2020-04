Osvaldo Macías y propuesta de AFP UNO para retirar el 5%: “Es una mala idea, y tenemos reparos fuertes al rol que está jugando esta AFP”

Cada vez son más las consultas que llegan a la Superintendencia de Pensiones en medio de la contingencia por el coronavirus. En un principio la mayoría eran dudas sobre cambios de fondo, y cómo obtener la clave para concretar el traspaso. Luego, se sumó la ley de protección al empleo, y últimamente, están llegando dudas de personas que preguntan cómo pueden retirar el 5% de sus fondos de pensiones, porque no saben que la propuesta que hizo AFP UNO esta semana, no es más que eso, y que se necesitaría una ley para cambiarlo. En paralelo, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, cuenta que han instruido a las AFP para que informen periódicamente a sus afiliados sobre la rentabilidad de los fondos. También aceleraron la publicación de la norma sobre los estándar que deben tener las AFP en servicios, y monitorean constantemente el pago de beneficios. Tienen un equipo dedicado a monitorear la evolución de los canales de atención de las administradoras, otro equipo para las inversiones que hacen las AFP. Por otro lado, Macías cuenta que participa directamente en videoconferencias semanales con los gerentes generales y de inversiones. “Otras acciones que hemos tomado, es que todos los trámites que eran físicos, se digitalicen”, comenta.

Pese a que desde el miércoles la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) ya tiene disponible todo el trámite online para cobrar el seguro de cesantía, se vieron varias filas de personas en sucursales. ¿Por qué?

-En el caso de la solicitud del seguro de cesantía, hasta hace muy poco tiempo el trámite era presencial, y teníamos un plan de digitalizarlo, y ahora lo aceleramos. Hoy ya es posible hacerlo sin asistir presencialmente a las sucursales. Sin embargo, vemos que sigue yendo bastante gente a las sucursales de la AFC, y eso nos preocupa porque se puede ver potenciado por la nueva ley de protección al empleo. ¿Por qué se producen las filas en la AFC? Por un lado, hay un porcentaje de gente que a pesar de que está el trámite en línea, prefiere ir a la sucursal, hay otra gente que no lo sabe. Pero también está el tema de la crisis sanitaria, hoy en la sucursal de la AFC no se dejan entrar más de 10 personas a la vez, entonces eso provoca una fila, porque si bien son oficinas donde entran fácilmente 50 personas, ya no pueden estar todos ellos adentro. Además, se ha producido que mucha gente ha escuchado de la nueva ley de protección al empleo, y cree que tiene algún beneficio al que pueden acceder, así que van y preguntan en la sucursal de la AFC por ley que aún no está vigente.

¿Se notó en marzo un alza en el cobro del seguro de cesantía?

-No se ha visto un aumento en la solicitudes de beneficios en marzo, se mantiene similar al mismo periodo de los años anteriores. Probablemente en los próximos meses, considerando que aumentó la tasa de desempleo, sí deberíamos ver eso reflejado en las solicitudes del seguro.

¿Qué le pareció la propuesta que hizo AFP UNO para retirar hasta 5% de los fondos de pensiones para enfrentar esta crisis?

-Hoy estamos discutiendo un proyecto de reforma previsional, y llevamos muchos años en el país debatiendo cómo subir las pensiones de la gente en forma sustentable hacia el futuro. Hay un diagnóstico común de toda la sociedad: las pensiones son bajas y hay que subirlas. Por lo tanto, una recomendación como esta, lo que hace es justamente ir en el sentido contrario: disminuir los fondos. Porque sin duda lo que va a conseguir es que las pensiones bajen. Es una mala idea lo que propuso esta administradora, y tenemos reparos fuertes al rol que está jugando esta AFP.

¿Por qué?

-Una administradora lo que tiene que hacer es ver cómo sube las pensiones de sus afiliados administrando eficientemente sus fondos, y de ninguna manera proponer ideas para que las pensiones de sus afiliados disminuyan. Entonces, creemos que la actuación de esta administradora es imprudente, y que no corresponde al actuar de un organismo que justamente tiene como fin administrar y generar buenas pensiones. Es imprudente tanto por los efectos que podría provocar una idea como esta, pero también porque levanta falsas expectativas en las personas, porque es comprensible que tienen muchas necesidades urgentes que satisfacer, y sin duda que abrir una puerta como esta, les da grandes esperanzas de que pueden usar ese dinero en muchas cosas que necesitan. Eso creemos que es una irresponsabilidad, y no corresponde lo que ha hecho AFP UNO. Es un grave error, y una imprudencia.

¿Oficiaron a AFP UNO, o no tienen facultades para pedirles que no propongan este tipo de cosas?

-Todo esto está siempre en un límite bastante ambiguo. Pero nosotros sí hemos oficiado a AFP UNO, le hemos hecho ver que no corresponde lo que ha hecho, que su función es administrar correctamente los fondos previsionales, que está creando falsas expectativas en los afiliados, y también le hemos instruido que cese con ese tipo de mensajes y publicidad que le envía a sus afiliados. Hemos tenido muchos llamados a nuestro call center, la gente está preguntando cómo poder retirar su 5%, y quiere que le calculemos cuánto es el 5%. Ese es el tipo de cosas que provocan estos mensajes tan equívocos que se envían desde esta administradora.

La UDI dijo que no está de acuerdo con esta idea, pero sí propusieron que el 10% de cotización no vaya a la AFP por unos meses y que se destine a los sueldo.

-Los actores políticos también han planteado ideas como congelar las cotizaciones o retirar los fondos, creo que es distinto el rol que tiene una AFP al que tienen los actores políticos. Legítimamente el debate de ideas se da ahí. Ninguna idea está vetada o censurada, uno puede o no estar de acuerdo. Ese es el rol de los actores políticos.

¿Y usted está o no de acuerdo?

-No estoy de acuerdo porque justamente va en contra de lo que estamos planteando. Congelar cotizaciones implica lagunas previsionales, y uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema de pensiones son las lagunas previsionales.

¿Es más urgente que nunca aprobar la reforma previsional?

-La reforma otorga un aumento de pensión para aquellos que ya están pensionados y quienes se van a pensionar. Esa es la mejor forma de inyectar recursos hoy día, y claro que sería un alivio para las personas que están pidiendo un apoyo por la crisis que se están viviendo. Entonces, sería bueno avanzar luego en promulgar la reforma previsional.

AFP UNO empezó a operar en octubre del año pasado, justo cuando inició la crisis social, eso generó menor contratación de personas, y ahora con la nueva contingencia se está produciendo lo mismo. ¿Es sostenible el plan que proyectaba la nueva AFP, ahora que no está ingresando tanta gente al mercado laboral?

-Cuando AFP UNO presentó su proyecto para crear la administradora, no consideró en toda su magnitud el fenómeno de los migrantes. Y la cantidad que ha ingresado al sistema de pensiones fue muy grande: han llegado a ser casi el 10% de los cotizantes; y de los nuevos cotizantes, más de la mitad. Eso lo compensa en cierta forma, porque no estaba totalmente integrado al proyecto de la AFP. Hoy sigue creciendo el número de cotizantes, pero a tasas mucho menores que antes. Entonces, creemos que si bien es cierto que está creciendo muy lentamente el número de nuevos cotizantes, las proyecciones de la AFP no están muy desalineada respecto a lo que está ocurriendo. Además, AFP UNO se presentó con un capital bastante elevado, por lo tanto, tiene bastante solvencia, está operando correctamente.

La Asociación de AFP propuso esta semana que un tercero haga un fondo para que las administradoras también puedan invertir en pymes. ¿Le parece una buena idea?

-Si este instrumento está bien diseñado, puede ser una muy buena opción para la inversión de los recursos previsionales, dado que le va a dar acceso a empresas que no pueden llegar directamente, que son las compañías pequeñas y medianas. Lo importante es que sea un portafolio diversificado, y que también haya un buen análisis de crédito de esas empresas, es decir, pueden ser firmas que requieran liquidez hoy día, pero que son viables en el mediano plazo.

Pero también el gremio dijo que habría que hacer algunas modificaciones normativas para no toparse en límites restringidos, por ejemplo, o que no compita con otra clase de activos, que sea considerado como renta fija local.

-La regulación hoy día está preparada para algo como esto, cuando se lanzaron los activos alternativos se modificó la regulación, y hoy día hay bastante flexibilidad para esto. Lo que tal vez inquiete a las AFP es que eventualmente se puedan copar algunos límites, sobre todo lo que les complica son los límites de renta variable, los restringidos, y los de activos alternativos. Creemos que dependiendo del diseño, esto podría calzar perfectamente con la regulación actual. De todas maneras no requeriría cambio legal, porque si se requiere algún cambio, va a ser al régimen de inversión de los fondos de pensiones.

¿La gente está postergando su jubilación en medio de esta contingencia?

-No hemos visto un cambio de tendencia, la gente se sigue pensionando.

¿Están monitoreando la cantidad de cambios de fondos que han ocurrido desde el mes pasado?

-Hemos estado monitoreando esto de cerca, lo que hemos visto es que durante marzo, después de que se derrumbaron los mercados, se han cambiado de fondo 350.000 afiliados, y han movido US$6.500 millones aproximadamente. Es bastante grande, muy similar a lo que ocurrió después del 18 de octubre, donde se cambiaron 330.000 afiliados y movieron US$7.000 millones. Post 18 de octubre los movimientos fueron más extremos porque fueron todos entre el multifondo A y E. Ahora los cambios también son grandes, pero con una diferencia: ha habido movimientos que no son entre fondos tan extremos, porque los movimientos son más bien entre el fondo C y el E, y ahora se están yendo al A.