Parlamentarios de oposición presentan proyecto que busca congelar precios de arriendos durante la crisis

Diputados de oposición presentaron hoy un proyecto de ley que tiene por objetivo que los precios de los arriendos no puedan ser aumentados durante la crisis sanitaria. Además, se busca que este tipo de contratos sea renovado automáticamente, y en las mismas condiciones, en caso de que terminen en medio de la crisis sanitaria.

La iniciativa también plantea que el plazo del “abandono de un inmueble por desahucio será extendido hasta 90 días posteriores al cese del estado de excepción constitucional por la pandemia”, detalló el parlamentario independiente y autor del proyecto, Tomás Hirsch, por medio de un comunicado. “Esta medida ayudará a las miles de familias que están muy angustiadas por no contar con los recursos para poder cubrir sus necesidades básicas y fundamentales”, agregó el diputado.

El proyecto establece como contexto de la crisis sanitaria el tiempo en que se mantenga un estado de excepción constitucional relacionado a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

“Uno de los temas relevantes hoy en día es fiscalizar los arriendos y evitar que estos suban, que no expulsen a la gente por no pago en un contexto de cuarentena. La idea es garantizar un espacio mínimo para vivir. Las necesidades en esta época van en alimentarse, ya que mucha gente está quedando cesante. Un no pago de arriendo no puede significar gente viviendo en la calle", dice la diputada del PPD y firmante del proyecto, Cristina Girardi".

Por su parte, diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, quien también respalda el proyecto, apuntó que “Creemos que es necesario congelar el precio de los arriendos y prorrogar los contratos mientras dure la crisis, con un objetivo tan sencillo y mínimo como evitar que haya que estén en la calle o buscando un nuevo lugar para vivir, al mismo tiempo que tienen prohibido salir de su casa”.

Entre los diputados, que presentaron la iniciativa también están Natalia Castillo (RD), Guillermo Teillier (PC), Maya Fernández (PS), Fidel Espinoza (PS) Carlos Abel Jarpa (IND) y Rodrigo González (PPD).