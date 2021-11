Patricio Artiagoitía: “Sichel tiene más posibilidades de crear grupos de apoyo más amplios que los que tiene José Antonio Kast”

Patricio Artiagoitía mantiene sus esperanzas intactas. Espera que Sebastián Sichel dé una sorpresa y, contra los pronósticos de las encuestas, pase a segunda vuelta. El exvicepresidente de Enami, anterior vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, y actual gerente general de la compañía de implantación de soluciones SAP, Novis, ha tenido un diálogo permanente con el abanderado de Chile Podemos Más. Estima que es el único candidato que podría dar gobernabilidad en medio de un entorno turbulento. De diluirse sus esperanzas, es claro: no votará por José Antonio Kast con su programa actual.

¿Por qué Sebastián Sichel es su candidato?

-Tiene el mejor programa, un programa promercado, prorrecuperación y responsable fiscalmente, además de ser muy fuerte con los temas de la violencia. Esa combinación no está en ningún otro programa. El resto de los candidatos, o quieren ser fiscalmente responsables, pero fallan con la reactivación, que es lo que le pasa a Boric, con quien es bastante probable que la economía sufra. Y con Kast pasa al revés; trata de ser muy promercado, pero los números fiscales no cuadran.

¿La responsabilidad fiscal a la que hace mención dice relación con el aspecto tributario básicamente? Una reforma tributaria de 8 puntos del PIB, en el caso de Boric, y una rebaja de impuestos, en Kast.

-Son esos aspectos y la contención del gasto. Sichel y Kast sí tienen una preocupación por contener el gasto; en el caso de Boric, es todo lo contrario. Además, su programa va a ser anticrecimiento porque el incremento en la carga tributaria va a sacar negocios de la actividad.

¿Qué debilidades percibe en la candidatura de Sichel?

-Soy el que le ve puras fortalezas. Los ruidos no los veo en la candidatura, los veo en que Chile va a tener un desafío espantoso los próximos 2 a 3 años. Además, hay un ambiente político conflictivo, con tendencia a la violencia y con la Constitución entremedio, lo que introduce mucho ruido. Y el que mejor combina la capacidad del manejo económico y manejo político de todas estas variables es Sebastián Sichel.

¿Y por qué ha costado percibir eso? Partimos con un candidato que lideraba en la centroderecha, y según las últimas encuestas, hoy tiene en torno al 8%.

-No estoy de acuerdo con esos números, apuesto que por lo menos saca el doble, pero más allá de eso, lo que sí creo es que hemos tenido unos últimos meses donde la izquierda ha metido mucho miedo. Hemos visto, por un lado, todo lo de la Convención Constituyente, donde ha sido una cosa casi de desmontarlo todo, lo que introduce en muchísima gente temor e incertidumbre. Y, por otro lado, la tolerancia a la violencia en La Araucanía, en las poblaciones o en la Plaza Baquedano. Y todo esto llama a buscar a alguien que los enfrente. Eso creo que está en el origen. Si me preguntas por qué puede haber bajado Sebastián Sichel, yo diría que es cien por ciento por el temor a lo que puede ser el futuro con un gobierno de Boric; o sea, el gran promotor de Kast ha sido Boric.

Y Si Sichel llegara a pasar a segunda vuelta, ¿cómo se cautiva a ese votante?

Depende de con quién compita. Si es con Boric, es bastante obvio, no creo que nadie de Kast vaya a preferir a Boric antes que a Sichel.

¿Qué garantías da Sebastián Sichel respecto a variables como el crecimiento y la inversión?

Él y todo su equipo tienen convicciones promercado, de que el crecimiento se sustenta en los incentivos al sector privado, ese es el punto cero que no existe en Boric. Y desde ahí se arma todo. Después, el cuadro técnico que está trabajando en los frentes económicos es de primera. Y esa es la principal garantía de que se cree en el crecimiento sustentado en el emprendimiento privado.

¿José Antonio Kast no da esas garantías?

El programa de José Antonio Kast es un programa que lo hicieron a la rápida, cuando aspiraban al 10%. Entonces está lleno de tonteras. - hace alguien que está pensando en tener la administración real. El problema que tiene José Antonio Kast es que tiene un programa que no es operacionalizable, y no tiene cuadros técnicos que puedan llevarlo. Y no es claro que los buenos cuadros técnicos quieran trabajar con él.

Señala que es obvio que un empresario que apoye a Kast preferirá a Sichel antes que a Boric en segunda vuelta. ¿Y usted que apoya a Sichel, votaría por Kast?

-Si efectivamente pasaran Kast y Boric a segunda vuelta, creo que Kast va a tener que hacer un programa nuevo y en función de ese programa habrá que ver.

¿Cuáles tendrían que ser los mínimos del programa?

-Primero hay cuestiones civilizatorias, de tolerancia a la diversidad, profundizar la promoción de los derechos de las mujeres y el tema del medioambiente, donde el programa de Kast está extremadamente ideologizado. O sea, no voy a votar por Boric, pero con un programa como el que tiene José Antonio Kast no votaría. Y en el plano económico, también tendría que transformar este montón de eslóganes en algo operacionalizable.

¿Qué pasa si Boric es el próximo Presidente de Chile?

-Le tengo harto miedo y es un miedo racional, porque creo que Gabriel Boric ha mostrado ser extremadamente débil y parcial en su evaluación de la violencia. Y va a producir una caída en la actividad económica.

¿Y si el próximo Presidente fuera José Antonio Kast? Sus críticos también han puesto el foco en la posibilidad de que no pueda contener la calle.

-Para los temas de violencia se necesita mucha más fuerza que lo que ha habido hasta ahora. Y eso es evidente. No creo en esta discusión de que tenemos que tener más diálogo. Aquí hay un tema de fuerza y eso lo va a hacer Kast y lo va a hacer Sichel. La debilidad en el tema de la violencia de Kast no va por enfrentarla, sino por su capacidad de ir creando mayorías más importantes. La diferencia que veo entre Sichel y Kast es que Sichel tiene muchísimas más posibilidades de crear grupos de apoyo más amplios que los que tiene José Antonio Kast. Ahora, yo espero que este modo confrontacional que hemos vivido durante el gobierno de Piñera se pueda superar, pero ni Boric ni Kast son una solución para eso.

¿Sichel es la persona?

Sí, y después Yasna. Tienen más posibilidades de crear puentes, porque son personas que no se espantan con los del otro lado.

¿Si pasan Kast y Yasna Provoste, votaría por Yasna?

No, creo que me abstendría. Yasna Provoste ha tenido un historial muy de izquierda, no me da confianza. Espero que Sebastián Sichel dé una sorpresa y pase a segunda vuelta.