Preocupación en EE.UU. por el suministro de acero tras compra de U.S Steel por parte de la japonesa Nippon Steel

La adquisición de U.S. Steel por US$ 14.900 millones propuesta por Nippon Steel crearía riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque podría perjudicar el suministro de acero necesario para proyectos críticos de transporte, infraestructuras, construcción y agricultura, dijo la superpotencia en una carta enviada a las empresas y vista por Reuters.

Las decisiones de Nippon podrían “conducir a una reducción de la capacidad nacional de producción de acero”, dijo el Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU. (CFIUS, por sus siglas en inglés) en su carta de 17 páginas enviada el sábado a Nippon Steel y U.S. Steel, de la que informó Reuters.

Estudio: los principales gastos y comportamientos de compra de las personas por Fiestas Patrias

“Las consecuencias para la seguridad nacional que se han identificado se refieren a las posibles interrupciones de la cadena de suministro a los sectores críticos para la seguridad nacional, en particular el transporte, la infraestructura, la construcción y la agricultura”, escribió el comité.

Nippon Steel informó el martes al CFIUS, en una carta, de que invertirá miles de millones de dólares para mantener y potenciar instalaciones siderúrgicas estadounidenses que, de otro modo, habrían quedado inactivas. Nippon añadió que el acuerdo “indiscutiblemente mantendrá y potencialmente aumentará la capacidad siderúrgica nacional en Estados Unidos”.

Pero el CFIUS argumentó que “una pérdida continuada de capacidades viables de producción comercial y de mano de obra cualificada relacionada pondrá en peligro la capacidad de la industria siderúrgica estadounidense para satisfacer todo el espectro de requisitos de seguridad nacional”

El comité, que examina las inversiones extranjeras en busca de amenazas para la seguridad nacional, también ve riesgos derivados de la creciente presencia de Nippon en India, donde los costes de producción son mucho más bajos que en Estados Unidos.

El CFIUS también expresó su preocupación por la política de Nippon Steel de solicitar exenciones comerciales estadounidenses para productos fabricados en el país. Señaló que Nippon a veces se resiste a este tipo de ayudas para la industria siderúrgica nacional de EE.UU., lo que plantea la posibilidad de que U.S. Steel sea menos agresiva en la búsqueda de soluciones comerciales bajo el control de Nippon.

Preocupación en EE.UU. por el suministro de acero tras compra de U.S Steel por parte de la japonesa Nippon Steel

Nippon ha dicho que no transferirá ninguna capacidad de producción o puestos de trabajo de U.S. Steel fuera de EE.UU. y que no interferirá en ninguna de las decisiones de U.S. Steel sobre asuntos comerciales, incluidas las decisiones de aplicar medidas comerciales en virtud de la legislación estadounidense contra las prácticas comerciales desleales.

Nippon Steel, U.S. Steel, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, que dirige el CFIUS, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En tanto, Nippon Steel ha propuesto un proyecto de acuerdo detallado para abordar las preocupaciones del CFIUS.