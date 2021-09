Premio Impulsa: estas son las nueve empresas que más fomentan el trabajo y desarrollo del talento femenino

Este lunes se realizó la premiación de la sexta versión del Premio Impulsa Talento Femenino, una iniciativa liderada por Fundación Chile Mujeres, PwC y Pulso, y que destaca a las empresas con los mejores indicadores de género del país.

En esta oportunidad, fueron nueve las compañías destacadas: Forus, Ripley, Enel, Provida, Sociedad Concesionaria Autopista Central, Banmédica, Chilena Consolidada Seguros, Generales, Empresa de Correos de Chile y ENAP Sipetrol.

Todas ellas fueron distinguidas por sus altos niveles de contratación y desarrollo del talento femenino, en base a los datos recabados, de acuerdo a la información pública de la norma 386 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que se refiere a temas de sustentabilidad. Los ganadores fueron el resultado de la ponderación de dos factores para la selección de los ganadores: el total de mujeres trabajadoras, y el total de directoras en la compañía, entre enero y diciembre de 2020 en un total de 100 empresas.

La premiación, contó además con un panel de conversación donde participó el ministro de Economía Fomento y Turismo, Lucas Palacios; la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett; y el socio principal de PwC, Renzo Corona. El panel fue moderado por Francisca Jünemann, presidenta de Fundación Chile Mujeres y Daniel Fajardo, editor de PULSO.

En la charla, tanto las autoridades, como el ejecutivo de PwC, destacaron la importancia del premio, las medidas que se están tomando a nivel gubernamental para fomentar el trabajo femenino, y cómo la fuerza laboral de la mujer es clave para la productividad de las compañías.

En primer lugar, el ministro Lucas Palacios, destacó que el premio tiene la importancia de visibilizar una realidad, “pero no desde el discurso, ya que premia a aquellas empresas que de verdad están emparejando la cancha, que es lo que necesitamos, y eso implica un cambio cultural. En Chile somos una sociedad muy machista, no solo en el ámbito de empresas, si no que en general, la mujer está más relegada en la casa, y le cuesta más incorporarse al mundo laboral”.

El secretario de Estado explicó que actualmente el país posee una brecha de género de un 30% aproximadamente, y en la última cifra que se dio a conocer en la encuesta de ingreso, esa brecha disminuyó a cerca de 20%: “Las mujeres aumentaron su sueldo promedio en un 8,8%, pero si uno va un poquito más al detalle, te das cuenta que quienes más afectadas se vieron, fueron las mujeres del sector informal, porque perdieron la pega y eso tiene implicancias económicas muy significativas”.

Sobre esta realidad, la ministra Zalaquett apuntó a que las empresas siempre están buscando el mejor talento para retenerlo, “entonces cuando no incorporas el talento de casi el 52% de la población que somos nosotras, pierde la empresa, y por supuesto el país, y es interesante que hoy lo aceptemos como un tema económico, también, ya que por ejemplo, el Banco Central mostró el impacto que tiene en el PIB la labor que en Chile realizamos las mujeres”.

Respecto a las medidas que se han tomado para fomentar el trabajo de la mujer, Palacios señaló que su ministerio tiene como meta recuperar un millón de empleos, pero sobre todo trabajo de mujer. “En cuanto a inserción laboral femenina, perdimos 10 años durante la pandemia, y hay varias propuestas interesantes para recuperar el terreno. La Comisión para la Recuperación de Empleo, que propuso el IFE Laboral, por ejemplo, permitió tener un bono pyme, donde un tercio de las empresas eran lideradas por mujeres, las que tenían un 20% adicional. Otra de las propuestas era que se abrieran los colegios lo antes posible, porque la mujer necesita poder tener esa libertad para salir a buscar trabajo. Se pidió poner suma urgencia al proyecto de sala cuna, extender los horarios y oferta de jardines infantiles, también el Subsidio Protege. Respecto a los temas legales, el más importante es el de la adaptabilidad laboral, porque la pandemia ha acelerado todo este proceso de digitalización”.

La ministra Zalaquett, por su parte, agregó que actualmente poseen dos herramientas para agilizar la recuperación del trabajo de la mujer, una es la norma 3262 y la otra el Índice de Paridad de Género (IPG). “Son herramientas que nos permiten acompañar a las empresas a impulsar esta transformación cultural, y donde ellas se pueden ir midiendo, porque si no tienes medición, la gestión no funciona. Además, estamos con el ministerio del Trabajo y Economía en capacitaciones, que son fundamentales para la mujer”.

Renzo Corona, socio principal de PwC, explicó que en el caso de su consultora, “el tema de la equidad de género es absolutamente natural, sensible, y entendemos que es un problema complejo en el que la sociedad chilena tiene que avanzar. Pero no es un problema del Gobierno ni de las empresas, es una situación de la sociedad en su conjunto y todos debemos actuar. En el sector privado hay temas que tenemos que abordar rápido, como la equidad salarial. Lo otro que hay que avanzar es en políticas de corresponsabilidad, en lo que es la crianza de los hijos. Hay un estudio de ONU Mujeres, que tomó el estudio Women in Work nuestro, que dice que las mujeres en la pre pandemia le dedicaban 26 horas ahora al cuidado de los hijos y ahora son 31 horas a la semana. Y los hombres le dedicamos solo 7 horas”.

Por último, Francisca Jünemann, recalcó la importancia de la premiación, y dijo que todas las empresas ganadoras “fueron medidas según información pública que reportan por la norma 386 a la CMF, por lo mismo, Premio Impulsa es el único en Chile en base a información pública, por rubro, donde las empresas no postulan, si no que nosotros las estudiamos. Queremos felicitar a todas las empresas ganadoras de esta sexta versión del año 2021”.

Opinan las empresas ganadoras

Kathy Uribe, directora de Asuntos corporativos Banmedica SA:

“Para empresas Banmedica es un gran orgullo ganar este premio Impulsa por segundo año consecutivo. Para nosotros refleja que nuestros esfuerzos en equidad de género han empezado a dar algunos frutos y confiamos en que si continuamos haciendo esfuerzos como programas de mentoría, inclusión, beneficios para padres y madres, podemos continuar mejorando en estos indicadores que se miden año a año en PwC y en este premio Impulsa. Estamos contentos y nos impulsa a seguir trabajando en este sentido”.

María Pía Molina: gerente de desarrollo y producto Rockford (Forus SA):

“Es un orgullo enorme pensar que hace unos años éramos muy pocas mujeres y ahora es una gran empresa para trabajar para la mujer, donde se puede conciliar todo lo que es la familia, trabajo y además hacer algo que te gusta y desarrollarte profesionalmente. Lo agradecemos enormemente y estamos muy orgullosos de ganarnos este premio nuevamente”.

Elsa Zawadzki: gerenta divisional Ripley Chile SA:

“Orgullosa de recibir este premio a nombre de Ripley, porque además no es la primera vez que la empresa gana este premio. Hoy en día la compañía es maravillosa para trabajar, donde se impulsa el equilibrio entre lo que es la parte profesional y la vida personal, con liderazgos femeninos muy positivos. Todo esto es el resultado de políticas que han impulsado la equidad de género y todo tipo de inclusión dentro de la empresa, y al no ser la primera vez que lo ganamos, significa que este ha sido un trabajo constante y que ha visto sus frutos”.

Paola Carrasco: gerenta de desarrollo de redes ENEL Distribución Chile SA:

“Estamos muy felices de haber ganado este premio por tercera vez, el rubro de la energía es difícil para el segmento femenino, donde estamos permanentemente creando y apoyando el talento de mujeres que están partiendo en sus carreras, para sacarlas adelante, y para que de alguna manera podamos hacer equidad de género en toda la organización. Este año, como nunca, tenemos muy buenas noticias, porque la cantidad de mujeres que se colocó en una posición de dirección, casi se duplicó, pasó de 10 a 18, y por primera vez también tenemos una jefa del despacho mujer, así que de verdad estamos muy felices”.

Ljubica Ljubetic, gerenta de recursos humanos Administradora de Fondos de Pensiones Provida SA:

“Este premio significa una gran alegría, un gran reconocimiento al compromiso que venimos haciendo en AFP Provida con el compromiso de las mujeres en el mundo laboral. Significa también para nosotros el compromiso que el 2017 tomamos con la campaña Provida Mujer, y que busca desarrollar y potenciar el crecimiento laboral de las mujeres en Chile. Estamos muy orgullosos de haber obtenido este reconocimiento, y además, de ser un actor principal en lo que viene con respecto a la equidad de género y seguir potenciando el desarrollo femenino en nuestro país”.

Andrés Barberis, presidente del directorio Sociedad Concesionaria Autopista Central SA:

“Es un honor y un reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo por muchos años. Cada vez ha ido evolucionando más la compañía, incorporando en cargos de responsabilidad y en distintas funciones, de cualquier índole, incluso operativa, a las mujeres, y donde han hecho un aporte extraordinario y del cual nos sentimos muy orgullosos. Este es un reflejo que también se da en otras compañías del Grupo Vías Chile, y solo vemos que seguiremos avanzando en esta línea, incorporando cada vez más mujeres en posiciones más altas”.

Laura Jara, gerenta de recursos humanos Chilena Consolidada Seguros Generales SA:

“Estamos orgullosos de tener este reconocimiento, queremos dar las gracias a La Tercera-Pulso, PwC, y Fundación Chile Mujeres, por esta iniciativa. Estamos trabajando fuertemente en nuestro pilar de diversidad e inclusión, y de trabajo sustentable, dando posibilidad de crecimiento a nuestros trabajadores y desarrollando su talento. Reconocemos la meritocracia y también trabajamos con equidad de género. Para nosotros este reconocimiento sella el compromiso de que estamos en el camino correcto y vamos a seguir inspirados en este propósito”.

Eugenio Pies, gerente general Empresa de Correos de Chile:

“Ha sido un lindo reconocimiento a una empresa que ha demostrado tener esto en su ADN. Mucho antes que se generaran estos movimientos de reconocimiento al talento de mujer, ya en Correos Chile hay una fuerte presencia en las jefaturas, en los mandos medios, y en los lugares de operaciones donde la ley la permite. Correos tiene un 47% de las mujeres en jefaturas medias y no ha sido por el cambio de tendencia en Chile, si no que se dio en forma natural en nuestra empresa, es parte del ADN y lleva muchos años”.

Consuelo Raby, vicepresidenta Enap Sipetrol SA:

“No es la primera que Enap se gana un premio de esta naturaleza, por lo tanto, eso refleja el trabajo consistente y sistemático a través de los años respecto a este tema. Obviamente queda mucho por hacer, pero creemos y estamos convencidos de que vamos por el camino correcto y eso es algo que se impulsa a nivel transversal de la organización, tanto a nivel de directorio como de la administración”.