Presidenta de las AFP difiere con Jara y sostiene que retiros “fueron una mala política” y que fondos “no se podrán recuperar” con la reforma previsional

La presidenta de la la asociación de AFP (AAFP), Paulina Yazigi cuestionó en la tarde de ayer, las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien aseguró que la reforma previsional impulsada por el gobierno, permitirá -en caso de aprobarse- recuperar los fondos que los usuarios sacaron por los retiros del 10%, en cuatro años.

Según dijo la titular de Trabajo el pasado miércoles en el Senado, las estimaciones de la Dirección de Presupuesto (Dipres) apuntan a que las pérdidas por retiros se van a demorar siete años. Con la reforma previsional, en cambio, la demora sería de cuatro años.

Yazigi, por su parte, se mostró en desacuerdo con las proyecciones de la ministra: “Es muy importante que no se hagan este tipo de aseveraciones. Son dañinas para nuestras pensiones, tanto actuales como futuras. Se prestan para múltiples interpretaciones y restan credibilidad a nuestras autoridades. Prácticamente nada podrá ayudar a recuperar lo sacado en los tres retiros desde los fondos de pensiones”.

Sobre este último punto de la recuperación de lo pérdido, Yazigi precisó que “no solo habría que reponer los cerca de USD 50,000 millones retirados, sino que también el retorno que se hubiera obtenido si estos hubieran seguido invertidos. Los retiros generaron en sí un daño muy grande en los mercados chilenos, por lo que los retornos de los fondos vivieron una alta volatilidad.”

“Sin embargo, como los equipos de inversiones y los mercados han ido logrando recuperarse, el retorno acumulado que se hubiera obtenido sobre esos ~USD 50,000 millones retirados equivale aproximadamente a otros 10 mil millones de dólares (+20% nominal en 3 años, lo que quizás hubiera sido más sin el impacto negativo de los retiros en los mercados; y buenos también en términos reales, si no hubiera sido por el tremendo impacto en inflación que tuvieron los retiros)”, prosiguió.

“Otra forma de estimarlo es que para mantener el % de los fondos de pensiones con respecto al PIB que tenía antes de los retiros (que era de alrededor de 82%, hoy en ~60%), se necesitarían USD 60 mil millones de dólares más para volver a aquellos niveles”, puntualizó.

En la imagen, Paulina Yazigi. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Junto con ello, la economista entregó sus proyecciones sobre cuánto tendrían que cotizar los usuarios para recuperar en cuatro años los fondos en el stock de ahorro: “Si no consideramos el retorno esperado anual, tendríamos que ahorrar lo mismo que sacamos, es decir, cerca de 30%. Esto implica al menos unos 8 puntos de cotización adicionales en cada año. (Esto es sin considerar potenciales lagunas por Informalidad u otras razones)”.

En ese sentido, abogó por la modernización del Régimen de Inversiones que proponen desde las AFPs. Según dijo, lo anterior ayudaría a “obtener mejores retornos y recuperar, pero esto es solo parte de la ecuación”.

Asimismo, aseveró que la reforma previsional propuesta por el gobierno no sería capaz de reponer los recursos. “Por una parte, una refundación completa del sistema, un Estado preponderante en la gestión de los fondos, sumado a todos los elementos que hemos analizado en esta reforma, trae incertidumbre y complica el crecimiento del país, la productividad, los retornos, y evolución de las tasas de interés”, explicó.

“No deben dar nuestras autoridades señales equívocas. Los retiros no se deben repetir, tienen un daño irreparable en muchísimas dimensiones, pero principalmente en pensiones. Los retiros fueron una mala política, y no se podrán recuperar, y menos a expensas de las nuevas generaciones. No se debe planificar una reforma de pensiones, que tiene impacto en el largo plazo, con una mirada de corto plazo (repitiendo el error que se cometió justamente con los retiros). Una reforma de pensiones seria, sostenible, y que de verdad nos lleve como país a mejores pensiones, debe mirar el futuro”, enfatizó.