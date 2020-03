Pablo Granifo, presidente del Banco de Chile: “Sin inversión y crecimiento no se puede aspirar a tener una agenda social más ambiciosa”

El “fuerte cambio de escenario” con que terminó el año 2019 producto de la crisis social fue uno de los temas que comentó el presidente del Banco de Chile, Pablo Granifo, en la memoria anual de la entidad financiera ligada al grupo Luksic.

“El incremento anunciado del gasto fiscal debe recibir especial atención, ya que elevará la deuda a niveles cercanos al 40% del PIB en los próximos años, muy por sobre el 5% observado en 2007. La nueva agenda social conlleva una serie de gastos permanentes, que requieren ser financiados con ingresos estructurales”, señaló Granifo.

En ese sentido, agregó que “la evidencia es inequívoca en mostrar que el crecimiento económico es la principal fuente de ingresos fiscales, razón por la cual es fundamental cuidar las bases de nuestra economía, ya que sin inversión y crecimiento no se puede aspirar a tener una agenda social más ambiciosa. No solo está en juego el crecimiento del año, sino que las bases del bienestar de la generación actual y de las futuras”.

El ejecutivo recordó que en un escenario de crecientes riesgos e incertidumbres externas, solo en un par de meses las expectativas de crecimiento del país “para este bienio cayeron en alrededor de un punto y medio por año, lo cual es equivalente a una pérdida de producción de prácticamente US$9.000 millones, dejando entrever un costo no despreciable”.

Es por esto que Granifo concluye que “no cabe duda que un escenario de esta naturaleza reduce el impulso externo que recibe nuestra economía”.

Con todo, señala que si se concreta el crecimiento cercano a 1% en 2019 y 2020, el producto per cápita prácticamente no crecería, “situación que no puede dejarnos indiferentes. Ello nos debe llevar a redoblar los esfuerzos para retomar el crecimiento, a partir de una activa participación y contribución de todos los actores de la sociedad".

El máximo ejecutivo de Banco de Chile continúa explicando que "junto con avanzar en la reconstrucción de infraestructura, debemos tener conciencia sobre la importancia de aspectos estructurales que han sido diferenciadores en Chile, como son la certeza jurídica y la fortaleza de las instituciones”.