Pesqueros industriales presentan querellas criminales por pesca ilegal de merluza

Tal como adelantó Pulso la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, informó este martes la presentación de querellas criminales por el delito de pesca ilegal sobre el recurso merluza común y el delito de asociación ilícita en contra de todos quienes resulten responsables de esta práctica que está llevando al colapso a este importante recurso pesquero.

Según explicó el abogado del gremio, Remberto Valdés Hueche, las acciones legales fueron ingresadas en el Juzgado de Garantía de Constitución, “producto que varias caletas de la Región del Maule se han determinado como el foco de la comisión del ilícito.”

Sin embargo, precisó que de determinarse durante la investigación que los hechos pudiesen estarse produciendo en otras zonas del país como Valparaíso, O’Higgins o Biobío, se irán ampliando las acciones jurídicas, a fin de que los tribunales puedan perseguir las mafias dedicadas al ilícito”.

Pesca artesanal

Macarena Cepeda, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío señaló que estas acciones legales “son a favor del resguardo de los recursos pesqueros, de la protección de la sostenibilidad del mar y de los pescadores artesanales honestos que están a merced de las mafias que controlan este ilícito y que destruyen los precios y los empobrecen”.

Por ello, enfatizó “quiero ser muy clara: estas querellas no son en contra de la pesca artesanal, son en contra de aquellos que no cumplen la ley, no cuidan los recursos y depredan el mar”.

Según dijo el abogado Valdés, son varias las razones para recurrir a los Tribunales de Justicia y se fundan en que diversos informes de universidades y centros de estudios que alertan que la pesca ilegal a la que está afecta la merluza común está fuera de control y que esta práctica terminará por hacerla desaparecer.

“La captura indiscriminada de este recurso puede comprobarse a través de los permanentes decomisos de este recurso pesquero sin acreditación de origen legal (a pesar de que estos corresponden a menos del 2% de la pesca ilegal); el permanente estado de sobreexplotación del recurso, la inalterable oferta de merluza fresca, incluso en época de veda y la invariable tendencia a la baja del precio en playa que deben soportar los pescadores artesanales cuando buscan vender merluza ‘legal’ frente a la enorme oferta de pescado ‘ilegal’.”

Remberto Valdés agregó que las cantidades de pescado sin acreditación de origen, además de no pagar impuestos producto de su venta, generan dinero “negro”, el que se estima en unos US$60 millones.